　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

孩太吵！1家4口被丟包「風向檢討家長」　醫嘆：原來是不能丟錯人

▲▼開車,導航,駕駛,高速公路,國道,雨刷,定速,方向盤。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者施怡妏／綜合報導

頂大雙學位畢業22歲溫姓男子日前遭多元計程車駕駛「丟包」在台64線，被4輛車輾斃身亡；後續又有一名媽咪控訴，因為孩子太吵，一家四口被丟包在路邊。對此，婦產科名醫蘇怡寧表示，同樣都是丟包，但輿論風向卻不同，他質疑為何成人被同情、孩子卻被責怪？「原來台灣不是不能丟包，是不能丟錯人？」

蘇怡寧醫生在臉書發文，年輕男子在快速道路上被要求下車，最後遭後車撞擊身亡，司機主張乘客酒醉失控、干擾駕駛，即便真相仍在調查，輿論幾乎一致認為「無論多失序，都不能把人丟在高風險路段」。另一案則是五歲孩子在接駁車上哭鬧踢椅，全家在交流道口被要求下車，司機同樣以乘客行為影響行車安全為由。

[廣告]請繼續往下閱讀...

兩起丟包成對照　輿論反應大不同

不過這次輿論卻出現分裂，蘇怡寧醫師指出，除質疑司機外，也出現大量轉向檢討家長的聲音，不會教就不要生、吵到別人剛好而已，甚至合理化被丟包也是自找的，「這種轉向，本身就值得警惕。」

蘇怡寧醫師進一步指出，如果行車安全真是最高原則，就不該因乘客的年齡或觀感而改變適用標準，「那就不是安全，而是情緒性的選擇性執法」。

酒醉失控的成年人即使胡言亂語、嘔吐、造成駕駛壓力，也不構成把人丟在快速道路的正當理由，因為這樣的行為屬於遺棄，且會出人命。蘇怡寧表示，當對象換成孩子時，「同一套邏輯卻突然失效」，孩子哭鬧、踢椅被視為不可原諒的干擾，甚至被用來合理化「把整個家庭請下車」。

同喊行車安全　適用標準被質疑

很多人都說「不會教就不要帶出來」，但他認為，這句話就如同要求重感冒的人不准咳嗽一樣，五歲孩子負責衝動控制與情緒調節的系統尚未成熟，要求在高壓與陌生環境下展現成人等級自律，「不是教育，而是對生物發育的無視。」

最後他直言，若社會能理解酒醉成人的失控，卻無法包容孩子哭鬧，甚至替丟包孩子找到道德理由，就必須誠實承認「並不是真的在意安全」，而是在選擇哪些人值得被接住、哪些人可以被丟下，「而這種選擇，比丟包本身更冷酷無情。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 9269 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
汽車隔熱紙透光率2/28起納管！　「前擋70%、前側窗40%
只有黃爸爸能做！遞錢包簽名「黃仁勳竟抽出1000元」送粉絲
丁允恭「對不起我在辦公室打炮」　下一句酸爆黃國昌
國道1死2傷！　21歲駕駛疑恍神「車距太近」釀禍
虛幣圈大屠殺！　逾42萬人爆倉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

政大人的回憶！校友會曝「波波恰恰」關店　網不捨：不想開學了

日本人只有20％有護照？網分析真實原因…釣日籍男星證實：真的

隔熱紙透光率2/28起納管　新車領牌「前擋70%、前側窗40%」

新台幣改版！館長比中指「建議用這版」　網酸爆

遞錢包簽名「黃仁勳竟抽出1000元」送粉絲！網笑：只有黃爸爸能做

高鐵「車廂寧靜」上路5個月2人被拒載　酒醉、失控不聽勸

丁允恭「對不起我在辦公室打炮」　下一句酸爆黃國昌

孩太吵！1家4口被丟包「風向檢討家長」　醫嘆：原來是不能丟錯人

公開幕後視角！霍諾德讚「史詩級美照」：沒見過這樣的景象

午後降雨機率增　未來一周兩波冷氣團接力

王奕翔想帶&TEAM吃台式早餐店　推薦「蛋餅.鐵板麵」：家鄉的味道

《小鬼當家》媽媽離世！　女星凱薩琳奧哈拉享壽71歲

黃仁勳「AI兆元宴」又來了！　6大龍頭大廠老闆齊坐首排

8歲兒放寒假才同住！狠母餵藥殘忍殺子　前夫男友同時現身殯儀館

九把刀稱跟柯震東「只有身高差距」　曾莞婷演學生？笑了：沒那麼不要臉！

「藍白分」言論引藍基層焦慮！　柯文哲：目前合作態勢沒有改變

萬里加投公共浴池鑽探「竟挖到溫泉」　狂噴6米畫面超驚人

韓國瑜「唯一見面會」今登場！　發放限量「馬上幸福」春聯

台東貨車、機車碰撞！　騎士拋飛大排…搶救不治

輝達尾牙黃仁勳花襯衫亮相！通化「水果阿婆」也現身

政大人的回憶！校友會曝「波波恰恰」關店　網不捨：不想開學了

日本人只有20％有護照？網分析真實原因…釣日籍男星證實：真的

隔熱紙透光率2/28起納管　新車領牌「前擋70%、前側窗40%」

新台幣改版！館長比中指「建議用這版」　網酸爆

遞錢包簽名「黃仁勳竟抽出1000元」送粉絲！網笑：只有黃爸爸能做

高鐵「車廂寧靜」上路5個月2人被拒載　酒醉、失控不聽勸

丁允恭「對不起我在辦公室打炮」　下一句酸爆黃國昌

孩太吵！1家4口被丟包「風向檢討家長」　醫嘆：原來是不能丟錯人

公開幕後視角！霍諾德讚「史詩級美照」：沒見過這樣的景象

午後降雨機率增　未來一周兩波冷氣團接力

劉宇寧1年多沒拍新劇！直播「清醒發言」網一面倒狂讚：追對人了

金曲歌后莫名遭飆罵三字經！　還狂收「騷擾簡訊」原因曝光

政大人的回憶！校友會曝「波波恰恰」關店　網不捨：不想開學了

北市議員狂否認中800萬　詹為元曝地圖秀彩券行與「綠議員」關聯

日本人只有20％有護照？網分析真實原因…釣日籍男星證實：真的

平野惠一曝高宇杰「不甘心替補」落淚往事　欽點最有機會旅外投手

帶1歲兒去日本玩「專用電梯沒人排」3育嬰細節超友善！張書豪：很羨慕

「北橫賞櫻地圖」出爐！24個櫻花景點必收　賞夢幻櫻花隧道

宜蘭歪仔歪橋周邊深夜大停電！酒駕男猛撞變電箱　現場慘狀曝

隔熱紙透光率2/28起納管　新車領牌「前擋70%、前側窗40%」

【要出什麼拳】貓一直重複腳腳開花　表情超呆萌XD

生活熱門新聞

嘉南羊乳「突鄭重聲明」力挺行銷公司　網全傻眼：好災難

下波「很強冷空氣」　連凍3天

好市多「金飾幾乎被掃空」　不能退貨！會員吵翻

北市議員中今彩頭獎　他求：得主快自首

才說「台灣1名產」秒通關！她回澳洲過海關傻眼

嘉南羊乳羊編沒被開除？網揪破綻：老人硬裝年輕人

下波挑戰強烈冷氣團　急凍時間曝

醫曝3大地雷早餐組合　蛋＋牛奶上榜

恭喜！　4星座「正財偏財」雙爆發

快訊／全台有雨！　8級強風溼答答

「雅方羊肉爐」千金曝光！　00後白富美重生老品牌

男童收紅包雙手合十　連黃仁勳都融化了

丁允恭「對不起我在辦公室打炮」　酸黃國昌

2／3最適合求財　3物DIY及祭拜一次看

更多熱門

相關新聞

水鹿衝進國3被撞死　自小客車頭凹陷　牠當場慘死

水鹿衝進國3被撞死　自小客車頭凹陷　牠當場慘死

國道3號北向316公里白河路段昨(30)日半夜發生汽車撞鹿事故。一部自小客車於凌晨2時40分行駛到該處，突然有隻水鹿從路旁竄出，駕駛剎車不及猛力撞上，水鹿當場重傷死亡，小客車車頭則嚴重凹陷毀損，幸運的是，車上駕駛與1名乘客都沒有受傷。詳細肇事情形仍待進一步釐清。

學霸男遭輾斃！政大師長憶過往「幫忙很多仍謙虛」

學霸男遭輾斃！政大師長憶過往「幫忙很多仍謙虛」

快訊／頂大生遭丟包輾斃　Bolt總經理發聲：司機已停權

快訊／頂大生遭丟包輾斃　Bolt總經理發聲：司機已停權

頂大替代役遭4車輾斃　3大疑點改列重大刑案

頂大替代役遭4車輾斃　3大疑點改列重大刑案

學霸男被丟包台64慘死！母心碎啜泣　親友悲抵殯儀館

學霸男被丟包台64慘死！母心碎啜泣　親友悲抵殯儀館

關鍵字：

標籤:丟包事件多元計程車行車安全輿論反應社會爭議

讀者迴響

熱門新聞

嘉南羊乳「突鄭重聲明」力挺行銷公司　網全傻眼：好災難

王瑞德曝：北市議員中今彩539頭獎800萬

Lulu結婚「嘻小瓜包6600被酸全場最少」

孫媽媽稱自己沒受邀婚宴孫協志回應

1300萬勞工注意　「勞退金修法」5大變革攸關荷包

基隆正妹女議員未登記選連任！　民進黨緊急了解中

頑童台中開唱一半！　瘦子突激動兇粉絲　大淵看呆：火那麼大

下波「很強冷空氣」　連凍3天

快訊／北市光復南路火警　2人不治

AV女優豐岡沙月驚罹致命子宮罕病！

好市多「金飾幾乎被掃空」　不能退貨！會員吵翻

北市光復南路火災2死！罹難男女身分曝

淫魔檔案！安德魯趴地摸女謎照曝光

北市議員中今彩頭獎　他求：得主快自首

才說「台灣1名產」秒通關！她回澳洲過海關傻眼

更多

最夯影音

更多
王奕翔想帶&TEAM吃台式早餐店　推薦「蛋餅.鐵板麵」：家鄉的味道

王奕翔想帶&TEAM吃台式早餐店　推薦「蛋餅.鐵板麵」：家鄉的味道
《小鬼當家》媽媽離世！　女星凱薩琳奧哈拉享壽71歲

《小鬼當家》媽媽離世！　女星凱薩琳奧哈拉享壽71歲

黃仁勳「AI兆元宴」又來了！　6大龍頭大廠老闆齊坐首排

黃仁勳「AI兆元宴」又來了！　6大龍頭大廠老闆齊坐首排

8歲兒放寒假才同住！狠母餵藥殘忍殺子　前夫男友同時現身殯儀館

8歲兒放寒假才同住！狠母餵藥殘忍殺子　前夫男友同時現身殯儀館

九把刀稱跟柯震東「只有身高差距」　曾莞婷演學生？笑了：沒那麼不要臉！

九把刀稱跟柯震東「只有身高差距」　曾莞婷演學生？笑了：沒那麼不要臉！

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面