眼睛痛就醫「挖出原子筆頭」　陸男想起：27年前被人戳眼

男子眼睛不適，前往就醫。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

廣東深圳一名46歲男子的眼睛近日紅腫疼痛，並流出膿液，前往眼科就醫後，醫生竟然在他的眼眶內取出一隻長達2.5公分的原子筆筆頭。男子表示，自己27年前曾與人發生衝突，被對方用原子筆插入眼睛，當時曾就醫清創，恢復良好，沒想到筆頭竟還藏在體內。

男子表示，27年前因與人爭執，被圓珠筆尖刺入左眼上瞼內側，經當地醫院清創縫合後恢復良好。約兩個月後，他摸到傷口處有米粒大小的異物感，但無其他不適，CT檢查也未發現異樣。

男子指出，三年後，他的傷口附近出現黃豆大小包塊，雖多次CT檢查，但均未發現有異物存留，且疼痛不明顯，他就沒再重視。直到一個月前，包塊開始紅腫並偶有少許膿液滲出，並在一周前明顯變大，紅腫加劇，疼痛難忍，才決定就醫。

經過詳細檢查，醫生認為，男子左眼上瞼膿腫伴眼眶感染，不排除異物殘留的可能，於是安排了左眼膿腫切開引流術，術中清理壞死組織並擴大創口後，取出一塊白色的不規則異物碎片。

術後，醫生又發現，男子眼眶深處仍可觸及包塊且壓痛明顯，結合病史和CT影像，高度懷疑深層仍有異物存留，建議男子接受左眼眶探查術。

手術中，醫生在眼眶深處發現一個被增生肉芽緊緊包裹著的白色環狀物，緩慢拔除後，這個異物竟是一截埋藏了27年的圓珠筆頭。

醫生提醒，眼眶內非金屬異物殘留是眼部外傷中易被忽視的情況，因其影像學顯示不清、初期症狀不明顯，常被誤認為疤痕不適。此類異物長期存留易引發慢性炎症、反復感染、肉芽腫形成，甚至影響視功能。