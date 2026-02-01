　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

眼睛痛就醫「挖出原子筆頭」　陸男想起：27年前被人戳眼

▲▼眼睛痛就醫「挖出原子筆頭」　陸男想起：27年前被人戳眼。（圖／翻攝微博）

▲男子眼睛不適，前往就醫。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

廣東深圳一名46歲男子的眼睛近日紅腫疼痛，並流出膿液，前往眼科就醫後，醫生竟然在他的眼眶內取出一隻長達2.5公分的原子筆筆頭。男子表示，自己27年前曾與人發生衝突，被對方用原子筆插入眼睛，當時曾就醫清創，恢復良好，沒想到筆頭竟還藏在體內。

男子表示，27年前因與人爭執，被圓珠筆尖刺入左眼上瞼內側，經當地醫院清創縫合後恢復良好。約兩個月後，他摸到傷口處有米粒大小的異物感，但無其他不適，CT檢查也未發現異樣。

男子指出，三年後，他的傷口附近出現黃豆大小包塊，雖多次CT檢查，但均未發現有異物存留，且疼痛不明顯，他就沒再重視。直到一個月前，包塊開始紅腫並偶有少許膿液滲出，並在一周前明顯變大，紅腫加劇，疼痛難忍，才決定就醫。

▲▼眼睛痛就醫「挖出原子筆頭」　陸男想起：27年前被人戳眼。（圖／翻攝微博）

經過詳細檢查，醫生認為，男子左眼上瞼膿腫伴眼眶感染，不排除異物殘留的可能，於是安排了左眼膿腫切開引流術，術中清理壞死組織並擴大創口後，取出一塊白色的不規則異物碎片。

術後，醫生又發現，男子眼眶深處仍可觸及包塊且壓痛明顯，結合病史和CT影像，高度懷疑深層仍有異物存留，建議男子接受左眼眶探查術。

手術中，醫生在眼眶深處發現一個被增生肉芽緊緊包裹著的白色環狀物，緩慢拔除後，這個異物竟是一截埋藏了27年的圓珠筆頭。

醫生提醒，眼眶內非金屬異物殘留是眼部外傷中易被忽視的情況，因其影像學顯示不清、初期症狀不明顯，常被誤認為疤痕不適。此類異物長期存留易引發慢性炎症、反復感染、肉芽腫形成，甚至影響視功能。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 9269 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
遭爆中頭獎800萬元！　「幸運兒」洪健益親解答
NBA喬治遭重罰！　禁賽25場噴3.6億
1張衝破900萬！股王尾牙現場曝　吳怡霈驚：極致專業
黃仁勳昨剛辦「兆元宴」！　餐廳驚傳火警
淫魔檔案連環爆！　安德魯趴地摸女謎照曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

胡潤報告：中國富豪經濟信心跌至14年來最低

眼睛痛就醫「挖出原子筆頭」　陸男想起：27年前被人戳眼

在家做「網紅火鍋」出事了！吃完雙手突變藍　陸一家人急送醫

萬科虧損再擴大！去年狂虧3500億元

日男東京被搶後又在香港被搶！　報案者疑似是「內應」

陸應急管理部長也落馬！開會前「部長不見了」緊急變更

陸男童餵兔子「食指被咬斷」　破肚找斷指「結果根本沒吞」

張又俠落馬　解放軍報：不管權力多大　在黨紀國法前一律平等

中國1月PMI降為49.3　工廠活動放緩

旅美貓熊回國兩年　胖了20公斤「判若兩熊」

王奕翔想帶&TEAM吃台式早餐店　推薦「蛋餅.鐵板麵」：家鄉的味道

《小鬼當家》媽媽離世！　女星凱薩琳奧哈拉享壽71歲

黃仁勳「AI兆元宴」又來了！　6大龍頭大廠老闆齊坐首排

8歲兒放寒假才同住！狠母餵藥殘忍殺子　前夫男友同時現身殯儀館

九把刀稱跟柯震東「只有身高差距」　曾莞婷演學生？笑了：沒那麼不要臉！

「藍白分」言論引藍基層焦慮！　柯文哲：目前合作態勢沒有改變

萬里加投公共浴池鑽探「竟挖到溫泉」　狂噴6米畫面超驚人

韓國瑜「唯一見面會」今登場！　發放限量「馬上幸福」春聯

台東貨車、機車碰撞！　騎士拋飛大排…搶救不治

輝達尾牙黃仁勳花襯衫亮相！通化「水果阿婆」也現身

胡潤報告：中國富豪經濟信心跌至14年來最低

眼睛痛就醫「挖出原子筆頭」　陸男想起：27年前被人戳眼

在家做「網紅火鍋」出事了！吃完雙手突變藍　陸一家人急送醫

萬科虧損再擴大！去年狂虧3500億元

日男東京被搶後又在香港被搶！　報案者疑似是「內應」

陸應急管理部長也落馬！開會前「部長不見了」緊急變更

陸男童餵兔子「食指被咬斷」　破肚找斷指「結果根本沒吞」

張又俠落馬　解放軍報：不管權力多大　在黨紀國法前一律平等

中國1月PMI降為49.3　工廠活動放緩

旅美貓熊回國兩年　胖了20公斤「判若兩熊」

公開幕後視角！霍諾德讚「史詩級美照」：沒見過這樣的景象

全台最帥平安符在這！南消麻豆消防巨幅春聯亮相　書法揮毫守護春安

高市早苗「突缺席」電視節目！　造勢遭支持者拉扯受傷

遭爆中頭獎800萬元？　「幸運兒」洪健益親解答：都市傳說真有趣

beard papa's「立頓奶茶泡芙」2月限定　雙連店推新春造型耶克

「數位黃金」跳水！比特幣驚見7.5萬美元　虛幣公司募資遇衝擊

撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

控新北交通、居住環境進步太慢　柯文哲：選黃國昌最快脫胎換骨

台南最夢幻落羽松森林美到3月　加碼看波斯菊花海、巷仔貓

胡潤報告：中國富豪經濟信心跌至14年來最低

【學霸被丟包】倒臥台64線畫面曝！　

大陸熱門新聞

價值逾9000萬！12公斤金飾丟在高鐵車廂裡 幸被列車長發現

旅美貓熊回國兩年　胖了20公斤

26歲健美網紅猝逝　生前照曝光「身體早在求救」

在家做「網紅火鍋」出事了！吃完雙手變藍　陸一家人急送醫

萬科虧損再擴大！去年狂虧3500億元

秦兵馬俑唯一「綠臉戰士」原因成謎　已禁止出國展覽

陸應急管理部長王祥喜證實落馬

男童餵兔食指被咬斷　破肚找斷指結果沒吞

張又俠落馬　解放軍報：黨紀國法前一律平等

日男東京被搶後又在香港被搶！報案者疑內應

霍諾德攀登台北101 陸網熱議生命極限...「玩命三巨頭」4年內全殞命

解放軍黃岩島戰備警巡　穿越菲軍演劃設區

陸房企不用再上報「三條紅線」指標

「身體形成X型」　靈動老師周媛無碼實戰片外流

更多熱門

相關新聞

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

「這支沒人能反駁吧！」一名網友大推一款平價原子筆，狂讚「好寫、好拿又便宜」，就算弄丟也不心疼。這支筆名為 「O.B. office-ball Gel 0.5MM自動中性筆」，引發大票網友封稱「筆界CP王」，「這我有兩打，非常好用」、「當總務採購必買，便宜又好用」、「不會容易摔到就斷水」。

不是龍蝦！吃完饗 A Joy「這1物最驚豔」　全場點頭

不是龍蝦！吃完饗 A Joy「這1物最驚豔」　全場點頭

不靠保健品也能護眼！營養師揭必吃清單

不靠保健品也能護眼！營養師揭必吃清單

行李轉盤驚見巨大DHC？

行李轉盤驚見巨大DHC？

台中男趁他搶籃板偷尻一拳　遭判刑6月　

台中男趁他搶籃板偷尻一拳　遭判刑6月　

關鍵字：

原子筆眼睛

讀者迴響

熱門新聞

嘉南羊乳「突鄭重聲明」力挺行銷公司　網全傻眼：好災難

王瑞德曝：北市議員中今彩539頭獎800萬

孫媽媽稱自己沒受邀婚宴孫協志回應

基隆正妹女議員未登記選連任！　民進黨緊急了解中

1300萬勞工注意　「勞退金修法」5大變革攸關荷包

頑童台中開唱一半！　瘦子突激動兇粉絲　大淵看呆：火那麼大

下波「很強冷空氣」　連凍3天

快訊／北市光復南路火警　2人不治

Lulu結婚「嘻小瓜包6600被酸全場最少」

北市光復南路火災2死！罹難男女身分曝

好市多「金飾幾乎被掃空」　不能退貨！會員吵翻

北市議員中今彩頭獎　他求：得主快自首

AV女優豐岡沙月驚罹致命子宮罕病！

才說「台灣1名產」秒通關！她回澳洲過海關傻眼

曹雅雯暴瘦「臉頰凹陷」網嚇壞：認不出來

更多

最夯影音

更多
王奕翔想帶&TEAM吃台式早餐店　推薦「蛋餅.鐵板麵」：家鄉的味道

王奕翔想帶&TEAM吃台式早餐店　推薦「蛋餅.鐵板麵」：家鄉的味道
《小鬼當家》媽媽離世！　女星凱薩琳奧哈拉享壽71歲

《小鬼當家》媽媽離世！　女星凱薩琳奧哈拉享壽71歲

黃仁勳「AI兆元宴」又來了！　6大龍頭大廠老闆齊坐首排

黃仁勳「AI兆元宴」又來了！　6大龍頭大廠老闆齊坐首排

8歲兒放寒假才同住！狠母餵藥殘忍殺子　前夫男友同時現身殯儀館

8歲兒放寒假才同住！狠母餵藥殘忍殺子　前夫男友同時現身殯儀館

九把刀稱跟柯震東「只有身高差距」　曾莞婷演學生？笑了：沒那麼不要臉！

九把刀稱跟柯震東「只有身高差距」　曾莞婷演學生？笑了：沒那麼不要臉！

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面