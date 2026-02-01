北市大安區惡火情侶躲浴室雙亡　現場發現卡式瓦斯爐排除縱火

▲北市大安區光復南路住宅大樓起火，大火黑煙直衝。（圖／民眾提供、下同）

記者張君豪／台北報導

北市大安區光復南路一棟民宅大樓1月31日晚間20時30分發生火警，大安分局接獲通報後立即派員趕赴現場協助消防人員佈水線破門灌救，消防人員搜救過程在屋內浴室發現2名住戶受困，分別為60歲男性與53歲女性，經查兩人為男女朋友關係，被發現時雙雙無呼吸心跳，經緊急送往國泰醫院及臺北醫學大學附設醫院搶救仍宣告不治。現場未發現其他住戶受傷，本次火警共疏散大樓住戶50餘人。

北市消防局調查，這場火警派遣消防車21部、救護車5部及67名警義消人員到場搶救，消防人員滅火後發現火場10樓客廳家具及裝潢都被燒毀，燃燒面積超過50平方公尺，經查死者為邱男（61歲）與許女（55歲），兩人為男女朋友關係，邱男會定期到該址探望許女，兩人被發現倒臥在浴室內，已無呼吸心跳，經送醫後不治。

消防局表示，火勢在晚間21時18分撲滅，未再擴大延燒。警方初步訪談大樓一樓保全及周邊住戶，現場未發現外力侵入或外力縱火情形，初判兩名死者因火勢發生當下逃往浴室內躲避大火，才會遭濃煙嗆暈窒息身亡，火調人員在現場發現被燃燒過的卡式瓦斯爐，這場火災發生原因是否與卡式爐煮火鍋有關，仍待消防局火調鑑識人員進一步釐清。