蔡英文浪漫台三線爬山　替賴清德提名苗栗縣長選將陳品安助選

▲前總統蔡英文近日在民進黨苗栗縣長參選人陳品安的陪同下，一起去爬山。（圖／蔡英文臉書）



記者陶本和／台北報導

前總統蔡英文1日透過社群平台表示，她卸任後最喜歡做的事就是爬山，前幾天前往苗栗，二訪她任內推動的「浪漫台三線」的「樟之細路」。她說，很珍惜跟她一起爬山的夥伴，以及一路上每當快要放棄時，一直給她加油打氣的山友，「我也要謝謝苗栗的年輕議員陳品安跟我一起爬山」。值得注意的是，陳品安不僅是年輕議員，還是兼任民進黨主席的總統賴清德所提名出戰苗栗縣長的選將，頗有爬山助選的意味。

蔡英文表示，前幾天她前往苗栗的頭屋、獅潭、大湖、三義，以及台中東勢，二訪在我任內推動「浪漫台三線」的「樟之細路」。

蔡英文指出，樟之細路的路程，一路起起伏伏很辛苦，但喜歡爬山的朋友都知道，沿路的風景，只有自己走過一次，才能深刻體會。但不論艱辛或美好，下山後就只能把一切留在山裡。

▼2026民主進步黨苗栗縣市長提名陳品安。（資料照／記者徐文彬攝）



蔡英文表示，她很珍惜跟她一起爬山的夥伴，以及一路上，每當快要放棄時，一直給她加油、打氣的山友，「我也要謝謝苗栗的年輕議員陳品安跟我一起爬山」。

值得注意的是，陳品安不僅是年輕的議員，她更是兼任民進黨主席的總統賴清德，所推出代表民進黨在2026年地方選戰，披掛出戰苗栗縣長的選將。這次蔡英文貼出爬山文，頗有爬山助選的意味。

蔡英文在文中表示，山不會因誰而改變方向，山頂的美景也不會消失，有人走得快，有人走得慢，只要彼此照應，走在同一條路上，山就一直都在，路也會一直有人走，「真心推薦大家，去爬山時，別想太多。山，會告訴我們答案」。

▲前總統蔡英文近日在民進黨苗栗縣長參選人陳品安的陪同下，一起去爬山。（圖／蔡英文臉書）