高市早苗「突缺席」電視節目！　造勢遭支持者拉扯受傷

▲高市早苗因手部受傷緊急取消上午行程。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本首相高市早苗1日上午緊急取消原定的電視政論節目錄影，而她稍早親自在社群媒體上說明原因表示，是因為近日在造勢場合與熱情支持者握手時，手部遭用力拉扯而受傷。

根據《日本新聞網》報導，高市早苗原定1日上午要以自民黨黨魁身分出席電視政論節目，然而自民黨1日上午卻突然向電視台通報高市無法出席。自民黨解釋，高市早苗1月31日在造勢行程中，手臂不慎受傷，目前正在接受治療。

高市本人隨後在社群平台發文，說明受傷經過。她表示，這幾天在各地造勢會場與支持者握手互動時，因為對方過於熱情用力拉扯，導致手部受傷。而她本人因為本來就患有類風濕性關節炎，這次受傷後手部出現腫脹症狀。

高市早苗目前已經接受醫務官的治療，包括服用藥物和進行手部包紮固定等處置。儘管取消上午的電視節目錄影，高市強調1日下午預定出席的眾議院選舉助選行程將照常進行，不會因傷勢而影響競選活動。