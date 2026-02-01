　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

22歲女日本滑雪場搭纜車「整個人被拖走」慘死！　1原因遭吊掛半空

▲▼瑞士Männlichen曼利申滑雪，瑞士梅利菲滑雪，單板滑雪Snowboard，滑雪客，滑雪旅遊，滑雪裝備。（圖／記者蔡玟君攝）

▲一名澳洲女遊客在日本滑雪場搭乘纜車時發生事故身亡。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者王佩翊／編譯

日本長野縣小谷村栂池高原滑雪場30日上午發生一起離奇的纜車意外事故，一名來自澳洲的22歲女性滑雪客因背包扣環卡進纜車設備，在降落站未能順利下車，隨著纜車迴轉被吊掛在半空中，失去呼吸心跳，緊急送醫後仍宣告不治。

根據《信越放送》報導，該名22歲的澳洲籍女遊客當時身著滑雪板裝備，背著登山背包從栂池山岳度假村（つがいけマウンテンリゾート）最頂端站點，搭乘雙人座纜車準備下山。然而當天上午9時15分左右，她在抵達終點站準備下車時，卻因背包扣環受困。

滑雪場營運公司在31日會同警方進行現場調查後公布初步調查結果。根據監視器畫面分析，事故原因是該名女子背包腰帶上的扣環意外卡進纜車吊椅設備之中所致，由於死者的胸前固定帶仍處於扣緊狀態，背包無法從身上脫落，導致她在下車瞬間連同背包一起被纜車拖行。

目擊整起事故的工作人員立即按下緊急停止按鈕，讓纜車停止運轉，隨即展開救援行動。然而當時這名女子已經錯過下車點，隨著纜車迴轉系統朝山下方向移動，整個人呈現懸吊狀態。

現場人員緊急將她救下後，發現她已經沒有呼吸心跳，立刻呼叫救護車送往醫院急救。然而送院搶救後，該名女性送醫後仍在2月1日不幸身亡。警方目前已介入調查事故發生的詳細經過，釐清是否有人為疏失或設備缺陷等因素。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 9269 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
痛毆老夫婦惡徒身分曝！　遭停職送考核會
還完就70歲！　他問房貸「一背40年」不可怕嗎？大票反搖頭
曹錦輝整季0出賽！　福州海峽揭「狂曹未登板」原因
陳晨威辣妻「大肚現形」！　懷孕近況照曝
韓媒鬆口氣！WBC大谷確定不投球：壓力大減

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

淫魔富豪是間諜？「美人計」色誘政要富豪　替俄做事蒐集黑料

22歲女日本滑雪場搭纜車「整個人被拖走」慘死！　1原因遭吊掛半空

5台灣人在柬埔寨被抓！　掃蕩詐騙園區逮2000人

川普稱「美國與古巴展開對話」　預測將達協議

日27歲自衛隊員「潛入女隊員宿舍」偷原味衣物　自爆：想滿足性慾

男隱瞞無精症！人妻懷孕被婆婆飆罵　親子鑑定「證實親生」

美軍機現蹤伊朗附近　核設施「加蓋屋頂」衛星影像曝光

高市早苗「突缺席」電視節目！　造勢遭支持者拉扯受傷

200多人罹難！民主剛果礦場崩塌　工人活埋亡

淫魔檔案連環爆！安德魯趴地摸女謎照曝光　川普遭控染指13歲女

王奕翔想帶&TEAM吃台式早餐店　推薦「蛋餅.鐵板麵」：家鄉的味道

《小鬼當家》媽媽離世！　女星凱薩琳奧哈拉享壽71歲

黃仁勳「AI兆元宴」又來了！　6大龍頭大廠老闆齊坐首排

8歲兒放寒假才同住！狠母餵藥殘忍殺子　前夫男友同時現身殯儀館

九把刀稱跟柯震東「只有身高差距」　曾莞婷演學生？笑了：沒那麼不要臉！

「藍白分」言論引藍基層焦慮！　柯文哲：目前合作態勢沒有改變

萬里加投公共浴池鑽探「竟挖到溫泉」　狂噴6米畫面超驚人

韓國瑜「唯一見面會」今登場！　發放限量「馬上幸福」春聯

台東貨車、機車碰撞！　騎士拋飛大排…搶救不治

輝達尾牙黃仁勳花襯衫亮相！通化「水果阿婆」也現身

淫魔富豪是間諜？「美人計」色誘政要富豪　替俄做事蒐集黑料

22歲女日本滑雪場搭纜車「整個人被拖走」慘死！　1原因遭吊掛半空

5台灣人在柬埔寨被抓！　掃蕩詐騙園區逮2000人

川普稱「美國與古巴展開對話」　預測將達協議

日27歲自衛隊員「潛入女隊員宿舍」偷原味衣物　自爆：想滿足性慾

男隱瞞無精症！人妻懷孕被婆婆飆罵　親子鑑定「證實親生」

美軍機現蹤伊朗附近　核設施「加蓋屋頂」衛星影像曝光

高市早苗「突缺席」電視節目！　造勢遭支持者拉扯受傷

200多人罹難！民主剛果礦場崩塌　工人活埋亡

淫魔檔案連環爆！安德魯趴地摸女謎照曝光　川普遭控染指13歲女

淫魔富豪是間諜？「美人計」色誘政要富豪　替俄做事蒐集黑料

拚日美200勝還差35勝　前田健太樂天春訓首日搶先開練

直擊／唐治平走過母喪…首度公開露面了！　粉絲見面會感性收紅包

高雄男大生勇救老夫妻！壓制惡騎士臉受傷留疤　警將公開表揚

自爆被上千青鳥檢舉！　蘇一峰喊網路霸凌：要醫院把我Fire

第一次賣房！和買家「議價一整晚」結局傻眼　一票喊套路

「台大媽媽讀書會」穿金戴銀遭羞辱！博士怒：外人憑什麼置喙

痛毆老夫婦惡徒身分曝！竟是高雄環保局清潔隊員　停職送考核會

包租公司要求女大生「填家長同意書」！租約破局拒還3900元定金

晚安小雞出獄時間曝光！　爆被通緝「2案子在身」返台恐被上銬帶走

【腰椎不好啦～】結果一抱曾孫力氣爆棚XD

國際熱門新聞

淫魔檔案！安德魯趴地摸女謎照曝光

黃仁勳點名「3種人」AI時代最先被淘汰

伊朗阿巴斯港驚傳大爆炸　至少1死14傷

德國18歲女子突遭陌生男拉下軌道雙亡

台灣留學生「施暴10多歲櫻花妹」在日被逮

她日本滑雪場「遭纜車拖走」吊掛空中亡

又有台灣人在柬埔寨被抓

女首富哀求柏金包留兒孫　遭裁定拍賣

鞭刑140下　她被打到當場昏厥

川普坦言對伊朗下通牒　但不透露期限

力退中國勢力！巴拿馬撤銷運河經營權　川普再下一城

川普：伊朗正與美方談話　看看接下來會發生什麼

伊朗高官稱與美談判架構有進展　軍方再度警告勿動武

男隱瞞無精症！人妻懷孕　婆婆飆罵喊離婚

更多熱門

相關新聞

日自衛隊員「潛入女隊員宿舍」偷原味衣物

日自衛隊員「潛入女隊員宿舍」偷原味衣物

日本陸上自衛隊相浦駐屯地發生男隊員偷竊案，一名隸屬於第1水陸機動連隊的27歲三等陸曹，因潛入女性自衛官的宿舍行竊，遭到停職6個月的懲戒處分。

男隱瞞無精症！人妻懷孕　婆婆飆罵喊離婚

男隱瞞無精症！人妻懷孕　婆婆飆罵喊離婚

高市早苗「突缺席」電視節目！原因曝

高市早苗「突缺席」電視節目！原因曝

台灣夫妻「北海道滑雪」迷路受困！

台灣夫妻「北海道滑雪」迷路受困！

台灣留學生「施暴10多歲櫻花妹」在日被逮

台灣留學生「施暴10多歲櫻花妹」在日被逮

關鍵字：

纜車事故滑雪意外日本長野澳洲遊客日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

Lulu結婚「嘻小瓜包6600被酸全場最少」

淫魔檔案！安德魯趴地摸女謎照曝光

嘉南羊乳「突鄭重聲明」力挺行銷公司　網全傻眼：好災難

撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士慘破相

王瑞德曝：北市議員中今彩539頭獎800萬

孫媽媽稱自己沒受邀婚宴孫協志回應

嘉義30年渡假村「請不到人」3月結束營業

1300萬勞工注意　「勞退金修法」5大變革攸關荷包

基隆正妹女議員未登記選連任！　民進黨緊急了解中

開箱700坪「衣鳳百貨」！謝典林：只是台北一般人的家庭

頑童台中開唱一半！　瘦子突激動兇粉絲　大淵看呆：火那麼大

好市多「金飾幾乎被掃空」　不能退貨！會員吵翻

丁允恭「對不起我在辦公室打炮」　酸黃國昌

AV女優豐岡沙月驚罹致命子宮罕病！

下波「很強冷空氣」　連凍3天

更多

最夯影音

更多
王奕翔想帶&TEAM吃台式早餐店　推薦「蛋餅.鐵板麵」：家鄉的味道

王奕翔想帶&TEAM吃台式早餐店　推薦「蛋餅.鐵板麵」：家鄉的味道
《小鬼當家》媽媽離世！　女星凱薩琳奧哈拉享壽71歲

《小鬼當家》媽媽離世！　女星凱薩琳奧哈拉享壽71歲

黃仁勳「AI兆元宴」又來了！　6大龍頭大廠老闆齊坐首排

黃仁勳「AI兆元宴」又來了！　6大龍頭大廠老闆齊坐首排

8歲兒放寒假才同住！狠母餵藥殘忍殺子　前夫男友同時現身殯儀館

8歲兒放寒假才同住！狠母餵藥殘忍殺子　前夫男友同時現身殯儀館

九把刀稱跟柯震東「只有身高差距」　曾莞婷演學生？笑了：沒那麼不要臉！

九把刀稱跟柯震東「只有身高差距」　曾莞婷演學生？笑了：沒那麼不要臉！

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面