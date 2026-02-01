　
地方 地方焦點

寒冬血荒拉警報！台南市婦女會攜手童小芸辦捐血　12婦團盼愛不斷線

▲社團法人台南市婦女會攜手北區、中西區市議員參選人童小芸於中山公園舉辦大型捐血活動，號召民眾挽起袖子捐熱血，盼為春節前血荒注入即時後盾。（記者林東良攝，下同）

▲社團法人台南市婦女會攜手北區、中西區市議員參選人童小芸於中山公園舉辦大型捐血活動，號召民眾挽起袖子捐熱血，盼為春節前血荒注入即時後盾。（記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

寒冬加上春節連假將至，全台血庫存量持續拉警報，社團法人台南市婦女會與北區、中西區市議員參選人童小芸，1日於台南公園攜手舉辦大型捐血活動，號召市民挽起袖子捐熱血，盼為醫療體系注入即時後盾，讓愛心在年關前不斷線。

▲社團法人台南市婦女會攜手北區、中西區市議員參選人童小芸於中山公園舉辦大型捐血活動，號召民眾挽起袖子捐熱血，盼為春節前血荒注入即時後盾。（記者林東良攝，下同）

童小芸表示，此次捐血活動規模盛大，共集結12個婦女與公益團體共同協辦，包括東區婦女會、東區連心會、中西區婦女會、中西區慈心會、南區婦女會、南區365愛心會、北區婦女會、北區仁愛姐妹會、安平區婦女會、安平區古堡姐妹會、安南區婦女會及安南區慈愛會，展現婦女團體長期深耕公益、攜手守護社會的行動力。

▲社團法人台南市婦女會攜手北區、中西區市議員參選人童小芸於中山公園舉辦大型捐血活動，號召民眾挽起袖子捐熱血，盼為春節前血荒注入即時後盾。（記者林東良攝，下同）

童小芸指出，捐血活動多選在冬季、尤其是農曆年前舉辦，原因在於學生放寒假、天氣寒冷，感冒或身體不適的民眾增加，導致可捐血人口下降，血庫往往在此時最為吃緊。她也代表全體理監事呼籲民眾共襄盛舉，「捐血一袋、救人一命，用最實際的行動把愛傳出去。」

▲社團法人台南市婦女會攜手北區、中西區市議員參選人童小芸於中山公園舉辦大型捐血活動，號召民眾挽起袖子捐熱血，盼為春節前血荒注入即時後盾。（記者林東良攝，下同）

根據捐血中心統計，目前全台A型、B型及O型血液庫存量皆明顯不足，其中又以O型血最為吃緊，庫存天數僅剩約4.7天，已低於安全水位。每逢年節前後，因醫療需求增加與捐血人數下降，血源短絀情況更形嚴峻。

此外，今年春節連假長達9天，民眾返鄉出遊頻繁，加上寒流影響，捐血人數進一步下滑，血庫壓力逐漸浮現。主辦單位指出，血液庫存量是醫療體系的重要後盾，必須提前為長假期間的醫療需求做好準備，因此特別舉辦此次慈善捐血活動，希望凝聚社會力量，協助血庫度過「年關」。

▲社團法人台南市婦女會攜手北區、中西區市議員參選人童小芸於中山公園舉辦大型捐血活動，號召民眾挽起袖子捐熱血，盼為春節前血荒注入即時後盾。（記者林東良攝，下同）

童小芸強調，捐血不僅能幫助他人，也能讓無私的愛持續流動。為感謝民眾熱情參與，活動現場準備全聯禮券、乾拌麵等贈品致贈捐血者。她表示，多年來持續舉辦捐血活動，就是希望拋磚引玉，吸引更多民眾加入定期捐血行列，讓善的循環不間斷。

捐血中心企劃陳伊純也到場呼籲，歡迎年滿17歲至65歲、身體健康的民眾踴躍捐血，一起做公益、行善事，用實際行動守護更多生命。

