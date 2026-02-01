　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸海警公布巡航釣魚台畫面　陸媒：位於12海里領海範圍內

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸海警局1日上傳宣傳片《執法於海》，其中罕見公開了巡航釣魚台的畫面。陸媒引述專家說法指出，可以清晰看出海警艦船距離釣魚台的距離很近，位於釣魚台12海里領海範圍內。

據《環球時報》報導，宣傳片中公開了許多近些年來大陸海警進行海上維權執法、打擊海上犯罪、實施海上救援的畫面。

影片中還首度公開了大陸海警巡航釣魚台的畫面，陸媒也引述專家說法指出，雖然宣傳片中巡航釣魚台的畫面較短，但可以清晰地看出中國海警艦船距離釣魚台的距離很近，位於釣魚台12海里領海範圍內。

▼陸海警公布巡航釣魚台畫面。（圖／翻攝大陸海警局）

▲▼陸海警公布巡航釣魚台畫面　稱「位於12海里領海範圍內」。（圖／翻攝大陸海警局）

宣傳片中還公開了多段大陸海警在南海行動的畫面，報導指出，片中以展現了2024年6月17日，海警處置菲軍方人員侵闖仁愛礁的事件。

大陸海警局局長張建明在訪談中表示，中國海警堅決貫徹落實黨中央決策部署，堅持因情施策、依法依規防範和規制有關國家侵權挑釁，有力震懾「台獨」分裂行徑，堅決捍衛國家領土主權和海洋權益。

大陸海警局指出，五年來，累計動用艦艇55萬艘次、航空器6000架次遂行海上維權任務，組織釣魚台領海巡航134次，2025年釣魚台巡航天數達357天，常態化開展東海、南海、黃海定期維權巡航，台島及其附屬島嶼周邊海域執法巡查和黃岩島領海及周邊區域執法管控。

大陸海警局還說，五年來，中國海警持續創新行動策略，優化管控模式，加強能力建設，及時感知、快速響應、有效應對外方侵權活動，實現了釣魚台海空立體巡航新突破，塑造了海上維權新態勢，構建了按一個中國原則依法管控台海新格局。

▲▼陸海警公布巡航釣魚台畫面　稱「位於12海里領海範圍內」。（圖／翻攝大陸海警局）

01/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 9269 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

2000中國漁船在東海「排470公里U字陣」

2000中國漁船在東海「排470公里U字陣」

東海海域近期出現大規模中國漁船集結現象，地理空間資訊分析公司ingeniSPACE透過船舶自動識別系統（AIS）追蹤發現，自2025年底至今，已有高達2000艘中國籍漁船在日中中間線周邊進行2波密集部署，其中一次甚至形成一條長約470公里的南北向長陣，引發日方高度警戒。

路透：日本勸漁民「避免前往釣魚台海域」

路透：日本勸漁民「避免前往釣魚台海域」

邱垂正：敵意行為無助兩岸良性互動

邱垂正：敵意行為無助兩岸良性互動

日海保：陸海警船「出沒釣魚台海域」已常態化

日海保：陸海警船「出沒釣魚台海域」已常態化

游智彬衝研討會鬧場嗆日議員「漢奸」　慘遭架出場被現場民眾痛毆

游智彬衝研討會鬧場嗆日議員「漢奸」　慘遭架出場被現場民眾痛毆

