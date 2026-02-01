新台幣改版！館長比中指「建議用這版」　網酸爆

▲館長朝鏡頭比中指。（圖／翻攝自Facebook／飆捍）

記者曾筠淇／綜合報導

央行27日指出，新台幣鈔券改版案已於114年10月23日正式啟動，新版鈔券將以「台灣之美」作為系列主題，邀請民眾票選鈔券面額主題。對此，網紅館長陳之漢就忍不住比中指，建議民進黨改「這版」。只是影片底下，也引來大票網友開酸。

央行開放民眾票選鈔券面額主題

[廣告]請繼續往下閱讀...

為提升民眾對新版鈔券之認同感，並凝聚社會共識，1月27日10時起至2月13日17時止，民眾可於央行官方網站「台灣之美系列鈔券面額主題票選活動專區」進行網路票選。面額主題包含和諧共融、永續發展、運動精神、藝術美學、建築之美、科技創新、民俗節慶、工藝之美、島嶼生態、保育植物之美、保育動物之美及女性的光輝。

中央銀行指出，將依票選結果對12項面額主題加以排序，瞭解民眾對新版鈔券面額主題之偏好與意見，並適時對外公布；該票選結果將納入專業判斷及整體考量，作為新版鈔券設計之重要參考。

館長比中指：民進黨我建議改這版

館長則在臉書上貼出短影片，並朝著鏡頭比中指。緊接著，可見他貼出面額8700元、印有他比中指照片的鈔票示意圖，說「民進黨我建議改這版」。

只是影片曝光後，大票網友則開酸，「啊你不是中國人？應該去拿人民幣才對」、「阿館可以建議人民幣的款式，畢竟你現在比較喜歡那個」、「怎麼不說人民幣呢」、「這個幣別國名錯了」、「你這個面額要250」、「你比較適合人民幣」。