政大人的回憶！校友會曝「波波恰恰」關店　網不捨：不想開學了

▲校友會指出，波波恰恰關門了。（圖／翻攝自Google地圖）

記者曾筠淇／綜合報導

「波波恰恰大馬風味餐」是許多政大人的共同記憶，國立政治大學校友會就透過粉專表示，這家店是許多人深夜後的救贖、大雨滂沱時的溫暖，給了他們無數次「今天就吃這家吧」的安心感，不過，波波恰恰已經於昨日正式畫下句點。消息一出，也引起網友熱議。

政大人的共同記憶「波波恰恰」關店了

國立政治大學校友會就透過臉書粉專發文表示，波波恰恰熟悉的招牌還掛著，但鐵門卻已拉下，聽說波波恰恰已經於昨日畫下句點，這個道別來得突然，卻也真實。

校友會指出，波波恰恰對許多政大人來說，可能只是平凡不過的座標，但對於依賴過它的人而言，卻是生活的堆疊，是埋首報告後的深夜救贖，也是大雨滂沱時，最便捷的溫暖，店內的冰醉雞腿飯總給他踏實感，但隨著店門關閉，這熟悉的滋味只能封存在記憶深處了。最後校友會也感謝波波恰恰，給了他們無數次「今天就吃這家吧」的安心感。

也有網友在臉書社團「木柵社團」分享此事，不少網友都直呼，「超突然的」、「我的薑黃雞飯」、「我真的要哭了」、「童年回憶也結束了」、「沒有辣青椒雞丁炒飯了」、「過兩個月還打算回來政大吃」、「這樣我以後要吃啥」、「我不想開學了」、「超愛青椒雞丁炒飯，以前下班會特地過去外帶，居然關了」。

藍委也喊可惜、時代的眼淚

國民黨立委黃健豪也轉發文章並表示，「很可惜，政大的波波恰恰歇業了。我可以連續吃一個禮拜的辣青椒雞丁炒飯。」同黨立委牛煦庭也回應，「時代的眼淚」。

據了解，波波恰恰粉專的最後一篇貼文，還停留在1月1日，並未特別公告停止營業的消息。只是在Dcard政大版，則有女網友透露，「有同學直接問老闆，老闆就表示應該是不開了」。