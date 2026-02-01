　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

淫魔富豪是間諜？「美人計」色誘政要富豪　替俄做事蒐集黑料

▲▼ 俄羅斯總統普丁（左）與已故淫魔富豪艾普斯坦（右）。（左圖／路透；右圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯總統普丁（左）與已故淫魔富豪艾普斯坦（右）。（左圖／路透；右圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國政府公布大量已故淫魔富豪艾普斯坦檔案，依據每日郵報引述情報圈人士的說法，艾普斯坦可能是在替前蘇聯情治機關國家安全委員會（KGB）做事，透過性招待設下「美人計」，送上美女引誘各國政要富豪，蒐集黑料。

世界規模最大美人計　鎖定權貴名人

情報專家認為，艾普斯坦把多名權貴名人都找來私人島嶼，包括英國前王子安德魯、億萬富豪比爾蓋茲、美國現任總統川普、美國前總統柯林頓等人。知情人士直言，「這就是世界最大的美人計行動」。

 ▲▼上圖為川普與6名配戴夏威夷花環的女性站在一起；下圖為柯林頓、麥斯威爾以及艾普斯坦合影。（圖／路透）

 

根據文件，艾普斯坦曾提議介紹一名26歲俄羅斯女子給安德魯。此外，比爾蓋茲曾因與俄羅斯女子發生性行為向艾普斯坦顧問索取藥物進行治療，不過比爾蓋茲已出面否認駁斥。

根據調查記者Craig Unger在2021年出的書，川普在當上總統之前，曾與艾普斯坦有過15年交情，也和普丁陣營建立聯繫，「艾普斯坦是靠著俄羅斯皮條客替他找到許多女孩」。

美方官員也相信，艾普斯坦與俄羅斯組織犯罪集團有長期往來，可能遭勒索，或許可解釋為何他能輕易帶俄羅斯女孩進入圈子。

▲▼ 已故淫魔富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）檔案再掀醜聞風暴，英國前王子安德魯與不明女子有近距離肢體接觸的照片曝光 。（圖／路透））

▲安德魯與不明女子有近距離肢體接觸的照片曝光 。（圖／路透）

情報界：淫魔富豪透過媒體大亨踏入諜報圈

在解密檔案之中，提及俄羅斯總統普丁的文件超過千份，提及莫斯科的紀錄更近萬筆。儘管並無證據顯示普丁及其情報機構與艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的非法活動有直接關聯，但已知艾普斯坦2008年因仲介未成年少女賣淫定罪後，似乎仍與普丁有會面。

這些資料解釋艾普斯坦為何能擁有與金融事業不成比例的巨額財富，且其幕後推手可能與已故傳媒大亨羅伯特（Robert Maxwell）有關，此人不僅與KGB、以色列情報機構摩薩德（Mossad）、英國軍情六處（MI6）有聯繫，且他正是艾普斯坦前女友麥斯威爾（Ghislaine Maxwell）的父親。

▲▼ 傳媒大亨羅伯特（Robert Maxwell）。（圖／達志影像／美聯社）

▲1991年，羅伯特遺體被發現漂在大西洋，疑似從遊艇落水。（圖／達志影像／美聯社）

據傳羅伯特自1970年代起就被視為俄方資產，曾在有以色列情報機構摩薩德參與的行動中，協助將蘇聯猶太人引渡至以色列。作為交換，羅伯特在艾普斯坦的幫助之下，把俄羅斯資金洗往西方。

只不過羅伯特與艾普斯坦兩人的死疑點重重。1991年，羅伯特遺體被發現漂在大西洋，疑似從遊艇落水；2019年，艾普斯坦在獄中輕生，但家屬懷疑他是被謀殺滅口。

▲▼2000年川普、梅蘭妮亞、淫魔富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）與其前女友、名媛麥絲威爾（Ghislaine Maxwell）。（圖／VCG）

▲2000年川普夫婦、艾普斯坦與其同夥麥絲威爾合影。（圖／VCG）

見過普丁多次？

另外，根據艾普斯坦2011年一封電子郵件，他與另外一人討論即將前往俄羅斯的行程以及和普丁的會面。2014年，艾普斯坦收到一封電子郵件，日本企業家在信中告知，未能說服LinkedIn網站聯合創始人霍夫曼（Reid Hoffman）更改行程與艾普斯坦一同去見普丁。

外交方面，2018年美俄峰會舉辦之前，艾普斯坦宣稱可向克里姆林宮提供官員川普的資訊，傳訊息給當時歐洲理事會祕書長賈格蘭德（Thorbjorn Jagland），稱可以轉達訊息給普丁，建議要如何應對川普。

另外一份文件也顯示，美國聯邦調查局（FBI）曾接獲警告，懷疑艾普斯坦是以色列情報機構摩薩德的間諜。有消息稱，艾普斯坦與以色列前總理巴瑞克（Ehud Barak）關係密切，且曾在他手下接受間諜訓練。

01/30 全台詐欺最新數據

淫魔富豪是間諜？「美人計」色誘政要富豪　替俄做事蒐集黑料

川普：美國正開始與古巴對話

美國總統川普1月29日簽署行政命令宣布國家進入緊急狀態，揚言對向古巴出售、提供石油的國家加徵關稅，持續施壓切斷古巴關鍵石油供應。川普1月31日晚間在前往佛州的專機上透露，美國已開始與古巴領導階層展開對話。

淫魔檔案！安德魯趴地摸女謎照曝光

川普：伊朗正與美方談話　看看接下來會發生什麼

獲川普欽點！準Fed主席華許「超狂背景」曝

美眾院「休假沒開會」　政府恐停擺

王奕翔想帶&TEAM吃台式早餐店　推薦「蛋餅.鐵板麵」：家鄉的味道

《小鬼當家》媽媽離世！　女星凱薩琳奧哈拉享壽71歲

黃仁勳「AI兆元宴」又來了！　6大龍頭大廠老闆齊坐首排

8歲兒放寒假才同住！狠母餵藥殘忍殺子　前夫男友同時現身殯儀館

九把刀稱跟柯震東「只有身高差距」　曾莞婷演學生？笑了：沒那麼不要臉！

