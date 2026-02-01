川普稱「美國與古巴展開對話」　預測將達協議

▲川普1月31日晚間在前往佛州的專機上透露，美國已開始與古巴領導階層展開對話。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普1月29日簽署行政命令宣布國家進入緊急狀態，揚言對向古巴出售、提供石油的國家加徵關稅，持續施壓切斷古巴關鍵石油供應。川普1月31日晚間在前往佛州的專機上透露，美國已開始與古巴領導階層展開對話。

美聯社報導，川普並未提供關於政府與古巴接觸程度或時間等具體細節，只提及「我們正開始與古巴談話」。這正值川普政府近期針對古巴展開一系列動作，包括切斷來自委內瑞拉及墨西哥的石油供應，川普周六稱此舉將迫使古巴回到談判桌。

川普對古巴的目標尚不明確，但在1月逮捕委內瑞拉時任總統馬杜洛（Nicolás Maduro）之後，他把更多注意力轉向古巴。川普簽署行政命令，對任何向古巴販售或提供石油的國家課徵關稅，此舉讓原本在馬杜洛下台後轉而仰賴墨西哥油源的古巴陷入困境，也給墨西哥帶來壓力。

總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）表示，此舉恐引發人道災難，稱將尋求替代方案繼續協助古巴。

不過川普指出，「這不一定非得演變成一場人道危機，我認為他們（指古巴）可能會來找我們談」，並預測美方將與古巴達成某種協議。