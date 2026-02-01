　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

北市大安區惡火情侶躲浴室雙亡　現場發現卡式瓦斯爐排除縱火

▲▼北市大安區光復南路住宅大樓起火，大火黑煙直衝。（圖／民眾提供）

北市大安區光復南路住宅大樓起火，大火黑煙直衝。（圖／民眾提供、下同）

記者張君豪／台北報導

北市大安區光復南路一棟民宅大樓1月31日晚間20時30分發生火警，大安分局接獲通報後立即派員趕赴現場協助消防人員佈水線破門灌救，消防人員搜救過程在屋內浴室發現2名住戶受困，分別為60歲男性與53歲女性，經查兩人為男女朋友關係，被發現時雙雙無呼吸心跳，經緊急送往國泰醫院及臺北醫學大學附設醫院搶救仍宣告不治。現場未發現其他住戶受傷，本次火警共疏散大樓住戶50餘人。

▲▼北市大安區光復南路火災2死。（圖／記者邱中岳翻攝）

北市消防局調查，這場火警派遣消防車21部、救護車5部及67名警義消人員到場搶救，消防人員滅火後發現火場10樓客廳家具及裝潢都被燒毀，燃燒面積超過50平方公尺，經查死者為邱男（61歲）與許女（55歲），兩人為男女朋友關係，邱男會定期到該址探望許女，兩人被發現倒臥在浴室內，已無呼吸心跳，經送醫後不治。

消防局表示，火勢在晚間21時18分撲滅，未再擴大延燒。警方初步訪談大樓一樓保全及周邊住戶，現場未發現外力侵入或外力縱火情形，初判兩名死者因火勢發生當下逃往浴室內躲避大火，才會遭濃煙嗆暈窒息身亡，火調人員在現場發現被燃燒過的卡式瓦斯爐，這場火災發生原因是否與卡式爐煮火鍋有關，仍待消防局火調鑑識人員進一步釐清。

▲▼北市光復南路火災2死。（圖／記者邱中岳翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 9269 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
女大生遭性侵　「1首歌」成定罪關鍵
柬埔寨大掃蕩！逮2000人畫面曝　又有台灣人被抓
吳尊女兒15歲長大了！　「絕美高顏值」飆熱搜
高鐵「車廂寧靜」上路5個月　2人被拒載原因曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

刷整排交通錐撞歪號誌桿！花蓮台9線休旅車車頭凹陷　2人送醫

驚險畫面曝！基隆女坐窗台外雨遮　消防架氣墊垂降救援

快訊／高雄砂崙派出所2樓起火！員警狂衝急撤離

北市大安區惡火情侶躲浴室雙亡　現場發現卡式瓦斯爐排除縱火

宜蘭歪仔歪橋周邊深夜大停電！酒駕男猛撞變電箱　現場慘狀曝

高雄男抓綠鬣蜥觸電送醫！4大企業停電5hrs　台電保留追訴權

國3連環撞1死2傷！肇事21歲駕駛疑恍神「車距太近」釀禍

對撞瞬間曝！雲林駕駛突偏移猛撞對向車　車頭全毀5人送醫

撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

北市吳興街民宅火警　命危女住戶恢復心跳！疑電線老舊釀禍

王奕翔想帶&TEAM吃台式早餐店　推薦「蛋餅.鐵板麵」：家鄉的味道

《小鬼當家》媽媽離世！　女星凱薩琳奧哈拉享壽71歲

黃仁勳「AI兆元宴」又來了！　6大龍頭大廠老闆齊坐首排

8歲兒放寒假才同住！狠母餵藥殘忍殺子　前夫男友同時現身殯儀館

九把刀稱跟柯震東「只有身高差距」　曾莞婷演學生？笑了：沒那麼不要臉！

「藍白分」言論引藍基層焦慮！　柯文哲：目前合作態勢沒有改變

萬里加投公共浴池鑽探「竟挖到溫泉」　狂噴6米畫面超驚人

韓國瑜「唯一見面會」今登場！　發放限量「馬上幸福」春聯

台東貨車、機車碰撞！　騎士拋飛大排…搶救不治

輝達尾牙黃仁勳花襯衫亮相！通化「水果阿婆」也現身

刷整排交通錐撞歪號誌桿！花蓮台9線休旅車車頭凹陷　2人送醫

驚險畫面曝！基隆女坐窗台外雨遮　消防架氣墊垂降救援

快訊／高雄砂崙派出所2樓起火！員警狂衝急撤離

北市大安區惡火情侶躲浴室雙亡　現場發現卡式瓦斯爐排除縱火

宜蘭歪仔歪橋周邊深夜大停電！酒駕男猛撞變電箱　現場慘狀曝

高雄男抓綠鬣蜥觸電送醫！4大企業停電5hrs　台電保留追訴權

國3連環撞1死2傷！肇事21歲駕駛疑恍神「車距太近」釀禍

對撞瞬間曝！雲林駕駛突偏移猛撞對向車　車頭全毀5人送醫

撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

北市吳興街民宅火警　命危女住戶恢復心跳！疑電線老舊釀禍

鄭宗哲今冬DFA次數已逼近歷史極端案例　目前持續備戰經典賽

再批張又俠　解放軍報：必須持續深化政治整訓

小鐘爆昔錄影「頭放鱷魚嘴裡、跟狗搶雞腿」！　公開懲罰險喪命內幕

國民姐夫AKIRA升任社長！　罕吐定情林志玲關鍵「2小時不掛電話」

《鬼滅之刃》首次SCREENX版將上映　270度視野三面螢幕開打

影城杯架離奇失蹤！員工急協尋「位子賣不出去」　網笑翻：杯guy

國泰「高雄-香港」航班起飛急返航　業者：已協助旅客轉乘

擔心台下沒有人　LiSA出道15年攻上台北小巨蛋：至今還會做惡夢

刷整排交通錐撞歪號誌桿！花蓮台9線休旅車車頭凹陷　2人送醫

視力模糊別只怪老化　7旬婦竟事是「腦血管瘤」壓迫視神經

【溫柔大狗勾】高加索犬見媽媽賴床　想叫又不敢太大聲XD

社會熱門新聞

撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士慘破相

快訊／北市光復南路火警　2人不治

北市光復南路火災2死！罹難男女身分曝

未禮讓行人罰6000？　法官算完撤單

11輛大型重機集體闖國道　1車1罰最高6000元

楠梓街頭暴力　青年勇制暴徒救人

台中31歲媽媽餵食「3歲、8歲童」雙亡　身分背景曝光

快訊／國道深夜嚴重車禍　女駕駛亡、1女重傷

藥師上網搜「追回詐騙款項」　二度受害

「說好才戴套」台中女睡醒見垃圾桶崩潰！男同事：以為她裝睡

黃仁勳昨晚剛辦「兆元宴」！餐廳半夜驚傳火警

快訊／台中南屯市場凌晨竄火！2鐵皮攤販燒毀

女大生見網友遭性侵　1年半後「1首歌」成功定罪

快訊／北市信義區住宅大火！1傷1命危

更多熱門

相關新聞

北市吳興街民宅火警　命危女住戶恢復心跳

北市吳興街民宅火警　命危女住戶恢復心跳

北市信義區吳興街一處民宅今（1）日清晨6時31分發生火警，警方與消防單位獲報後趕赴現場搶救，抵達時建物4樓已全面燃燒，並傳出住戶受困情形。

火光沖天！嘉義水上鴿溪寮民宅大火

火光沖天！嘉義水上鴿溪寮民宅大火

1間店找到「30焦屍」！巴基斯坦大火61死

1間店找到「30焦屍」！巴基斯坦大火61死

智利野火失控18死！總統宣布「災難狀態」

智利野火失控18死！總統宣布「災難狀態」

即／台中深夜惡火連燒12戶　單親媽慘成焦屍

即／台中深夜惡火連燒12戶　單親媽慘成焦屍

關鍵字：

台北火警大安火災火災救援浴室遇難火災調查

讀者迴響

熱門新聞

Lulu結婚「嘻小瓜包6600被酸全場最少」

嘉南羊乳「突鄭重聲明」力挺行銷公司　網全傻眼：好災難

王瑞德曝：北市議員中今彩539頭獎800萬

淫魔檔案！安德魯趴地摸女謎照曝光

孫媽媽稱自己沒受邀婚宴孫協志回應

1300萬勞工注意　「勞退金修法」5大變革攸關荷包

基隆正妹女議員未登記選連任！　民進黨緊急了解中

撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士慘破相

頑童台中開唱一半！　瘦子突激動兇粉絲　大淵看呆：火那麼大

嘉義30年渡假村「請不到人」3月結束營業

下波「很強冷空氣」　連凍3天

好市多「金飾幾乎被掃空」　不能退貨！會員吵翻

快訊／北市光復南路火警　2人不治

AV女優豐岡沙月驚罹致命子宮罕病！

開箱700坪「衣鳳百貨」！謝典林：只是台北一般人的家庭

更多

最夯影音

更多
王奕翔想帶&TEAM吃台式早餐店　推薦「蛋餅.鐵板麵」：家鄉的味道

王奕翔想帶&TEAM吃台式早餐店　推薦「蛋餅.鐵板麵」：家鄉的味道
《小鬼當家》媽媽離世！　女星凱薩琳奧哈拉享壽71歲

《小鬼當家》媽媽離世！　女星凱薩琳奧哈拉享壽71歲

黃仁勳「AI兆元宴」又來了！　6大龍頭大廠老闆齊坐首排

黃仁勳「AI兆元宴」又來了！　6大龍頭大廠老闆齊坐首排

8歲兒放寒假才同住！狠母餵藥殘忍殺子　前夫男友同時現身殯儀館

8歲兒放寒假才同住！狠母餵藥殘忍殺子　前夫男友同時現身殯儀館

九把刀稱跟柯震東「只有身高差距」　曾莞婷演學生？笑了：沒那麼不要臉！

九把刀稱跟柯震東「只有身高差距」　曾莞婷演學生？笑了：沒那麼不要臉！

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面