寫春聯迎新年也學防災　南消善化消防進駐慶安宮宣導平安過好年

▲台南市善化區慶安宮舉辦寫春聯送鄉親活動，書法家現場揮毫，吸引大批民眾排隊索取春聯。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

農曆春節將至，年味漸濃，善化區國定古蹟慶安宮於1日舉辦「賀新歲寫春聯送鄉親」活動，特別邀請書法家現場揮毫，為民眾書寫象徵吉祥與祝福的春聯，吸引大批鄉親排隊索取，現場洋溢濃厚傳統年節氣氛。

善化消防隊也把握人潮進駐活動現場，安排警義消一同參與，結合互動體驗向民眾宣導防災知識，讓民眾在迎新送舊、歡喜過年的同時，也能提升安全意識，期盼新的一年不只喜氣洋洋，更能平安無虞。

因應春節前後天氣寒冷，善化消防隊宣導重點聚焦在民眾常忽略的安全風險，包括施放爆竹、瓦斯罐及液化石油氣的正確使用方式，提醒避免不當操作釀成意外；同時也於現場示範並教導心肺復甦術（CPR），讓民眾實際了解急救流程，提升緊急救護知能，關鍵時刻能派上用場。

第四大隊大隊長蔡國保表示，透過結合傳統民俗活動的方式，讓民眾能在輕鬆氛圍中接收正確且實用的消防知識，將防災觀念深植日常生活，強化用火、用電安全意識；也特別提醒寒流來襲時，務必留意室內通風，防範一氧化碳中毒風險，避免憾事發生。防災不是口號，而是家家戶戶都該具備的基本功，平時準備到位，災害來臨時才能冷靜應變。

台南市消防局長楊宗林指出，寫春聯、貼春聯是農曆新年重要的傳統文化，透過結合防災宣導活動，不僅祈求國泰民安，也希望民眾在迎接新春佳節的同時，能同步增強防災意識，讓台南成為更安心、更友善的城市，陪伴市民平平安安過好年。