政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蘇巧慧當選就剃光頭？陳柏惟喊衝刺期再弄一下　蘇巧慧讚沒頭髮也很帥

▲▼民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧今（1日）前往三重力行市場掃街拜票，包括前立委陳柏惟、立委李坤城，以及議員邱婷蔚、彭佳芸、李倩萍、李余典、顏蔚慈和「陳啟能之子」議員擬參選人的陳俊維都到場。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

▲民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧等前往三重力行市場掃街拜票。（圖／蘇巧慧辦公室提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

迎戰年底九合一大選，民進黨確定推派立委蘇巧慧挑戰新北市長寶座，前立委陳柏惟今（1日）特地北上陪同蘇巧慧掃街拜票，由於他曾在去年大罷免期間承諾若罷免國民黨立委顏寬恒2階連署成功就剃光頭，最後也兌現承諾。媒體也好奇詢問，若蘇巧慧當選會比照？陳柏惟說，衝刺期再弄一下，「不要像有些人競選總部這麼早開」。蘇巧慧則笑說，「沒有頭髮也很帥，全世界我最適合講這句話，沒有頭髮也很帥」。

民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧今（1日）前往三重力行市場掃街拜票，包括前立委陳柏惟、立委李坤城，以及議員邱婷蔚、彭佳芸、李倩萍、李余典、顏蔚慈和「陳啟能之子」議員擬參選人的陳俊維都到場。

▲▼民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧今（1日）前往三重力行市場掃街拜票，包括前立委陳柏惟、立委李坤城，以及議員邱婷蔚、彭佳芸、李倩萍、李余典、顏蔚慈和「陳啟能之子」議員擬參選人的陳俊維都到場。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

陳柏惟受訪時表示，過去在立院常受到蘇巧慧照顧，從側面觀察她的人格特質和個性，都覺得是非常溫暖且充滿關懷跟照顧的人，「所以，我想支持她選新北市長無疑是最強母雞，可以毫無保留。問我新北投給誰？巧慧！『巧（閩台語「聰明」之意）又會』」。

媒體好奇追問，若蘇巧慧當選，會考慮再剃光頭？蘇巧慧急回答，「不行！我要一個很帥的陳柏惟」，隨後又改口笑稱，「沒有頭髮也很帥，全世界我最適合講這句話，沒有頭髮也很帥」。

陳柏惟笑回，衝刺期再弄一下，他意有所指地說，不要像有些人競選總部這麼早開。李坤城也說，蘇巧慧一步一腳印，大家都看得很清楚，蘇巧慧也是深耕新北，不像有人要選新北市長，但卻住在台北的豪宅，高下立判。

▲▼民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧今（1日）前往三重力行市場掃街拜票，包括前立委陳柏惟、立委李坤城，以及議員邱婷蔚、彭佳芸、李倩萍、李余典、顏蔚慈和「陳啟能之子」議員擬參選人的陳俊維都到場。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

談及民眾黨主席黃國昌競總今正式成立，蘇巧慧表示，這段時間以來，一步一腳印努力前進，接下來也會持續空戰和巷戰齊發，並且和最認真的新北隊們一起走入市場、進入社區，讓大家看見努力。下禮拜起，她會開始陸續推出政見，向市民說明「溫暖、創新、會做事」的理念，希望爭取更多市民的認同。

由於蘇巧慧已承租被視為「勝選福地」的板橋超級F1社區，該位置為現任市長侯友宜2022年競選連任時的總部地點，蘇巧慧表示，其實是因為一起努力的工作夥伴們來自新北四面八方，所以要找一個比較適合一起工作的地方，大家一起辦公、一起討論事情、一起開會，若找到適當的競選總部地點會跟大家報告。

媒體詢問，怎麼看最新民調指出，蘇巧慧和李四川一對一差距已縮小到個位數，而與黃國昌比，則是大贏13.5%？蘇巧慧回應，這段時間不停地勤走基層，不管是晴天、雨天，都把握每一個可以努力的時間去握每一雙手，向每一位市民證明蘇巧慧真的是抱著讓新北市升級、讓新北市更好的理念，來想爭取為市民服務的機會。

「所以我也得到越來越多不分年齡、不分黨派的市民為我加油、為我鼓勵」，蘇巧慧說，這真的非常溫暖，也說明自己這10年的政績有得到認同。未來會繼續這樣的步調，長跑當短跑衝刺。

▲▼民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧今（1日）前往三重力行市場掃街拜票，包括前立委陳柏惟、立委李坤城，以及議員邱婷蔚、彭佳芸、李倩萍、李余典、顏蔚慈和「陳啟能之子」議員擬參選人的陳俊維都到場。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

蘇巧慧指出，今天剛好是戰前300天，有各方好朋友的加持，不只是她，所有新北隊、民進黨的議員們，會向大家證明，「我們是負責任的、我們是值得信賴的穩定團隊，一起讓新北市更好」。

針對李四川發文稱，自己住新北市，希望新北是一個有花的城市，有花才有品味，蘇巧慧表示，新北本來就是一個很漂亮的城市，有山、有海、有河、有樹、有花，什麼都有，因此她的目標就是讓這麼漂亮、像百寶箱的新北市有一個有活力的市長，帶領優秀團隊，讓更多人看到它的好、它的美，讓它更新、更有活力。

▲▼民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧今（1日）前往三重力行市場掃街拜票，包括前立委陳柏惟、立委李坤城，以及議員邱婷蔚、彭佳芸、李倩萍、李余典、顏蔚慈和「陳啟能之子」議員擬參選人的陳俊維都到場。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

關鍵字：

蘇巧慧新北市長陳柏惟黃國昌李四川

