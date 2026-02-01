遞錢包簽名「黃仁勳竟抽出1000元」送粉絲！網笑：只有黃爸爸能做

▲黃仁勳從粉絲錢包掏出1000元。（圖／網友「@andy_77777777」授權）



記者施怡妏／綜合報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨在台北愛店「磚窯古早味懷舊餐廳」舉行「兆元宴」，和供應鏈夥伴餐敘，餐廳門口擠滿大批粉絲，大家紛紛拿出書籍、水壺等物，請黃仁勳簽名，然而，現場有民眾竟拿出錢包，沒想到黃仁勳竟打開錢包抽出1000元鈔票，送給現場的小朋友，一票驚呼「只有黃爸爸可以做這種事」。

簽名前打開錢包 抽鈔票送小朋友



網友「@andy_77777777」在Threads發文，黃仁勳站在店家門口替粉絲簽名，周圍聚集不少人拿著手機拍攝。一開始遞上的物品多為書籍、簽名板、玩偶與水壺等，他也逐一配合簽名，現場氣氛輕鬆。

後續，有民眾開始拿出錢包請求簽名，有趣的是，黃仁勳簽名前竟打開錢包查看裡面放了多少現金，並且抽一張出來送給現場小朋友，「有的直接被抽1000元」，讓現場氣氛更加熱絡，全程被一旁圍觀的民眾記錄下來。

影片曝光，網友紛紛笑喊，「如果一張大鈔都沒有，黃爸爸會不會覺得我很可憐，幫我放一點進去」、「我如果拿著皮夾，裡面只放100塊，乾爹不知道會不會幫我補滿」、「大概只有黃爸爸可以做這種事大家還很高興了」、「小朋友應該都很嗨皮，拿到黃爸爸簽名也嗨皮，大家都開心就好」、「這個是所謂的財富重新被分配嗎？」「黃爸爸後面可能塞兩千還他」。

．本文經網友「@andy_77777777」授權轉載。

