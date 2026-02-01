柯文哲控新北環境改變太慢　黃國昌：侯友宜政見落實率嚇人的高

▲黃國昌在新北市長競選總部開幕記者會上致詞。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇靖宸／新北報導

民眾黨前主席柯文哲今（1日）在民眾黨主席黃國昌新北市長競總成立記者會上表示，新北市的交通、居住環境都改變太慢，如果要脫胎換骨，只要新北市民選擇黃國昌。但黃國昌致詞則強調，新北市延宕的工程非常多，但是這個延宕非新北市長侯友宜的問題，因為侯的政見落實率嚇人的高，只是如果牽涉到跟中央有關係的事情，侯的執行率非常低，因為侯要做的事情有很多在中央被卡住。

黃國昌新北市長競選總部1日在新莊化成路開幕，柯文哲、中廣前董事長趙少康等人受邀出席。黃國昌致詞表示，競總這裡不僅僅是新北市的中心，而是新北最需要改變、最需要更新的地方，從這裡出發，對他來講意義格外重大。

「新北市該做的事情非常地多，延宕的工程也非常地多。但是這個延宕，並不是侯友宜市長的問題。」黃國昌說，在決定要參選新北市長以後，是把侯友宜競選新北市長時所有的政見全部列出來，逐項比對落實率到底有多高，做完人工比對後再讓AI比對，「我可以負責任地跟各位市民朋友報告，侯友宜市長在他任內，只要是新北市自己可以完成的事情，他的政見落實率嚇人的高」。

黃國昌說，但是如果牽涉到跟中央有關係的事情，侯友宜的執行率非常低，因為侯要做的事情有很多在中央被卡住，所以他常常在想，台灣的政治不應該這個樣子，當政治人物說不分中央與地方、不分黨派，一起為人民、一起為市民朋友來努力的時候，這不應該只是一句口號，這應該落實在行動當中。

談及藍白合，黃國昌說，接下來新北市長競選的過程當中，大家常常會提到跟中國國民黨的好朋友，特別是政壇前輩李四川彼此之間的競爭，但他要拜託所有的支持者，把這個過程當成是一個台灣民主活力健康的展現，一起讓這個過程成為台灣民主、新北市民選舉的一個典範，讓市民清楚地看到，政治可以不用罵來罵去，政治除了競爭以外，還有合作。