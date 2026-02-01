替黃國昌競總開幕站台　趙少康：祝福他這2個月衝高民意

▲趙少康1日出席黃國昌新北市長競總成立大會。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇靖宸／新北報導

中廣前董事長趙少康今（1日）出席民眾黨主席黃國昌新北市長競選總部成立大會。趙少康會前受訪表示，國民黨大概農曆年前後會決定人選，三月的時候可能要跟民眾黨來協商，但不管是台北市副市長李四川還是黃國昌，「總是要最能贏對手的出來」，他也祝福這兩個月黃國昌可以衝高民意。對於民眾黨前主席柯文哲疑對藍白合態度曖昧，趙少康說，柯文哲的想法跟意見比較多，因為柯智商高，不過柯昨天也說從大局講還是要合，「我想柯主席應該有這樣的胸襟啦跟這樣的氣度才對」。

黃國昌新北市長競選總部1日在新莊開幕，柯文哲、趙少康受邀出席。趙少康受訪表示，黃國昌是他的好朋友，在大罷免時有很多的合作，也曾經到他辦公室討論事情，所以黃今天成立新北市長競選總部，「我一定要來」，一方面祝福，那當然很重要的是藍白將來一定要合作。

趙少康說，他想國民黨大概農曆年前後會決定人選，三月的時候可能要跟民眾黨來協商，再決定到底是誰，但不管是李四川還是黃國昌，「總是要最能贏對手的出來」，對國民黨跟民眾黨來講，新北是要贏的。趙少康表示，祝福黃國昌，因為到三月還有兩個月，還可以拚、還可以衝，把民意跟選票衝高，都是好事。

對於有支持者擔心會像2024年一樣藍白合破局，趙少康說，黃國昌有大局觀，「所以我想應該不會」；他前兩天訪問國民黨主席鄭麗文，鄭說農曆年前要決定國民黨人選，所以這個腳步不會太慢的，而且民進黨新北市長參選人蘇巧慧都已經準備好了，所以不能再拖過農曆年了。

記者追問，會否覺得柯文哲最近對藍白合的態度有些曖昧，可能是藍白合最大變數？趙少康回應，柯文哲的想法跟意見比較多，因為柯智商高，不過柯昨天也說從大局講還是要合。趙少康表示，不同的人都會有不同意見，何況不同黨呢？所以有不同意見正常，而且並不壞，看誰理性比較好，但整體大目標還是一致，「我想柯主席應該有這樣的胸襟啦跟這樣的氣度才對」。

趙少康強調，他沒有說過柯文哲怕藍白合，柯基本上當然有自己想法，但不管怎樣，個人事小，大局比較重要，整個國家比較重要。