　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

影城杯架離奇失蹤！員工急協尋「位子賣不出去」　網笑翻：杯guy

一名電影員工在社群平台發文表示，電影場次播映後，發現椅子的杯架不翼而飛，請客人歸還，貼文意外掀起網友熱議，圖為示意圖。（翻攝自Pexels圖庫）

▲一名電影院員工發文，打掃時發現「杯架」疑被偷走。圖為示意圖。（翻攝自Pexels圖庫）

圖文／鏡週刊

一名電影院員工昨（1/31）日下午發現《冠軍之路》場次播映結束之後，某個座位的杯架直接消失，他在社群上發文懇請客人將杯架還回來，還無奈表示，「沒有杯架真的位子賣不出去」。豈料，網友竟笑翻，歪樓掀起諧音哏吐槽接力，「這人一定是杯guy（壞人）」、「這椅子這樣算被『架空』了嗎？」網友也敲碗想知道最後結局：「所以杯架回來了沒？」

事件源於這名電影院員工今（1）日凌晨在Threads發文並附上電影院某座位沒有杯架的照片，他語氣誠懇表明是電影院員工，請1月31日看《冠軍之路》16:40分該場次客人，「可以把杯架還回來嗎？不然沒有杯架真的位子賣不出去。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／）

▲員工無奈表示：「沒有杯架，這個位子真的賣不出去」。（翻攝自Threads）

沒有想到，離譜的杯架失蹤記，戳中網友笑點，紛紛留言「看電影送杯架」、「看過留垃圾的，第一次看杯架被幹走的」、「2026 荒謬事件 +1」。貼文同時也引發熱烈的諧音哏吐槽接力，「杯子這樣會透過去欸，杯透！！」、「這人一定是杯guy（諧音哏，壞人）」、「這椅子這樣算被『架空』了嗎？」

還有網友開始猜測杯架可能的去向，甚至提到自己也將杯架拔起來的經驗，「先去垃圾桶找看看，嚴重懷疑杯子太胖卡住不小心丟掉了」、「會不會是杯子卡住，不小心一起帶走丟掉？」「某次看電影時順手一拔就拿起來了，後來都不敢玩那個洞」。

截至中午為止，貼文短短10小時已有上百萬人瀏覽，網友也好奇最後結局：「所以杯架回來了沒？」


更多鏡週刊報導
3歲娃公園旁「趴睡賭氣」真相曝　暖警安撫協助找到焦急外婆
NBA震撼彈！76人球星保羅喬治違反用藥規定　禁賽25場代價3.7億
國3大甲奪命車禍！自小客遭追撞翻覆　55歲女駕駛慘死、1重傷

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 9269 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
女大生遭性侵　「1首歌」成定罪關鍵
柬埔寨大掃蕩！逮2000人畫面曝　又有台灣人被抓
吳尊女兒15歲長大了！　「絕美高顏值」飆熱搜
高鐵「車廂寧靜」上路5個月　2人被拒載原因曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影城杯架離奇失蹤！員工急協尋「位子賣不出去」　網笑翻：杯guy

國泰「高雄-香港」航班起飛急返航　業者：已協助旅客轉乘

政大人的回憶！校友會曝「波波恰恰」關店　網不捨：不想開學了

日本人只有20％有護照？網分析真實原因…釣日籍男星證實：真的

隔熱紙透光率2/28起納管　新車領牌「前擋70%、前側窗40%」

新台幣改版！館長比中指「建議用這版」　網酸爆

遞錢包簽名「黃仁勳竟抽出1000元」送粉絲！網笑：只有黃爸爸能做

高鐵「車廂寧靜」上路5個月2人被拒載　酒醉、失控不聽勸

丁允恭「對不起我在辦公室打炮」　下一句酸爆黃國昌

孩太吵！1家4口被丟包「風向檢討家長」　醫嘆：原來是不能丟錯人

王奕翔想帶&TEAM吃台式早餐店　推薦「蛋餅.鐵板麵」：家鄉的味道

《小鬼當家》媽媽離世！　女星凱薩琳奧哈拉享壽71歲

黃仁勳「AI兆元宴」又來了！　6大龍頭大廠老闆齊坐首排

8歲兒放寒假才同住！狠母餵藥殘忍殺子　前夫男友同時現身殯儀館

九把刀稱跟柯震東「只有身高差距」　曾莞婷演學生？笑了：沒那麼不要臉！

「藍白分」言論引藍基層焦慮！　柯文哲：目前合作態勢沒有改變

萬里加投公共浴池鑽探「竟挖到溫泉」　狂噴6米畫面超驚人

韓國瑜「唯一見面會」今登場！　發放限量「馬上幸福」春聯

台東貨車、機車碰撞！　騎士拋飛大排…搶救不治

輝達尾牙黃仁勳花襯衫亮相！通化「水果阿婆」也現身

影城杯架離奇失蹤！員工急協尋「位子賣不出去」　網笑翻：杯guy

國泰「高雄-香港」航班起飛急返航　業者：已協助旅客轉乘

政大人的回憶！校友會曝「波波恰恰」關店　網不捨：不想開學了

日本人只有20％有護照？網分析真實原因…釣日籍男星證實：真的

隔熱紙透光率2/28起納管　新車領牌「前擋70%、前側窗40%」

新台幣改版！館長比中指「建議用這版」　網酸爆

遞錢包簽名「黃仁勳竟抽出1000元」送粉絲！網笑：只有黃爸爸能做

高鐵「車廂寧靜」上路5個月2人被拒載　酒醉、失控不聽勸

丁允恭「對不起我在辦公室打炮」　下一句酸爆黃國昌

孩太吵！1家4口被丟包「風向檢討家長」　醫嘆：原來是不能丟錯人

鄭宗哲今冬DFA次數已逼近歷史極端案例　目前持續備戰經典賽

再批張又俠　解放軍報：必須持續深化政治整訓

小鐘爆昔錄影「頭放鱷魚嘴裡、跟狗搶雞腿」！　公開懲罰險喪命內幕

國民姐夫AKIRA升任社長！　罕吐定情林志玲關鍵「2小時不掛電話」

《鬼滅之刃》首次SCREENX版將上映　270度視野三面螢幕開打

影城杯架離奇失蹤！員工急協尋「位子賣不出去」　網笑翻：杯guy

國泰「高雄-香港」航班起飛急返航　業者：已協助旅客轉乘

擔心台下沒有人　LiSA出道15年攻上台北小巨蛋：至今還會做惡夢

刷整排交通錐撞歪號誌桿！花蓮台9線休旅車車頭凹陷　2人送醫

視力模糊別只怪老化　7旬婦竟事是「腦血管瘤」壓迫視神經

【帶回家裱框】萌娃收黃仁勳紅包！雙手合十＋深深鞠躬超有禮貌

生活熱門新聞

嘉南羊乳「突鄭重聲明」力挺行銷公司　網全傻眼：好災難

下波「很強冷空氣」　連凍3天

好市多「金飾幾乎被掃空」　不能退貨！會員吵翻

北市議員中今彩頭獎　他求：得主快自首

才說「台灣1名產」秒通關！她回澳洲過海關傻眼

嘉南羊乳羊編沒被開除？網揪破綻：老人硬裝年輕人

醫曝3大地雷早餐組合　蛋＋牛奶上榜

丁允恭「對不起我在辦公室打炮」　酸黃國昌

下波挑戰強烈冷氣團　急凍時間曝

恭喜！　4星座「正財偏財」雙爆發

公開幕後視角！霍諾德讚「史詩級美照」

遞錢包簽名「黃仁勳竟抽出1000元」送粉絲

「雅方羊肉爐」千金曝光！　00後白富美重生老品牌

快訊／全台有雨！　8級強風溼答答

更多熱門

相關新聞

日本人只有20％有護照？釣日籍男星證實：真的

日本人只有20％有護照？釣日籍男星證實：真的

日本護照長年被列為全球最強護照之一，免簽國家超過150個，去年是亞洲第2強。不過近日有網友發現，日本只有約2成民眾持有護照，好奇詢問原因，貼文曝光後引發熱議，來台近20年的日籍男星夢多（大谷主水）也在留言區承認，日本真的很少人辦護照。

黃仁勳供應鏈夥伴「這家」去年漲勢最兇

黃仁勳供應鏈夥伴「這家」去年漲勢最兇

藥師上網搜「追回詐騙款項」　二度受害

藥師上網搜「追回詐騙款項」　二度受害

未禮讓行人罰6000？　法官算完撤單

未禮讓行人罰6000？　法官算完撤單

聯發科前營運長疑涉伸鹹豬手影外流遭停職

聯發科前營運長疑涉伸鹹豬手影外流遭停職

關鍵字：

Threads杯架電影院鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

Lulu結婚「嘻小瓜包6600被酸全場最少」

嘉南羊乳「突鄭重聲明」力挺行銷公司　網全傻眼：好災難

王瑞德曝：北市議員中今彩539頭獎800萬

淫魔檔案！安德魯趴地摸女謎照曝光

孫媽媽稱自己沒受邀婚宴孫協志回應

1300萬勞工注意　「勞退金修法」5大變革攸關荷包

基隆正妹女議員未登記選連任！　民進黨緊急了解中

撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士慘破相

頑童台中開唱一半！　瘦子突激動兇粉絲　大淵看呆：火那麼大

嘉義30年渡假村「請不到人」3月結束營業

下波「很強冷空氣」　連凍3天

好市多「金飾幾乎被掃空」　不能退貨！會員吵翻

快訊／北市光復南路火警　2人不治

AV女優豐岡沙月驚罹致命子宮罕病！

開箱700坪「衣鳳百貨」！謝典林：只是台北一般人的家庭

更多

最夯影音

更多
王奕翔想帶&TEAM吃台式早餐店　推薦「蛋餅.鐵板麵」：家鄉的味道

王奕翔想帶&TEAM吃台式早餐店　推薦「蛋餅.鐵板麵」：家鄉的味道
《小鬼當家》媽媽離世！　女星凱薩琳奧哈拉享壽71歲

《小鬼當家》媽媽離世！　女星凱薩琳奧哈拉享壽71歲

黃仁勳「AI兆元宴」又來了！　6大龍頭大廠老闆齊坐首排

黃仁勳「AI兆元宴」又來了！　6大龍頭大廠老闆齊坐首排

8歲兒放寒假才同住！狠母餵藥殘忍殺子　前夫男友同時現身殯儀館

8歲兒放寒假才同住！狠母餵藥殘忍殺子　前夫男友同時現身殯儀館

九把刀稱跟柯震東「只有身高差距」　曾莞婷演學生？笑了：沒那麼不要臉！

九把刀稱跟柯震東「只有身高差距」　曾莞婷演學生？笑了：沒那麼不要臉！

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面