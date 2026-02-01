　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林楚茵控燈節「泡泡瑪特」中共背景　北市府：妳用愛奇藝跟抖音

▲▼林楚茵 聯訪 立法院。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委林楚茵。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市長蔣萬安2026台北燈節安排「泡泡瑪特」進駐，民進黨立委林楚茵今（1日）對此表示，泡泡瑪特創辦人是「中共政協委員」，肩負中共「文化輸出統戰」任務，連玩具都被爆甲醛超標有健康風險。台北市政府副發言人葉向媛則回擊，外界都還清楚記得林楚茵喜歡看愛奇藝、上傳抖音，不要口中反中，瀏覽紀錄卻很誠實，奉勸林楚茵不要雙標、心虛。

2026台北燈節將於本月25日起登場，北市府今年將採雙展區模式，分別設置於西門町燈區及花博燈區，並安排中國潮玩品牌泡泡瑪特作為展區IP進駐。

林楚茵今日指出，泡泡瑪特創辦人是「中共政協委員」，肩負中共「文化輸出統戰」任務，連玩具都被爆甲醛超標有健康風險。台灣這麼多優秀的在地創作者、在地IP，一定要選中國品牌才能辦燈節？她認為，國民黨幫蔣萬安護航就護航，不敢正面回應，又要扯民進黨到底是多心虛？民進黨遇到問題立刻澄清、立刻改善；國民黨遇到問題是造謠抹黑、死不認錯，誰才是真雙標一目了然。

葉向媛對此回應，觀傳局已經清楚說明，台北燈節首創「雙IP、雙展區」，花博園區跟變形金剛合作，西門展區則跟泡泡瑪特合作，且燈組全由台灣團隊設計與製作，是真正接軌國際IP、行銷臺北。且外界都還清楚記得林楚茵喜歡看愛奇藝、上傳抖音，不要口中反中，瀏覽紀錄卻很誠實。

