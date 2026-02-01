　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

尾牙狂灌一瓶紅酒後「吐血」　陸男「賁門撕裂」緊急送醫

▲紅酒。（圖／達志示意圖）

▲男子狂喝紅酒，不停吐血。（圖／達志示意圖）

記者蔡紹堅／綜合報導

浙江寧波一名25歲男子近日參加公司尾牙，喝完一瓶紅酒後，他開始不斷嘔吐，最後吐出鮮血，嚇得同事們趕快把他送醫。醫生檢查後發現，男子吐血的原因是賁門撕裂，可能是由於短時間內大量進食、喝酒，嘔吐不止所導致。

根據《寧波晚報》報導，男子今年剛出社會，是一名IT技術人員，第一次參加了部門舉辦的尾牙，從小到大沒怎麼喝過酒的他在同事和主管的勸酒下，舉起酒杯猛灌紅酒，沒過多久就喝下了一瓶紅酒。

男子的酒力不好，很快就醉倒在包廂沙發上，接著開始嘔吐，由於喝的是紅酒，大家並沒有太在意紅色的嘔吐物，但男子仍持續嘔吐，甚至吐出鮮血，同事嚇了一跳，立即將他送醫。

急診醫生發現，當時小凱的血紅蛋白只有80g/L（男性正常值為120～165g/L），屬於中度貧血。消化內科醫生趕到詢問後，懷疑是急性過量飲酒引起的消化道出血，當務之急是先止血。

在內視鏡下，醫生發現賁門處有兩道黏膜撕裂傷，創面持續滲血，局部已形成血凝塊。醫生解釋，這是是賁門撕裂，也就是導致大出血的原因。

醫生為男子進行了止血，並讓他接受禁食、抑酸、補液等治療，隨著體內血容量逐漸恢復，男子的各項指標慢慢回歸正常，精神狀態也逐漸好轉。

醫生說，賁門是胃的入口，位於胃與食道的連接處，吃飯時這扇門會適時打開，讓食物順利進入胃；食物進去後，又會緊緊收縮關閉，讓食物在胃消化，防止反流回食道。

醫生指出，如果喝酒後狂吐不止，這扇門就會失靈，胃裡的食物、酒精混合著胃酸，會形成一股強大的衝擊力往上湧，此時賁門還沒來得及鬆弛打開，這道脆弱的黏膜大門就會被撐破甚至撕裂。再加上酒精本身會刺激黏膜充血水腫、增加脆性，一旦破損就容易傷及血管，進而引發大出血，嚴重時直接危及生命。

醫生強調，酒桌上不要貪杯，也不要猛灌，高度酒千萬別短時間大量喝，空腹飲酒更是大忌，「喝酒前一定要先吃點米、麵、蔬菜或牛奶等食物墊胃，減少酒精對胃黏膜和賁門的直接刺激。」

TXT唱進大巨蛋！　休寧凱獻唱「想見你」

