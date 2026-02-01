玩燈會也要顧安全！南消左鎮消防進駐燈會宣導　防災觀念一次到位

▲左鎮消防分隊結合左鎮燈會，在蔗埕公園向賞燈民眾宣導用電安全與居家防火觀念。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

春節將近，一年一度的左鎮燈會熱鬧登場，璀璨燈飾點亮夜空，也吸引大批民眾前來賞燈同樂。為提升民眾防災意識，台南市消防局左鎮消防分隊於1月31日下午5時，結合左鎮燈會活動，在左鎮蔗埕公園辦理防災宣導，透過寓教於樂方式，讓民眾在感受年節氛圍的同時，也把消防安全觀念帶回家。

左鎮消防分隊指出，燈會期間裝飾燈具與用電設備大幅增加，電氣火災風險也隨之升高，提醒民眾務必注意用電安全，避免延長線過度負載，並留意電線是否破損、插座是否鬆脫；使用電暖器、電磁爐等高耗能電器時，應遠離可燃物，並養成隨手關閉電源的好習慣，才能有效降低火災發生機率。

在居家防火方面，消防人員也呼籲民眾，平時應定期檢查家中電器設備及瓦斯管線，廚房烹調時務必遵守「人離火熄」原則，避免釀成意外；同時建議每戶裝設住宅用火災警報器，在火災初期即時示警，爭取寶貴逃生時間，守護全家人的生命安全。

第四大隊大隊長蔡國保表示，左鎮地區位處地震帶，民眾更應具備正確的防震觀念，地震發生時務必立即採取「趴下、掩護、穩住」的避震動作，平時也要固定大型家具、準備緊急避難包，並熟悉住家及社區的避難路線與集合地點，提升整體防災應變能力。

消防局長楊宗林強調，防災工作不能只靠政府單方面推動，需要全民共同參與，透過燈會活動結合防災宣導，讓安全觀念自然融入日常生活，希望民眾在欣賞燈會美景之餘，也能建立正確的防災知識，攜手打造安全、安心的幸福家園。