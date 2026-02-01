自爆被上千青鳥檢舉！　蘇一峰喊網路霸凌：要醫院把我Fire

▲胸腔科醫師蘇一峰。（資料照／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

胸腔科醫師蘇一峰時常透過臉書針砭時事、分享自己的看法，擁有一票支持者。不過，他昨日就發文表示，有「上千青鳥」檢舉他，連醫院也收到檢舉信，要院方把他開除。貼文曝光後，底下網友紛紛直呼，「蘇醫師加油！我們挺你、支持你」、「支持不一樣的聲音，蘇醫生加油」。

蘇一峰曝有「上千青鳥」檢舉他

蘇一峰昨（31）日在臉書上發文透露，他真的笑不出來，因為有「上千青鳥」檢舉他，「要醫師公會把我撤銷執照」，除此之外，他所任職的醫院也收到幾百封檢舉信，要院方把他開除，彷彿「網路霸凌蘇醫師理所當然」。

蘇一峰開酸：支持啦！暖男部長！

緊接著，蘇一峰便直呼，「暖男部長反對台大性侵醫師撤除醫師執照，醫師公會跳出來力挺部長『仁心寬厚』，支持啦！暖男部長！」

蘇一峰會這麼說，是因為台大醫院婦產部發生住院醫師性侵女病患、主任性騷醫師等性平案件，監察院通過糾正台大醫院及衛福部，而衛福部長石崇良30日上午表示，事件發生後會先調整醫師工作內容。但人都會犯錯，不是一次事件就永遠廢止醫師證書、執照，會有比例原則考量。

外界質疑石崇良失言，陳相國則為他緩頰，「部長仁心寬厚，他應是覺得性騷有很多種層級，如果說一犯到性騷馬上就跟廢止醫師執照連在一起，對於醫師的工作權、執業權，可能不太公平，他是可能基於善念才會這樣講。」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「世風日下！劣幣驅逐良幣」、「支持蘇兄」、「蘇醫師加油」、「整個社會已經沒有公理了」、「有夠扯！蘇醫師加油」、「怎麼辦，我們怎麼幫你」、「知道蘇醫生有很大的影響力，明顯的雙標」。