女鄰居上門求「租借人夫」！坦白激戰多次　正宮心碎求償2百萬

▲高雄一名人夫和女鄰居搞婚外情，鬧到鄰里都知情，正宮憤而提告求償2百萬。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一名正宮對女鄰居提告，主張女鄰居在2023年聖誕節當天，到正宮家要求「租借」她丈夫，還說已跟她丈夫交往並發生多次性關係，之後女鄰居更向其他住戶宣傳與她丈夫搞外遇之事，讓正宮深受打擊，求償2百萬。審理時，女鄰居坦承和人夫搞外遇，但否認要求租借人夫和宣傳外遇一事。全案經高雄地院審理，法官判定女鄰居侵害配偶權，要賠正宮20萬元。可上訴。

正宮控訴，她和丈夫阿楊(化名)結婚多年，兩人原本感情融洽。而鄰居小美(化名)明知道阿楊已婚，卻在2023年6月到12月間和阿楊交往，期間發生多次性關係。直到小美在同年12月25日來到她家，親口告知正和阿楊交往還上床多次，甚至要求「租借」阿楊，她才知道丈夫出軌。

正宮說，她知情後雖非常打擊，仍努力維持婚姻，然而小美被甩和阿楊分手後，因心有不甘，竟到她家噴漆，還對她的子女提告妨害自由、恐嚇，同時向鄰里散布和阿楊偷情一事，讓她遭鄰里議論，名譽受損又不堪其擾，要向小美求償200萬精神撫慰金。

全案審理時，小美坦承曾和阿楊交往和上床，但否認向正宮要求租借阿楊，也不曾向鄰里散布和阿楊交往的事情。至於潑漆部分，她也已和阿楊和解並賠償2萬元，至於正宮求償的部分，她沒有意願、也沒有錢賠償。

另有鄰居出庭作證，他曾聽7、8個鄰居議論小美和阿楊搞婚外情，但沒親耳聽過小美說這件事，其他鄰居也沒說過如何得知這件事。

法官認為，小美侵害配偶權，就算不想賠、沒錢賠，也無法免除賠償的責任。不過小美向鄰居宣傳婚外情一事並無證據，潑漆部分也已和阿楊成功調解，審酌小美目前無業等情，判小美要賠20萬元。