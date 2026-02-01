除雪遭活埋！日本世紀大雪「青森積雪178cm」　2周釀18死249傷

▲日本各地降起大雪，2周內至少造成18人死亡。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本多地遭遇罕見暴雪侵襲，青森市積雪深度飆破178公分，東北、北陸等地積雪量更是往年的2倍以上。截至1月31日已有至少3人遭積雪掩埋不幸罹難。日本總務省消防廳最新統計指出，自1月20日以來，全日本因大雪造成的死亡人數已累計達18人，受傷人數更高達249人。

根據日本氣象廳資料顯示，受到冬季氣壓配置影響，北日本至東日本的日本海沿岸地區持續降雪，東北地區、新潟縣、北陸及近畿北部等地，在2月1日清晨測得的積雪量都已超過往年同期的2倍。其中青森氣象台更觀測到，截至2月1日，當地積雪深度已來到驚人的178公分，創下近年罕見紀錄。

除雪作業也接連釀成死亡悲劇。1月30日，一名80歲的老先生被發現遭積雪掩埋於自家車棚下方，身旁還擺放著一把雪鏟，雖緊急送醫搶救仍宣告不治。根據《每日新聞》報導，這名老翁疑似在清除車棚積雪時，遭突然崩落的雪堆掩埋。

青森市平新田一名54歲農夫1月31日下午1時30分在住家一樓屋頂進行除雪工作，但之後卻突然失去蹤影。當晚9時40分，家屬報案後，消防人員在建物屋頂下方發現他已遭雪堆掩埋，到場時已明顯死亡，現場遺留一把雪鏟。青森警方研判，死者可能在作業過程中不慎滑落或遭屋頂落雪掩埋。

同一天傍晚，山形縣新莊市萩野地區也傳出死亡意外。一名72歲男性在下午6時30分後被家人發現倒臥在自家屋外雪堆中，已失去意識，送醫急救後仍回天乏術。警方在死者身旁找到一根用於清除屋頂積雪的長桿狀工具，初步判斷他在進行除雪作業時，遭屋頂落下的大量積雪擊中身亡。

總務省消防廳統計，截至2月1日上午8時30分，自1月20日以來因大雪導致的死亡案例已達18人，其中新潟縣最為嚴重，共有7人喪生；秋田縣4人、北海道3人、青森縣、山形縣、長野縣及島根縣各1人。新潟縣政府表示，死者中有人是在屋頂除雪時不慎墜落，也有人在作業中或休息時突發疾病身亡。此外，全國因雪災造成的輕重傷人數更累計達249人。