　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

政大人的回憶！校友會曝「波波恰恰」關店　網不捨：不想開學了

▲▼ 。（圖／翻攝自Google地圖） 

▲校友會指出，波波恰恰關門了。（圖／翻攝自Google地圖）

記者曾筠淇／綜合報導

「波波恰恰大馬風味餐」是許多政大人的共同記憶，國立政治大學校友會就透過粉專表示，這家店是許多人深夜後的救贖、大雨滂沱時的溫暖，給了他們無數次「今天就吃這家吧」的安心感，不過，波波恰恰已經於昨日正式畫下句點。消息一出，也引起網友熱議。

政大人的共同記憶「波波恰恰」關店了

[廣告]請繼續往下閱讀...

國立政治大學校友會就透過臉書粉專發文表示，波波恰恰熟悉的招牌還掛著，但鐵門卻已拉下，聽說波波恰恰已經於昨日畫下句點，這個道別來得突然，卻也真實。

校友會指出，波波恰恰對許多政大人來說，可能只是平凡不過的座標，但對於依賴過它的人而言，卻是生活的堆疊，是埋首報告後的深夜救贖，也是大雨滂沱時，最便捷的溫暖，店內的冰醉雞腿飯總給他踏實感，但隨著店門關閉，這熟悉的滋味只能封存在記憶深處了。最後校友會也感謝波波恰恰，給了他們無數次「今天就吃這家吧」的安心感。

也有網友在臉書社團「木柵社團」分享此事，不少網友都直呼，「超突然的」、「我的薑黃雞飯」、「我真的要哭了」、「童年回憶也結束了」、「沒有辣青椒雞丁炒飯了」、「過兩個月還打算回來政大吃」、「這樣我以後要吃啥」、「我不想開學了」、「超愛青椒雞丁炒飯，以前下班會特地過去外帶，居然關了」。

藍委也喊可惜、時代的眼淚

國民黨立委黃健豪也轉發文章並表示，「很可惜，政大的波波恰恰歇業了。我可以連續吃一個禮拜的辣青椒雞丁炒飯。」同黨立委牛煦庭也回應，「時代的眼淚」。

據了解，波波恰恰粉專的最後一篇貼文，還停留在1月1日，並未特別公告停止營業的消息。只是在Dcard政大版，則有女網友透露，「有同學直接問老闆，老闆就表示應該是不開了」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 9269 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
汽車隔熱紙透光率2/28起納管！　「前擋70%、前側窗40%
只有黃爸爸能做！遞錢包簽名「黃仁勳竟抽出1000元」送粉絲
丁允恭「對不起我在辦公室打炮」　下一句酸爆黃國昌
國道1死2傷！　21歲駕駛疑恍神「車距太近」釀禍
虛幣圈大屠殺！　逾42萬人爆倉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

政大人的回憶！校友會曝「波波恰恰」關店　網不捨：不想開學了

日本人只有20％有護照？網分析真實原因…釣日籍男星證實：真的

隔熱紙透光率2/28起納管　新車領牌「前擋70%、前側窗40%」

新台幣改版！館長比中指「建議用這版」　網酸爆

遞錢包簽名「黃仁勳竟抽出1000元」送粉絲！網笑：只有黃爸爸能做

高鐵「車廂寧靜」上路5個月2人被拒載　酒醉、失控不聽勸

丁允恭「對不起我在辦公室打炮」　下一句酸爆黃國昌

孩太吵！1家4口被丟包「風向檢討家長」　醫嘆：原來是不能丟錯人

公開幕後視角！霍諾德讚「史詩級美照」：沒見過這樣的景象

午後降雨機率增　未來一周兩波冷氣團接力

王奕翔想帶&TEAM吃台式早餐店　推薦「蛋餅.鐵板麵」：家鄉的味道

《小鬼當家》媽媽離世！　女星凱薩琳奧哈拉享壽71歲

黃仁勳「AI兆元宴」又來了！　6大龍頭大廠老闆齊坐首排

8歲兒放寒假才同住！狠母餵藥殘忍殺子　前夫男友同時現身殯儀館

九把刀稱跟柯震東「只有身高差距」　曾莞婷演學生？笑了：沒那麼不要臉！

「藍白分」言論引藍基層焦慮！　柯文哲：目前合作態勢沒有改變

萬里加投公共浴池鑽探「竟挖到溫泉」　狂噴6米畫面超驚人

韓國瑜「唯一見面會」今登場！　發放限量「馬上幸福」春聯

台東貨車、機車碰撞！　騎士拋飛大排…搶救不治

輝達尾牙黃仁勳花襯衫亮相！通化「水果阿婆」也現身

政大人的回憶！校友會曝「波波恰恰」關店　網不捨：不想開學了

日本人只有20％有護照？網分析真實原因…釣日籍男星證實：真的

隔熱紙透光率2/28起納管　新車領牌「前擋70%、前側窗40%」

新台幣改版！館長比中指「建議用這版」　網酸爆

遞錢包簽名「黃仁勳竟抽出1000元」送粉絲！網笑：只有黃爸爸能做

高鐵「車廂寧靜」上路5個月2人被拒載　酒醉、失控不聽勸

丁允恭「對不起我在辦公室打炮」　下一句酸爆黃國昌

孩太吵！1家4口被丟包「風向檢討家長」　醫嘆：原來是不能丟錯人

公開幕後視角！霍諾德讚「史詩級美照」：沒見過這樣的景象

午後降雨機率增　未來一周兩波冷氣團接力

川普證實「美國與古巴展開對話」　預測將達協議

日27歲自衛隊員「潛入女隊員宿舍」偷原味衣物　自爆：想滿足性慾

WBC保險爭議逼退主力　波多黎各會長嘲諷：美國多想拿金牌

劉宇寧1年多沒拍新劇！直播「清醒發言」網一面倒狂讚：追對人了

金曲歌后莫名遭飆罵三字經！　還狂收「騷擾簡訊」原因曝光

政大人的回憶！校友會曝「波波恰恰」關店　網不捨：不想開學了

北市議員狂否認中800萬　詹為元曝地圖秀彩券行與「綠議員」關聯

日本人只有20％有護照？網分析真實原因…釣日籍男星證實：真的

平野惠一曝高宇杰「不甘心替補」落淚往事　欽點最有機會旅外投手

帶1歲兒去日本玩「專用電梯沒人排」3育嬰細節超友善！張書豪：很羨慕

【人倫悲劇】台中狠母餵藥殘忍殺子！　前夫、男友忍悲現身殯儀館

生活熱門新聞

嘉南羊乳「突鄭重聲明」力挺行銷公司　網全傻眼：好災難

下波「很強冷空氣」　連凍3天

好市多「金飾幾乎被掃空」　不能退貨！會員吵翻

北市議員中今彩頭獎　他求：得主快自首

才說「台灣1名產」秒通關！她回澳洲過海關傻眼

嘉南羊乳羊編沒被開除？網揪破綻：老人硬裝年輕人

下波挑戰強烈冷氣團　急凍時間曝

醫曝3大地雷早餐組合　蛋＋牛奶上榜

恭喜！　4星座「正財偏財」雙爆發

快訊／全台有雨！　8級強風溼答答

「雅方羊肉爐」千金曝光！　00後白富美重生老品牌

男童收紅包雙手合十　連黃仁勳都融化了

丁允恭「對不起我在辦公室打炮」　酸黃國昌

2／3最適合求財　3物DIY及祭拜一次看

更多熱門

相關新聞

政大教授批Bolt「自以為路人甲」　籲立刻解除安裝App

政大教授批Bolt「自以為路人甲」　籲立刻解除安裝App

擁有頂大雙學士學位的溫姓替代役，酒後搭乘Bolt所屬多元計程車返家，後來被丟包在路上而遭車輛輾過身亡。政大法學院副教授劉宏恩痛批，Bolt僅聲明「哀悼但不便說明」，把自己當成「路人甲」，簡直莫名其妙，「我立刻解除安裝Bolt app。我也呼籲大家一起這樣做。」

政大神秘校友捐9.4億「指定蓋宿舍」　校方曝：2人為商學院畢業

政大神秘校友捐9.4億「指定蓋宿舍」　校方曝：2人為商學院畢業

桃機美食評選「金饗獎」揭曉　Bistro:D、昇恆昌奪冠

桃機美食評選「金饗獎」揭曉　Bistro:D、昇恆昌奪冠

茗香園老闆洗錢306億　合夥股東遭拘提

茗香園老闆洗錢306億　合夥股東遭拘提

即／不只滿堂紅淪洗錢水房　虎爺台菜私廚詹軒文被捕

即／不只滿堂紅淪洗錢水房　虎爺台菜私廚詹軒文被捕

關鍵字：

波波恰恰大馬風味餐波波恰恰政大政治大學餐廳

讀者迴響

熱門新聞

嘉南羊乳「突鄭重聲明」力挺行銷公司　網全傻眼：好災難

王瑞德曝：北市議員中今彩539頭獎800萬

Lulu結婚「嘻小瓜包6600被酸全場最少」

孫媽媽稱自己沒受邀婚宴孫協志回應

1300萬勞工注意　「勞退金修法」5大變革攸關荷包

基隆正妹女議員未登記選連任！　民進黨緊急了解中

頑童台中開唱一半！　瘦子突激動兇粉絲　大淵看呆：火那麼大

下波「很強冷空氣」　連凍3天

快訊／北市光復南路火警　2人不治

AV女優豐岡沙月驚罹致命子宮罕病！

好市多「金飾幾乎被掃空」　不能退貨！會員吵翻

北市光復南路火災2死！罹難男女身分曝

淫魔檔案！安德魯趴地摸女謎照曝光

北市議員中今彩頭獎　他求：得主快自首

才說「台灣1名產」秒通關！她回澳洲過海關傻眼

更多

最夯影音

更多
王奕翔想帶&TEAM吃台式早餐店　推薦「蛋餅.鐵板麵」：家鄉的味道

王奕翔想帶&TEAM吃台式早餐店　推薦「蛋餅.鐵板麵」：家鄉的味道
《小鬼當家》媽媽離世！　女星凱薩琳奧哈拉享壽71歲

《小鬼當家》媽媽離世！　女星凱薩琳奧哈拉享壽71歲

黃仁勳「AI兆元宴」又來了！　6大龍頭大廠老闆齊坐首排

黃仁勳「AI兆元宴」又來了！　6大龍頭大廠老闆齊坐首排

8歲兒放寒假才同住！狠母餵藥殘忍殺子　前夫男友同時現身殯儀館

8歲兒放寒假才同住！狠母餵藥殘忍殺子　前夫男友同時現身殯儀館

九把刀稱跟柯震東「只有身高差距」　曾莞婷演學生？笑了：沒那麼不要臉！

九把刀稱跟柯震東「只有身高差距」　曾莞婷演學生？笑了：沒那麼不要臉！

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面