　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普稱「美國與古巴展開對話」　預測將達協議

▲▼ 美國總統川普 。（圖／路透）

▲川普1月31日晚間在前往佛州的專機上透露，美國已開始與古巴領導階層展開對話。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普1月29日簽署行政命令宣布國家進入緊急狀態，揚言對向古巴出售、提供石油的國家加徵關稅，持續施壓切斷古巴關鍵石油供應。川普1月31日晚間在前往佛州的專機上透露，美國已開始與古巴領導階層展開對話。

美聯社報導，川普並未提供關於政府與古巴接觸程度或時間等具體細節，只提及「我們正開始與古巴談話」。這正值川普政府近期針對古巴展開一系列動作，包括切斷來自委內瑞拉及墨西哥的石油供應，川普周六稱此舉將迫使古巴回到談判桌。

川普對古巴的目標尚不明確，但在1月逮捕委內瑞拉時任總統馬杜洛（Nicolás Maduro）之後，他把更多注意力轉向古巴。川普簽署行政命令，對任何向古巴販售或提供石油的國家課徵關稅，此舉讓原本在馬杜洛下台後轉而仰賴墨西哥油源的古巴陷入困境，也給墨西哥帶來壓力。

總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）表示，此舉恐引發人道災難，稱將尋求替代方案繼續協助古巴。

不過川普指出，「這不一定非得演變成一場人道危機，我認為他們（指古巴）可能會來找我們談」，並預測美方將與古巴達成某種協議。

►川普宣布全美「進入緊急狀態」　對古巴石油供應國課關稅
►下一個委內瑞拉？傳美尋求「古巴共產政權垮台」　時間點曝光
►金主倒台！　川普公開點名：古巴很快就會衰亡

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 9269 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
女大生遭性侵　「1首歌」成定罪關鍵
柬埔寨大掃蕩！逮2000人畫面曝　又有台灣人被抓
吳尊女兒15歲長大了！　「絕美高顏值」飆熱搜
高鐵「車廂寧靜」上路5個月　2人被拒載原因曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

5台灣人在柬埔寨被抓！　掃蕩詐騙園區逮2000人

川普稱「美國與古巴展開對話」　預測將達協議

日27歲自衛隊員「潛入女隊員宿舍」偷原味衣物　自爆：想滿足性慾

男隱瞞無精症！人妻懷孕被婆婆飆罵　親子鑑定「證實親生」

美軍機現蹤伊朗附近　核設施「加蓋屋頂」衛星影像曝光

高市早苗「突缺席」電視節目！　造勢遭支持者拉扯受傷

200多人罹難！民主剛果礦場崩塌　工人活埋亡

淫魔檔案連環爆！安德魯趴地摸女謎照曝光　川普遭控染指13歲女

台灣夫妻「北海道滑雪」迷路受困！　自行打110通報

台灣留學生涉嫌「施暴10多歲櫻花妹」！　在日本被現行犯逮捕

王奕翔想帶&TEAM吃台式早餐店　推薦「蛋餅.鐵板麵」：家鄉的味道

《小鬼當家》媽媽離世！　女星凱薩琳奧哈拉享壽71歲

黃仁勳「AI兆元宴」又來了！　6大龍頭大廠老闆齊坐首排

8歲兒放寒假才同住！狠母餵藥殘忍殺子　前夫男友同時現身殯儀館

九把刀稱跟柯震東「只有身高差距」　曾莞婷演學生？笑了：沒那麼不要臉！

「藍白分」言論引藍基層焦慮！　柯文哲：目前合作態勢沒有改變

萬里加投公共浴池鑽探「竟挖到溫泉」　狂噴6米畫面超驚人

韓國瑜「唯一見面會」今登場！　發放限量「馬上幸福」春聯

台東貨車、機車碰撞！　騎士拋飛大排…搶救不治

輝達尾牙黃仁勳花襯衫亮相！通化「水果阿婆」也現身

5台灣人在柬埔寨被抓！　掃蕩詐騙園區逮2000人

川普稱「美國與古巴展開對話」　預測將達協議

日27歲自衛隊員「潛入女隊員宿舍」偷原味衣物　自爆：想滿足性慾

男隱瞞無精症！人妻懷孕被婆婆飆罵　親子鑑定「證實親生」

美軍機現蹤伊朗附近　核設施「加蓋屋頂」衛星影像曝光

高市早苗「突缺席」電視節目！　造勢遭支持者拉扯受傷

200多人罹難！民主剛果礦場崩塌　工人活埋亡

淫魔檔案連環爆！安德魯趴地摸女謎照曝光　川普遭控染指13歲女

台灣夫妻「北海道滑雪」迷路受困！　自行打110通報

台灣留學生涉嫌「施暴10多歲櫻花妹」！　在日本被現行犯逮捕

鄭宗哲今冬DFA次數已逼近歷史極端案例　目前持續備戰經典賽

再批張又俠　解放軍報：必須持續深化政治整訓

小鐘爆昔錄影「頭放鱷魚嘴裡、跟狗搶雞腿」！　公開懲罰險喪命內幕

國民姐夫AKIRA升任社長！　罕吐定情林志玲關鍵「2小時不掛電話」

《鬼滅之刃》首次SCREENX版將上映　270度視野三面螢幕開打

影城杯架離奇失蹤！員工急協尋「位子賣不出去」　網笑翻：杯guy

國泰「高雄-香港」航班起飛急返航　業者：已協助旅客轉乘

擔心台下沒有人　LiSA出道15年攻上台北小巨蛋：至今還會做惡夢

刷整排交通錐撞歪號誌桿！花蓮台9線休旅車車頭凹陷　2人送醫

視力模糊別只怪老化　7旬婦竟事是「腦血管瘤」壓迫視神經

【要出什麼拳】貓一直重複腳腳開花　表情超呆萌XD

國際熱門新聞

淫魔檔案！安德魯趴地摸女謎照曝光

黃仁勳點名「3種人」AI時代最先被淘汰

德國18歲女子突遭陌生男拉下軌道雙亡

伊朗阿巴斯港驚傳大爆炸　至少1死14傷

台灣留學生「施暴10多歲櫻花妹」在日被逮

女首富哀求柏金包留兒孫　遭裁定拍賣

鞭刑140下　她被打到當場昏厥

川普坦言對伊朗下通牒　但不透露期限

力退中國勢力！巴拿馬撤銷運河經營權　川普再下一城

川普：伊朗正與美方談話　看看接下來會發生什麼

伊朗高官稱與美談判架構有進展　軍方再度警告勿動武

櫻花妹自爆「小5開始援交」！價碼曝

日41歲死囚小林龍司「獄中輕生」亡

中國駐日使館籲「勿赴日旅遊」：治安太差

更多熱門

相關新聞

淫魔檔案！安德魯趴地摸女謎照曝光

淫魔檔案！安德魯趴地摸女謎照曝光

美國司法部釋出最新一波已故淫魔富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）檔案再掀醜聞風暴，英國前王子安德魯與不明女子有近距離肢體接觸的照片曝光，可見他跪在地上、手摸向女方腹部。而現任總統川普也被捲入，根據一份爆炸性文件，川普被控染指一名13歲少女。

川普：伊朗正與美方談話　看看接下來會發生什麼

川普：伊朗正與美方談話　看看接下來會發生什麼

伊朗阿巴斯港驚傳大爆炸　至少1死14傷

伊朗阿巴斯港驚傳大爆炸　至少1死14傷

台美關稅15%　賴清德：有人會說風涼話「但好不好看各國反應就知」

台美關稅15%　賴清德：有人會說風涼話「但好不好看各國反應就知」

川普坦言對伊朗下通牒　但不透露期限

川普坦言對伊朗下通牒　但不透露期限

關鍵字：

川普古巴石油北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

Lulu結婚「嘻小瓜包6600被酸全場最少」

嘉南羊乳「突鄭重聲明」力挺行銷公司　網全傻眼：好災難

王瑞德曝：北市議員中今彩539頭獎800萬

淫魔檔案！安德魯趴地摸女謎照曝光

孫媽媽稱自己沒受邀婚宴孫協志回應

1300萬勞工注意　「勞退金修法」5大變革攸關荷包

基隆正妹女議員未登記選連任！　民進黨緊急了解中

撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士慘破相

頑童台中開唱一半！　瘦子突激動兇粉絲　大淵看呆：火那麼大

嘉義30年渡假村「請不到人」3月結束營業

下波「很強冷空氣」　連凍3天

好市多「金飾幾乎被掃空」　不能退貨！會員吵翻

快訊／北市光復南路火警　2人不治

AV女優豐岡沙月驚罹致命子宮罕病！

開箱700坪「衣鳳百貨」！謝典林：只是台北一般人的家庭

更多

最夯影音

更多
王奕翔想帶&TEAM吃台式早餐店　推薦「蛋餅.鐵板麵」：家鄉的味道

王奕翔想帶&TEAM吃台式早餐店　推薦「蛋餅.鐵板麵」：家鄉的味道
《小鬼當家》媽媽離世！　女星凱薩琳奧哈拉享壽71歲

《小鬼當家》媽媽離世！　女星凱薩琳奧哈拉享壽71歲

黃仁勳「AI兆元宴」又來了！　6大龍頭大廠老闆齊坐首排

黃仁勳「AI兆元宴」又來了！　6大龍頭大廠老闆齊坐首排

8歲兒放寒假才同住！狠母餵藥殘忍殺子　前夫男友同時現身殯儀館

8歲兒放寒假才同住！狠母餵藥殘忍殺子　前夫男友同時現身殯儀館

九把刀稱跟柯震東「只有身高差距」　曾莞婷演學生？笑了：沒那麼不要臉！

九把刀稱跟柯震東「只有身高差距」　曾莞婷演學生？笑了：沒那麼不要臉！

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面