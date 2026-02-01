美軍機現蹤伊朗附近　核設施「加蓋屋頂」衛星影像曝光

▲俄媒指出，美軍P-8A海神式海上巡邏機出現在伊朗領空附近。（示意圖／路透）

中東局勢緊張，就在美軍航母戰鬥群大軍壓境之際，衛星影像顯示，曾遭美、以聯手轟炸的兩處伊朗核設施出現活動跡象，受損建築加蓋屋頂，這可能是伊朗企圖掩蓋其搶救剩餘核材料的動作。另據塔斯社1月31日報導，美軍P-8A海神式海上巡邏機出現在伊朗領空附近。

▲▼圖為伊朗伊斯法罕（Isfahan）核設施。（圖／達志影像／美聯社）

核設施加蓋屋頂 疑搶救濃縮鈾

以色列時報、美聯社等報導，根據Planet Labs PBC衛星影像顯示，伊朗伊斯法罕（Isfahan）與納坦茲（Natanz）核設施的毀損建築已被新蓋的屋頂遮蔽，這是自去年六月遭到空襲以來，兩地首度出現重大變動。

由於伊朗持續阻擋國際原子能總署（IAEA）視察，這些屋頂成功遮擋衛星視線。專家分析，德黑蘭當局此舉並非為了重建，而是想在不被美、以發現的情況下，確認有多少高度濃縮鈾等關鍵資產在空襲中留存下來，「他們希望能在不讓以色列或美國發現的情況下，儘可能獲取任何已回收的資產」。

▲▼圖為伊朗納坦茲（Natanz）核設施。（圖／達志影像／美聯社）

美軍機在伊朗附近出沒

航空消息人士向塔斯社透露，美軍P-8A海神反潛巡邏機（P-8A Poseidon）從巴林的機場起飛，接著出現在伊朗領空附近的波斯灣和阿曼灣水域上空，飛行高度略高於6000公尺。消息人士還說，在這之前，美軍MQ-4C海神無人偵察機也在該區域出沒，每天執行10至15個小時的偵察任務，監控動向。

美伊談判 川普：看接下來會發生什麼

在緊張情勢持續之際，伊朗最高國家安全會議秘書拉里賈尼（Ali Larijani）表示，兩國之間的談判安排正在取得進展，「與人為的媒體戰爭氣氛不同，談判架構正持續推進」。

美國總統川普1月31日也證實兩國正在談話，「（伊朗）正在與我們談話，我們會看看能不能有所作為，不然就看看接下來會發生什麼……我們有一支大型艦隊在那裡。」他稱，基於安全考量，美方並未將任何可能的軍事行動計畫告知區域盟友。

不過伊朗陸軍司令哈塔米（Amir Hatami）已對美國與以色列發出警告，伊朗部隊目前「已處於完全防禦與高度戒備狀態」，敵對勢力若作出錯誤判斷，將危及自身安全、區域穩定以及以色列的安全。

美國目前已在伊朗外海部署以林肯號（USS Abraham Lincoln）航空母艦為首的海軍打擊群。相關軍事部署，引發國際社會高度關注波斯灣局勢是否可能進一步升高，甚至演變為直接衝突。