「台大媽媽讀書會」穿金戴銀遭羞辱！博士怒：外人憑什麼置喙

記者施怡妏／綜合報導

近日「台大媽媽讀書會」會長交接儀式遭部分網友質疑，因成員盛裝出席而被批評「只重裝扮、不讀書」，甚至延伸為政治攻防，集體羞辱媽媽們的穿著與品味。對此，旅法社會學博士蔡潔妮表示，外貌羞辱不僅失禮，也反映出公共討論失焦，呼籲社會應還給這群女性一個公道，「整件事我看了很不舒服。」

旅法社會學博士蔡潔妮在臉書發文，近日有媒體報導「台大媽媽讀書會」的會長交接活動，有網友在社群平台上批評，成員穿著講究、造型亮眼，質疑活動流於形式，並將事件與特定政治立場連結。隨著討論發酵，部分留言甚至轉為針對女性外貌的嘲諷與貶低，讓當事人承受不小壓力。

交接穿什麼衣服 外人有什麼置喙的餘地？



任何形式的外貌羞辱都不足取，對素未謀面的陌生人進行人身攻擊，更顯得缺乏基本教養。她表示，這些媽媽因一場儀式被誤解、被貼標籤，讓她感到相當不捨，也認為輿論不該輕易否定他人長期的文化實踐與努力，「會長交接儀式該如何穿著…我不懂外人有什麼置喙的餘地？」

蔡潔妮坦言，在法國生活期間深刻體會到「展現自我」與「儀式感」對個人與群體的重要性。回到台灣後，原以為難以再有類似感受，直到接觸「台大媽媽讀書會」成員才改觀。團體透過主題活動與特定dress code，讓成員在不同場合探索自我風格，她也因此能穿上帶有巴黎氣息的服裝，作為懷念海外生活的一種方式，「對我而言，這還算是思念巴黎生活的一種方式，從來不知道這樣做妨礙了誰。」

蔡潔妮呼籲外界停止外貌羞辱

蔡潔妮進一步指出，讀書會成員年齡背景多元，對文化、藝術與知識保持高度熱情，長期投入台語小說朗讀、藝術史課程、畫展參訪與文化祭典等活動，這些媽媽不只是文化的消費者，更是文化的參與者與生產者，是推動台灣「文化剛需」的重要力量。

她也呼籲社會應對女性的多元樣貌保持更大包容，避免以政治立場為由進行集體羞辱，否則只會讓公共討論更加失真，「誰說媽媽一定要有所謂媽媽的樣子？那是什麼刻板的樣子？21世紀的台灣，能不能對女人樣貌的多樣性多一點寬容？」

．本文經網友「旅法社會學博士蔡潔妮」授權轉載。

