孩太吵！1家4口被丟包「風向檢討家長」　醫嘆：原來是不能丟錯人

記者施怡妏／綜合報導

頂大雙學位畢業22歲溫姓男子日前遭多元計程車駕駛「丟包」在台64線，被4輛車輾斃身亡；後續又有一名媽咪控訴，因為孩子太吵，一家四口被丟包在路邊。對此，婦產科名醫蘇怡寧表示，同樣都是丟包，但輿論風向卻不同，他質疑為何成人被同情、孩子卻被責怪？「原來台灣不是不能丟包，是不能丟錯人？」

蘇怡寧醫生在臉書發文，年輕男子在快速道路上被要求下車，最後遭後車撞擊身亡，司機主張乘客酒醉失控、干擾駕駛，即便真相仍在調查，輿論幾乎一致認為「無論多失序，都不能把人丟在高風險路段」。另一案則是五歲孩子在接駁車上哭鬧踢椅，全家在交流道口被要求下車，司機同樣以乘客行為影響行車安全為由。

兩起丟包成對照 輿論反應大不同



不過這次輿論卻出現分裂，蘇怡寧醫師指出，除質疑司機外，也出現大量轉向檢討家長的聲音，不會教就不要生、吵到別人剛好而已，甚至合理化被丟包也是自找的，「這種轉向，本身就值得警惕。」

蘇怡寧醫師進一步指出，如果行車安全真是最高原則，就不該因乘客的年齡或觀感而改變適用標準，「那就不是安全，而是情緒性的選擇性執法」。

酒醉失控的成年人即使胡言亂語、嘔吐、造成駕駛壓力，也不構成把人丟在快速道路的正當理由，因為這樣的行為屬於遺棄，且會出人命。蘇怡寧表示，當對象換成孩子時，「同一套邏輯卻突然失效」，孩子哭鬧、踢椅被視為不可原諒的干擾，甚至被用來合理化「把整個家庭請下車」。

同喊行車安全 適用標準被質疑



很多人都說「不會教就不要帶出來」，但他認為，這句話就如同要求重感冒的人不准咳嗽一樣，五歲孩子負責衝動控制與情緒調節的系統尚未成熟，要求在高壓與陌生環境下展現成人等級自律，「不是教育，而是對生物發育的無視。」

最後他直言，若社會能理解酒醉成人的失控，卻無法包容孩子哭鬧，甚至替丟包孩子找到道德理由，就必須誠實承認「並不是真的在意安全」，而是在選擇哪些人值得被接住、哪些人可以被丟下，「而這種選擇，比丟包本身更冷酷無情。」