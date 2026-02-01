　
國際

19歲網紅爬雪山活活凍死！　愛犬頂暴風雪「守屍4天」不吃不喝

▲▼19歲網紅爬雪山活活凍死！　忠犬頂暴風雪「守屍4天」不吃不喝。（圖／翻攝自X）

▲搜救隊在少年的屍體旁尋獲比特犬。（圖／翻攝自X）

記者王佩翊／編譯

印度喜馬拉雅山區日前發生一起令人鼻酸的悲劇，一名19歲少年帶著14歲表弟與一隻年僅1歲半的比特犬登山拍片，怎知兩人卻因為裝備不足，在暴風雪中活活凍死，而狗狗就這樣堅守在主人的遺體旁長達4天，即使氣溫驟降至零下9至10度、大雪覆蓋屍身，牠仍寸步不離，直到救援人員抵達現場將遺體帶走，並將狗狗從天寒地凍的環境中救出。

根據《獨立報》報導，19歲少年維克西特·拉納（Viksit Rana）是一名部落客，經常在網路上分享登山的影片與照片。他1月下旬帶著14歲表弟皮尤什·庫馬爾（Piyush Kumar）與愛犬Sherru一同前往喜馬偕爾邦巴爾莫爾地區的巴爾馬尼神廟附近拍攝雪景影片。

這個地區以極端低溫、暴雪及雪崩聞名，儘管兩人出發前已備妥睡袋、雙人帳篷、乾糧等裝備，打算記錄極端天候下的冒險畫面，誰也沒想到這趟旅程竟成為他們人生最後一段路程。

警方指出，疑似因為突如其來的暴風雪強度超乎他們預期，氣溫瞬間降至冰點以下，導致2名少年不幸失溫罹難。

救援人員耗費4天才抵達現場，然而找到兩兄弟時，在皮尤什的遺體旁發現了Sherru。Sherru就這樣在零下低溫中守候屍體長達4天，遺體的旁邊則散落著睡袋、帳篷等物品。而維克西特的遺體則在約100公尺外被尋獲。

當救難人員試圖靠近皮尤什的遺體時，飢寒交迫的Sherru立刻展現護主本能，對陌生人發出低吼並做出防衛姿態。救援團隊費了一番功夫才成功安撫Sherru，將牠帶離現場。

 
喜馬拉雅暴風雪登山悲劇忠犬守護印度

