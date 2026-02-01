隔熱紙透光率2/28起納管　新車領牌「前擋70%、前側窗40%」

▲台灣小客車多數會在擋風玻璃、車窗貼隔熱紙。（資料照／記者張慶輝攝）

記者周湘芸／台北報導

台灣小客車多數會在擋風玻璃、車窗貼隔熱紙，交通部近日公告修正「道路交通安全規則」，明定2月28日起新車領牌與後續定期驗車時，前擋風玻璃隔熱紙可見光透過率應為70%以上、前側窗透光率40%以上。

目前國際法規定擋風玻璃及前側車窗的透光率多為70%以上，交通部去年預告修正道路交通安全規則，明定新車領牌與後續定期驗車時，前擋風玻璃隔熱紙可見光透過率應為70%以上、前側窗透光率40%以上，舊車不溯及既往。另也公布「汽車車窗及擋風玻璃可見光透過率安全指引」，揭露建議廠牌、型號資訊。

交通部近日公告修正「道路交通安全規則」，除經交通部核可車輛外，為確保汽車駕駛人行車視線清晰及視野完整，以維護交通往來安全，明定2月28日起新登檢領照的車輛申請牌照檢驗時，玻璃隔熱紙可見光透過率標準為前擋風玻璃70%以上（自邊框上緣起15公分內區域不在此限）、前側窗40%以上，及所黏貼的隔熱紙應有合格標識規定。

另外，計程車及幼童專用車除應符合前擋風玻璃70%以上、前側窗40%以上外，後側窗及後（擋）窗均應黏貼可見光透過率40%以上的合格隔熱紙。

交通部此次也同步修正，汽車駕駛人於我國駕車，即應按其於我國持照紀錄及駕駛執照管理規定加以管理，若其駕駛執照受吊銷、註銷或不得考領駕駛執照處分，或受吊扣處分尚未執行完畢者，不得持外國政府、大陸地區、香港或澳門所發有效的正式駕駛執照或國際駕駛執照，駕車或換發普通駕駛執照。

另外，此次也明定即日起行人聞有消防車、救護車、警備車、工程救險車、毒性化學物質災害事故應變車等執行緊急任務車輛警號，應立即避讓，不得阻礙執行緊急任務車輛動線；穿越道路時，已開始穿越者，如行進方向未影響該車輛通行，應迅速穿越；未開始穿越者應暫停，不得搶快穿越道路，以避讓執行緊急任務車輛先行。