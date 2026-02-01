　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

控新北交通、居住環境進步太慢　柯文哲：選黃國昌最快脫胎換骨

▲柯文哲1日出席黃國昌競總成立大會。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲1日出席黃國昌競總成立大會。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇靖宸／新北報導

民眾黨主席黃國昌前天卸任立委，其2026新北市長競選總部今（1日）開幕。民眾黨前主席柯文哲致詞表示，新北市的交通、居住環境都進步太慢，要讓新北市用最快的速度脫胎換骨，一定要全心的、政治的人物，他今天站在這裡只是要告訴新北市民，新北可以不一樣，只要選擇黃國昌。

黃國昌新北市長競選總部1日在新莊開幕，柯文哲、中廣前董事長趙少康受邀出席。柯文哲表示，黃國昌前天還在立法院奮戰到最後一秒鐘，今天早上競選總部就開幕，表示黃是非常有效率的人，也表示說民眾黨跟黃一樣，做事都非常認真的。

柯文哲說，這個競選總部是民眾黨的縮影，因為民眾黨本來就沒有什麼資源，特別是過去一整年都在被清算當中，所以面對今年的選舉，只能用最精簡的人力、用最少的資源，做最大力量的發揮，希望在今年可以獲得一個最好的成績。

柯文哲表示，他覺得新北市的交通、居住環境都進步太慢，如果要脫胎換骨，需要一個全新的思維，「我當過八年的台北市長，我覺得這個城市要快速地轉型，沒有辦法用過去那種傳統的思維或是傳統的方法」，而黃國昌就是這樣，當中研院學者的時候，是學術專業領袖；當立法委員的時候，可以看到黃在立法院揭弊；當民眾黨主席時，帶著民眾黨走過最困難的時刻，爾後也繼續成長。

柯文哲說，從這些就已經知道，黃國昌學習的速度很快，做事非常認真，「你們要是看到他剛才的那些照片，其實我內心裡面已經羨慕到嫉妒的程度。這表示他實在是太有毅力了，他可以花一年的時間去做這個健身的工作，這實在是了不起，這就看出他真正的性格，凡事非常的認真」。

柯文哲表示，新北市是全台灣的縮影，它從城市到鄉村都有，那要讓新北市用最快的速度脫胎換骨，一定要全心的、政治的人物。所以請新北市民自己想一想，一個不圓滑、不討好民粹，也不花時間去搞 Social 的政治人物，願意把時間都放在解決問題，「這不就是我們要的市長嗎？」很多人說黃國昌太兇了、在咆哮，但要問你們到底要什麼樣的政治人物？難道要鄉愿型的嗎？還是要一個做事認真的？這是新北市民要去思考的，如果有一天，你看到不公不義、看到擺爛、看到貪汙腐敗，然後你還要裝得很優雅，然後溫良恭儉讓，你要這樣的政府嗎？如果政治只是表演，那麼最後倒楣的一定是國民；如果政治人物每一個都要當好人，人民就不會有好日子。

柯文哲強調，「今天我站在這裡只是要告訴新北市民：新北可以不一樣，只要你們選擇黃國昌。」

關鍵字：

黃國昌柯文哲民眾黨新北市長2026侯友宜

王奕翔想帶&TEAM吃台式早餐店　推薦「蛋餅.鐵板麵」：家鄉的味道

王奕翔想帶&TEAM吃台式早餐店　推薦「蛋餅.鐵板麵」：家鄉的味道
《小鬼當家》媽媽離世！　女星凱薩琳奧哈拉享壽71歲

《小鬼當家》媽媽離世！　女星凱薩琳奧哈拉享壽71歲

黃仁勳「AI兆元宴」又來了！　6大龍頭大廠老闆齊坐首排

黃仁勳「AI兆元宴」又來了！　6大龍頭大廠老闆齊坐首排

8歲兒放寒假才同住！狠母餵藥殘忍殺子　前夫男友同時現身殯儀館

8歲兒放寒假才同住！狠母餵藥殘忍殺子　前夫男友同時現身殯儀館

九把刀稱跟柯震東「只有身高差距」　曾莞婷演學生？笑了：沒那麼不要臉！

九把刀稱跟柯震東「只有身高差距」　曾莞婷演學生？笑了：沒那麼不要臉！

