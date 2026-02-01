影城杯架離奇失蹤！員工急協尋「位子賣不出去」　網笑翻：杯guy

▲一名電影院員工發文，打掃時發現「杯架」疑被偷走。圖為示意圖。（翻攝自Pexels圖庫）

圖文／鏡週刊

一名電影院員工昨（1/31）日下午發現《冠軍之路》場次播映結束之後，某個座位的杯架直接消失，他在社群上發文懇請客人將杯架還回來，還無奈表示，「沒有杯架真的位子賣不出去」。豈料，網友竟笑翻，歪樓掀起諧音哏吐槽接力，「這人一定是杯guy（壞人）」、「這椅子這樣算被『架空』了嗎？」網友也敲碗想知道最後結局：「所以杯架回來了沒？」

事件源於這名電影院員工今（1）日凌晨在Threads發文並附上電影院某座位沒有杯架的照片，他語氣誠懇表明是電影院員工，請1月31日看《冠軍之路》16:40分該場次客人，「可以把杯架還回來嗎？不然沒有杯架真的位子賣不出去。」

▲員工無奈表示：「沒有杯架，這個位子真的賣不出去」。（翻攝自Threads）

沒有想到，離譜的杯架失蹤記，戳中網友笑點，紛紛留言「看電影送杯架」、「看過留垃圾的，第一次看杯架被幹走的」、「2026 荒謬事件 +1」。貼文同時也引發熱烈的諧音哏吐槽接力，「杯子這樣會透過去欸，杯透！！」、「這人一定是杯guy（諧音哏，壞人）」、「這椅子這樣算被『架空』了嗎？」

還有網友開始猜測杯架可能的去向，甚至提到自己也將杯架拔起來的經驗，「先去垃圾桶找看看，嚴重懷疑杯子太胖卡住不小心丟掉了」、「會不會是杯子卡住，不小心一起帶走丟掉？」「某次看電影時順手一拔就拿起來了，後來都不敢玩那個洞」。

截至中午為止，貼文短短10小時已有上百萬人瀏覽，網友也好奇最後結局：「所以杯架回來了沒？」



