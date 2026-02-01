全台最帥平安符在這！南消麻豆消防巨幅春聯亮相　書法揮毫守護春安

▲南消麻豆消防分隊結合區公所舉辦揮毫贈聯活動，書法名家現場揮筆，吸引民眾圍觀拍照。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

當傳統書法遇上現代消防，擦出令人眼睛一亮的新火花，農曆春節將至，台南市消防局麻豆分隊結合麻豆區公所，日前在文化館舉辦「揮毫贈聯賀新春」活動，在區長楊政舉大力支持下，邀請書法名家現場揮毫，將看似生硬的防災口號，轉化為兼具美感與溫度的賀歲春聯，讓春聯不只是應景裝飾，更成為守護全家的「平安符」。

活動現場最吸睛的，莫過於一幅寫著「麻豆消防」、「勤務平安」的特大春聯高掛展示，不僅象徵消防單位守護地方安全的承諾，也寄託著每一次出勤、每一趟任務都能「平安歸來」的溫暖期許，吸引不少民眾駐足拍照。

麻豆消防分隊表示，傳統防災宣導往往給人嚴肅距離感，這次特別在年節前夕，結合地方春聯文化，邀請書法名家李俊義老師，創作多款消防宣導春聯，包括「一一九守護你我」、「防火防災家平安」、「住警器逃生有效」、「救護車響．路口要讓」、「防範ＣＯ．守護全家」、「災害來襲．消防即時」等，透過筆墨讓防災觀念自然走進生活，並贈送給現場參與消防知識問答的民眾。

為進一步提升民眾參與感，麻豆分隊也推出互動活動，只要春節前到分隊接受防災宣導，並與分隊地標或春聯拍照打卡、按讚或分享粉絲專頁，就能獲得婦女防火宣導隊精心製作的限量「平安標語筆」，讓防災提醒化為日常隨身用品，時時派得上用場。

市長黃偉哲指出，區公所與消防單位跨域合作，能讓民眾在參與文化活動的同時，也接觸最新政令與防災資訊，透過視覺美感深化安全意識，是年節期間家家戶戶安心過好年的重要關鍵。

消防局長楊宗林強調，消防宣導必須與時俱進，麻豆分隊此次以創意方式，成功將春節安全重點融入傳統藝術，不僅提升防災教育效果，也讓市民更認同消防工作的價值。

第二大隊大隊長王騰毅則表示，麻豆地區文化底蘊深厚，透過「視覺系」宣導，讓長者與孩童在欣賞書法之餘，自然記住年節防火、防災重點，也提醒民眾春節燃放爆竹務必合法、鼓勵安裝住宅用火災警報器，並注意一氧化碳中毒風險，才能平安迎新、幸福一整年。