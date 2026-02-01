　
社會 社會焦點 保障人權

撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

記者吳世龍、劉人豪／高雄報導

高雄市楠梓區惠民捷道1月30日下午發生傷人事件，一對老夫婦在行人專用道散步時，遭55歲馬姓男子騎車逆向撞擊，更在報警時遭到機車男騎士施暴，路過的21歲簡姓男大生見狀上前奮勇制止，雖一度遭對方持安全帽攻擊，最後仍將男騎士壓制在地。男大生說這次事件導致整個臉都是疤，吃飯時不敢摘口罩，醫藥費大概1萬7千多，不過保險應該會全額補助。

▲▼ 楠梓老夫婦遭逆向騎士痛毆！　21歲熱血青年路見不平「鎖喉制伏」 。（圖／記者吳世龍攝）

▲英勇制服惡騎士的21歲男大生，出面接受採訪曝傷勢。（圖／記者吳世龍攝，下同）

事發於30日下午4時許，70歲的林姓男子與64歲的梁姓女子夫妻倆，正步行於楠梓區惠民捷道行人專用區。當時55歲的馬姓男子騎乘機車違規逆向駛入，不慎撞上老夫婦。老夫婦受撞後隨即表示要報警處理，未料馬姓騎士竟突然情緒失控，揮拳對兩名長者進行毆打。

▲▼ 楠梓老夫婦遭逆向騎士痛毆！　21歲熱血青年路見不平「鎖喉制伏」 。（圖／記者吳世龍攝）

正當暴力發生時，21歲的簡姓男子路過現場，發現林男頭部已受傷流血、鮮血直流，隨即上前制止並報警。馬嫌見狀非但沒有收手，反而遷怒簡男，憤而脫下安全帽朝簡男猛力揮打。簡男隨即反擊，兩人扭打一起，最後簡男成功將馬制伏在地上。警方接獲報案後迅速趕抵現場，當場依現行犯將馬男逮捕。

▲▼ 楠梓老夫婦遭逆向騎士痛毆！　21歲熱血青年路見不平「鎖喉制伏」 。（圖／記者吳世龍攝）

準備升大三的男大生表示，當時就是騎車經過惠民捷道的時候，看到馬姓男子在毆打老夫婦，然後就想說先請女朋友錄影存證並報警，當時老夫婦看起來就是已經很需要幫助，所以就是馬上上前跟他說有報警，然後叫他冷靜不要亂來，馬姓男子就走過來突然拿安全帽打人，後來就是先把他壓在地板上等警察來，將近十分鐘後警察到場。

▲▼ 楠梓老夫婦遭逆向騎士痛毆！　21歲熱血青年路見不平「鎖喉制伏」 。（圖／記者吳世龍攝）

▲男大生女友說，男友上前時很怕對方有刀。（圖／記者吳世龍攝）

男大生指出，平常有在打排球，偶爾有時間去健身房一下，這次受的傷導致跟家人出去吃飯時不敢摘口罩，整條法令紋都是疤，嘴巴張開也比較困難一點，後續會對馬男提告。被救的老先生後續有送水果禮盒跟一個紅包，紅包塞不回去，之後如果有再見面再把紅包還回去，自己的醫藥費花了一萬七千多，這筆醫藥費是爸爸媽媽先出的，之後走保險應該就是全額補助，應該是不會有太大的負擔，如果之後再遇到會先找人幫忙，找身邊有沒有武器，然後先報警再上去，最重要的是要先保護好自己。

▲▼ 楠梓老夫婦遭逆向騎士痛毆！　21歲熱血青年路見不平「鎖喉制伏」 。（圖／男大生提供）

▲騎士撞老夫婦還打人遭男大生鎖喉制伏。（圖／男大生提供）

男大生的女友表示，當下看到男朋友見義勇為還是很擔心，因為不知道對方身上會有什麼武器，擔心對方萬一有刀之類的就會怕受傷，有跟他說不要過去，但他好像沒有聽到，後來在跟對方搏鬥壓制的時候很擔心，男朋友行為如果不小心受傷了，覺得有點不捨。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

