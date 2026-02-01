22歲女日本滑雪場搭纜車「整個人被拖走」慘死！　1原因遭吊掛半空

▲一名澳洲女遊客在日本滑雪場搭乘纜車時發生事故身亡。（示意圖／記者蔡玟君攝）



記者王佩翊／編譯

日本長野縣小谷村栂池高原滑雪場30日上午發生一起離奇的纜車意外事故，一名來自澳洲的22歲女性滑雪客因背包扣環卡進纜車設備，在降落站未能順利下車，隨著纜車迴轉被吊掛在半空中，失去呼吸心跳，緊急送醫後仍宣告不治。

根據《信越放送》報導，該名22歲的澳洲籍女遊客當時身著滑雪板裝備，背著登山背包從栂池山岳度假村（つがいけマウンテンリゾート）最頂端站點，搭乘雙人座纜車準備下山。然而當天上午9時15分左右，她在抵達終點站準備下車時，卻因背包扣環受困。

滑雪場營運公司在31日會同警方進行現場調查後公布初步調查結果。根據監視器畫面分析，事故原因是該名女子背包腰帶上的扣環意外卡進纜車吊椅設備之中所致，由於死者的胸前固定帶仍處於扣緊狀態，背包無法從身上脫落，導致她在下車瞬間連同背包一起被纜車拖行。

目擊整起事故的工作人員立即按下緊急停止按鈕，讓纜車停止運轉，隨即展開救援行動。然而當時這名女子已經錯過下車點，隨著纜車迴轉系統朝山下方向移動，整個人呈現懸吊狀態。

現場人員緊急將她救下後，發現她已經沒有呼吸心跳，立刻呼叫救護車送往醫院急救。然而送院搶救後，該名女性送醫後仍在2月1日不幸身亡。警方目前已介入調查事故發生的詳細經過，釐清是否有人為疏失或設備缺陷等因素。