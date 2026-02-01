　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲控新北環境改變太慢　黃國昌：侯友宜政見落實率嚇人的高

▲黃國昌在新北市長競選總部開幕記者會上致詞。（圖／記者李毓康攝）

▲黃國昌在新北市長競選總部開幕記者會上致詞。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇靖宸／新北報導

民眾黨前主席柯文哲今（1日）在民眾黨主席黃國昌新北市長競總成立記者會上表示，新北市的交通、居住環境都改變太慢，如果要脫胎換骨，只要新北市民選擇黃國昌。但黃國昌致詞則強調，新北市延宕的工程非常多，但是這個延宕非新北市長侯友宜的問題，因為侯的政見落實率嚇人的高，只是如果牽涉到跟中央有關係的事情，侯的執行率非常低，因為侯要做的事情有很多在中央被卡住。

黃國昌新北市長競選總部1日在新莊化成路開幕，柯文哲、中廣前董事長趙少康等人受邀出席。黃國昌致詞表示，競總這裡不僅僅是新北市的中心，而是新北最需要改變、最需要更新的地方，從這裡出發，對他來講意義格外重大。

「新北市該做的事情非常地多，延宕的工程也非常地多。但是這個延宕，並不是侯友宜市長的問題。」黃國昌說，在決定要參選新北市長以後，是把侯友宜競選新北市長時所有的政見全部列出來，逐項比對落實率到底有多高，做完人工比對後再讓AI比對，「我可以負責任地跟各位市民朋友報告，侯友宜市長在他任內，只要是新北市自己可以完成的事情，他的政見落實率嚇人的高」。

黃國昌說，但是如果牽涉到跟中央有關係的事情，侯友宜的執行率非常低，因為侯要做的事情有很多在中央被卡住，所以他常常在想，台灣的政治不應該這個樣子，當政治人物說不分中央與地方、不分黨派，一起為人民、一起為市民朋友來努力的時候，這不應該只是一句口號，這應該落實在行動當中。

談及藍白合，黃國昌說，接下來新北市長競選的過程當中，大家常常會提到跟中國國民黨的好朋友，特別是政壇前輩李四川彼此之間的競爭，但他要拜託所有的支持者，把這個過程當成是一個台灣民主活力健康的展現，一起讓這個過程成為台灣民主、新北市民選舉的一個典範，讓市民清楚地看到，政治可以不用罵來罵去，政治除了競爭以外，還有合作。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 9269 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
女大生遭性侵　「1首歌」成定罪關鍵
柬埔寨大掃蕩！逮2000人畫面曝　又有台灣人被抓
吳尊女兒15歲長大了！　「絕美高顏值」飆熱搜
高鐵「車廂寧靜」上路5個月　2人被拒載原因曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯文哲控新北環境改變太慢　黃國昌：侯友宜政見落實率嚇人的高

林楚茵控燈節「泡泡瑪特」中共背景　北市府：妳用愛奇藝跟抖音

北市議員狂否認中800萬　詹為元曝地圖秀彩券行與「綠議員」關聯

蔡英文浪漫台三線爬山　替賴清德提名苗栗縣長選將陳品安助選

賴清德、蕭美琴分享3段防災避難須知片　要民眾「爭取黃金3天」

蘇巧慧當選就剃光頭？陳柏惟喊衝刺期再弄一下　蘇巧慧讚沒頭髮也很帥

替黃國昌競總開幕站台　趙少康：祝福他這2個月衝高民意

遭爆中頭獎800萬元？　「幸運兒」洪健益親解答：都市傳說真有趣

控新北交通、居住環境改變太慢　柯文哲：選黃國昌最快脫胎換骨

藍議長謝典林開箱700坪豪宅！有室內籃球場　稱在台北算一般家庭

王奕翔想帶&TEAM吃台式早餐店　推薦「蛋餅.鐵板麵」：家鄉的味道

《小鬼當家》媽媽離世！　女星凱薩琳奧哈拉享壽71歲

黃仁勳「AI兆元宴」又來了！　6大龍頭大廠老闆齊坐首排

8歲兒放寒假才同住！狠母餵藥殘忍殺子　前夫男友同時現身殯儀館

九把刀稱跟柯震東「只有身高差距」　曾莞婷演學生？笑了：沒那麼不要臉！

「藍白分」言論引藍基層焦慮！　柯文哲：目前合作態勢沒有改變

萬里加投公共浴池鑽探「竟挖到溫泉」　狂噴6米畫面超驚人

韓國瑜「唯一見面會」今登場！　發放限量「馬上幸福」春聯

台東貨車、機車碰撞！　騎士拋飛大排…搶救不治

輝達尾牙黃仁勳花襯衫亮相！通化「水果阿婆」也現身

柯文哲控新北環境改變太慢　黃國昌：侯友宜政見落實率嚇人的高

林楚茵控燈節「泡泡瑪特」中共背景　北市府：妳用愛奇藝跟抖音

北市議員狂否認中800萬　詹為元曝地圖秀彩券行與「綠議員」關聯

蔡英文浪漫台三線爬山　替賴清德提名苗栗縣長選將陳品安助選

賴清德、蕭美琴分享3段防災避難須知片　要民眾「爭取黃金3天」

蘇巧慧當選就剃光頭？陳柏惟喊衝刺期再弄一下　蘇巧慧讚沒頭髮也很帥

替黃國昌競總開幕站台　趙少康：祝福他這2個月衝高民意

遭爆中頭獎800萬元？　「幸運兒」洪健益親解答：都市傳說真有趣

控新北交通、居住環境改變太慢　柯文哲：選黃國昌最快脫胎換骨

藍議長謝典林開箱700坪豪宅！有室內籃球場　稱在台北算一般家庭

鄭宗哲今冬DFA次數已逼近歷史極端案例　目前持續備戰經典賽

再批張又俠　解放軍報：必須持續深化政治整訓

小鐘爆昔錄影「頭放鱷魚嘴裡、跟狗搶雞腿」！　公開懲罰險喪命內幕

國民姐夫AKIRA升任社長！　罕吐定情林志玲關鍵「2小時不掛電話」

《鬼滅之刃》首次SCREENX版將上映　270度視野三面螢幕開打

影城杯架離奇失蹤！員工急協尋「位子賣不出去」　網笑翻：杯guy

國泰「高雄-香港」航班起飛急返航　業者：已協助旅客轉乘

擔心台下沒有人　LiSA出道15年攻上台北小巨蛋：至今還會做惡夢

刷整排交通錐撞歪號誌桿！花蓮台9線休旅車車頭凹陷　2人送醫

視力模糊別只怪老化　7旬婦竟事是「腦血管瘤」壓迫視神經

【溫柔大狗勾】高加索犬見媽媽賴床　想叫又不敢太大聲XD

政治熱門新聞

王瑞德曝：北市議員中今彩539頭獎800萬

基隆正妹女議員未登記選連任！　民進黨緊急了解中

中頭獎800萬元？　「幸運兒」洪健益出面解答了

AIT突宣布社群全面停更！　原因曝光

綠白合反對！南投縣府要在茶鄉蓋焚化爐　激動民眾下跪求停止會議

柯文哲為何敵視陳菊？　前立委分析怨恨3階段：阻止柯的總統路

台美關稅15%　賴清德：有人會說風涼話「但好不好看各國反應就知」

北市點名消費爭議黑名單　蝦皮賣家、Klook無故缺席協商慣犯

控新北交通、居住環境改變太慢　柯文哲：選黃國昌最快脫胎換骨

國民黨中常委45人搶29席！　陳菁徽奪冠、韓國瑜人馬入列

藍議長謝典林開箱700坪豪宅！有室內籃球場　稱在台北算一般家庭

告別28年公職生涯　黃珊珊曝：想做回自由的自己

勉學員有機會代表民進黨參選　賴清德被建議「穿輕鬆點」要考慮看看

替黃國昌競總開幕站台　趙少康：祝福他這2個月衝高民意

更多熱門

相關新聞

丁允恭「對不起我在辦公室打炮」　酸黃國昌

丁允恭「對不起我在辦公室打炮」　酸黃國昌

總統府前發言人丁允恭2020年被爆出擔任高雄市府新聞局長期間，跟何姓女記者在辦公室發生關係。丁允恭上（1）月30日就在臉書上突然提及此事，「對不起我在辦公室打炮違背大家的期待。」並附上民眾黨主席黃國昌的照片。貼文曝光後，引起熱烈討論。

蘇巧慧當選就剃光頭？　陳柏惟：衝刺期再弄一下

蘇巧慧當選就剃光頭？　陳柏惟：衝刺期再弄一下

替黃國昌競總開幕站台　趙少康：祝福他這2個月衝高民意

替黃國昌競總開幕站台　趙少康：祝福他這2個月衝高民意

控新北交通、居住環境改變太慢　柯文哲：選黃國昌最快脫胎換骨

控新北交通、居住環境改變太慢　柯文哲：選黃國昌最快脫胎換骨

柯文哲為何敵視陳菊？　前立委分析怨恨3階段：阻止柯的總統路

柯文哲為何敵視陳菊？　前立委分析怨恨3階段：阻止柯的總統路

關鍵字：

黃國昌柯文哲侯友宜新北2026

讀者迴響

熱門新聞

Lulu結婚「嘻小瓜包6600被酸全場最少」

嘉南羊乳「突鄭重聲明」力挺行銷公司　網全傻眼：好災難

王瑞德曝：北市議員中今彩539頭獎800萬

淫魔檔案！安德魯趴地摸女謎照曝光

孫媽媽稱自己沒受邀婚宴孫協志回應

1300萬勞工注意　「勞退金修法」5大變革攸關荷包

基隆正妹女議員未登記選連任！　民進黨緊急了解中

撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士慘破相

頑童台中開唱一半！　瘦子突激動兇粉絲　大淵看呆：火那麼大

嘉義30年渡假村「請不到人」3月結束營業

下波「很強冷空氣」　連凍3天

好市多「金飾幾乎被掃空」　不能退貨！會員吵翻

快訊／北市光復南路火警　2人不治

AV女優豐岡沙月驚罹致命子宮罕病！

開箱700坪「衣鳳百貨」！謝典林：只是台北一般人的家庭

更多

最夯影音

更多
王奕翔想帶&TEAM吃台式早餐店　推薦「蛋餅.鐵板麵」：家鄉的味道

王奕翔想帶&TEAM吃台式早餐店　推薦「蛋餅.鐵板麵」：家鄉的味道
《小鬼當家》媽媽離世！　女星凱薩琳奧哈拉享壽71歲

《小鬼當家》媽媽離世！　女星凱薩琳奧哈拉享壽71歲

黃仁勳「AI兆元宴」又來了！　6大龍頭大廠老闆齊坐首排

黃仁勳「AI兆元宴」又來了！　6大龍頭大廠老闆齊坐首排

8歲兒放寒假才同住！狠母餵藥殘忍殺子　前夫男友同時現身殯儀館

8歲兒放寒假才同住！狠母餵藥殘忍殺子　前夫男友同時現身殯儀館

九把刀稱跟柯震東「只有身高差距」　曾莞婷演學生？笑了：沒那麼不要臉！

九把刀稱跟柯震東「只有身高差距」　曾莞婷演學生？笑了：沒那麼不要臉！

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面