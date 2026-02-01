　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

高市早苗「突缺席」電視節目！　造勢遭支持者拉扯受傷

▲▼自民黨總裁高市早苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲高市早苗因手部受傷緊急取消上午行程。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本首相高市早苗1日上午緊急取消原定的電視政論節目錄影，而她稍早親自在社群媒體上說明原因表示，是因為近日在造勢場合與熱情支持者握手時，手部遭用力拉扯而受傷。

根據《日本新聞網》報導，高市早苗原定1日上午要以自民黨黨魁身分出席電視政論節目，然而自民黨1日上午卻突然向電視台通報高市無法出席。自民黨解釋，高市早苗1月31日在造勢行程中，手臂不慎受傷，目前正在接受治療。

高市本人隨後在社群平台發文，說明受傷經過。她表示，這幾天在各地造勢會場與支持者握手互動時，因為對方過於熱情用力拉扯，導致手部受傷。而她本人因為本來就患有類風濕性關節炎，這次受傷後手部出現腫脹症狀。

高市早苗目前已經接受醫務官的治療，包括服用藥物和進行手部包紮固定等處置。儘管取消上午的電視節目錄影，高市強調1日下午預定出席的眾議院選舉助選行程將照常進行，不會因傷勢而影響競選活動。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 9269 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
汽車隔熱紙透光率2/28起納管！　「前擋70%、前側窗40%
只有黃爸爸能做！遞錢包簽名「黃仁勳竟抽出1000元」送粉絲
丁允恭「對不起我在辦公室打炮」　下一句酸爆黃國昌
國道1死2傷！　21歲駕駛疑恍神「車距太近」釀禍
虛幣圈大屠殺！　逾42萬人爆倉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

男隱瞞無精症！人妻懷孕被婆婆飆罵　親子鑑定「證實親生」

美軍機現蹤伊朗附近　核設施「加蓋屋頂」衛星影像曝光

高市早苗「突缺席」電視節目！　造勢遭支持者拉扯受傷

200多人罹難！民主剛果礦場崩塌　工人活埋亡

淫魔檔案連環爆！安德魯趴地摸女謎照曝光　川普遭控染指13歲女

台灣夫妻「北海道滑雪」迷路受困！　自行打110通報

台灣留學生涉嫌「施暴10多歲櫻花妹」！　在日本被現行犯逮捕

力退中國勢力！巴拿馬撤銷運河經營權　川普再下一城

葡萄牙逾19萬戶停電！　「全境警報」恐釀洪水土石流

川普：伊朗正與美方談話　看看接下來會發生什麼

王奕翔想帶&TEAM吃台式早餐店　推薦「蛋餅.鐵板麵」：家鄉的味道

《小鬼當家》媽媽離世！　女星凱薩琳奧哈拉享壽71歲

黃仁勳「AI兆元宴」又來了！　6大龍頭大廠老闆齊坐首排

8歲兒放寒假才同住！狠母餵藥殘忍殺子　前夫男友同時現身殯儀館

九把刀稱跟柯震東「只有身高差距」　曾莞婷演學生？笑了：沒那麼不要臉！

「藍白分」言論引藍基層焦慮！　柯文哲：目前合作態勢沒有改變

萬里加投公共浴池鑽探「竟挖到溫泉」　狂噴6米畫面超驚人

韓國瑜「唯一見面會」今登場！　發放限量「馬上幸福」春聯

台東貨車、機車碰撞！　騎士拋飛大排…搶救不治

輝達尾牙黃仁勳花襯衫亮相！通化「水果阿婆」也現身

男隱瞞無精症！人妻懷孕被婆婆飆罵　親子鑑定「證實親生」

美軍機現蹤伊朗附近　核設施「加蓋屋頂」衛星影像曝光

高市早苗「突缺席」電視節目！　造勢遭支持者拉扯受傷

200多人罹難！民主剛果礦場崩塌　工人活埋亡

淫魔檔案連環爆！安德魯趴地摸女謎照曝光　川普遭控染指13歲女

台灣夫妻「北海道滑雪」迷路受困！　自行打110通報

台灣留學生涉嫌「施暴10多歲櫻花妹」！　在日本被現行犯逮捕

力退中國勢力！巴拿馬撤銷運河經營權　川普再下一城

葡萄牙逾19萬戶停電！　「全境警報」恐釀洪水土石流

川普：伊朗正與美方談話　看看接下來會發生什麼

劉宇寧1年多沒拍新劇！直播「清醒發言」網一面倒狂讚：追對人了

金曲歌后莫名遭飆罵三字經！　還狂收「騷擾簡訊」原因曝光

政大人的回憶！校友會曝「波波恰恰」關店　網不捨：不想開學了

北市議員狂否認中800萬　詹為元曝地圖秀彩券行與「綠議員」關聯

日本人只有20％有護照？網分析真實原因…釣日籍男星證實：真的

平野惠一曝高宇杰「不甘心替補」落淚往事　欽點最有機會旅外投手

帶1歲兒去日本玩「專用電梯沒人排」3育嬰細節超友善！張書豪：很羨慕

「北橫賞櫻地圖」出爐！24個櫻花景點必收　賞夢幻櫻花隧道

宜蘭歪仔歪橋周邊深夜大停電！酒駕男猛撞變電箱　現場慘狀曝

隔熱紙透光率2/28起納管　新車領牌「前擋70%、前側窗40%」

【腰椎不好啦～】結果一抱曾孫力氣爆棚XD

國際熱門新聞

淫魔檔案！安德魯趴地摸女謎照曝光

德國18歲女子突遭陌生男拉下軌道雙亡

黃仁勳點名「3種人」AI時代最先被淘汰

伊朗阿巴斯港驚傳大爆炸　至少1死14傷

台灣留學生「施暴10多歲櫻花妹」在日被逮

女首富哀求柏金包留兒孫　遭裁定拍賣

鞭刑140下　她被打到當場昏厥

川普坦言對伊朗下通牒　但不透露期限

川普：伊朗正與美方談話　看看接下來會發生什麼

伊朗高官稱與美談判架構有進展　軍方再度警告勿動武

力退中國勢力！巴拿馬撤銷運河經營權　川普再下一城

櫻花妹自爆「小5開始援交」！價碼曝

日41歲死囚小林龍司「獄中輕生」亡

中國駐日使館籲「勿赴日旅遊」：治安太差

更多熱門

相關新聞

台灣夫妻「北海道滑雪」迷路受困！

台灣夫妻「北海道滑雪」迷路受困！

一對來自台灣的40多歲工程師夫妻1月31日下午在日本北海道余市郡赤井川村的知名滑雪勝地「Kiroro度假村」進行山岳滑雪，結果迷路，因此主動向警方通報求救。所幸度假村巡邏隊及時趕往救援，兩人並無受傷。

台灣留學生「施暴10多歲櫻花妹」在日被逮

台灣留學生「施暴10多歲櫻花妹」在日被逮

日41歲死囚小林龍司「獄中輕生」亡

日41歲死囚小林龍司「獄中輕生」亡

焚燒21小時！南韓工廠惡火「尋獲1具焦屍」

焚燒21小時！南韓工廠惡火「尋獲1具焦屍」

喊別去也沒用！　2025年赴日陸客暴增3成

喊別去也沒用！　2025年赴日陸客暴增3成

關鍵字：

高市早苗手部受傷日本首相選戰行程類風濕日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

嘉南羊乳「突鄭重聲明」力挺行銷公司　網全傻眼：好災難

王瑞德曝：北市議員中今彩539頭獎800萬

Lulu結婚「嘻小瓜包6600被酸全場最少」

孫媽媽稱自己沒受邀婚宴孫協志回應

1300萬勞工注意　「勞退金修法」5大變革攸關荷包

基隆正妹女議員未登記選連任！　民進黨緊急了解中

頑童台中開唱一半！　瘦子突激動兇粉絲　大淵看呆：火那麼大

下波「很強冷空氣」　連凍3天

快訊／北市光復南路火警　2人不治

AV女優豐岡沙月驚罹致命子宮罕病！

好市多「金飾幾乎被掃空」　不能退貨！會員吵翻

北市光復南路火災2死！罹難男女身分曝

淫魔檔案！安德魯趴地摸女謎照曝光

北市議員中今彩頭獎　他求：得主快自首

才說「台灣1名產」秒通關！她回澳洲過海關傻眼

更多

最夯影音

更多
王奕翔想帶&TEAM吃台式早餐店　推薦「蛋餅.鐵板麵」：家鄉的味道

王奕翔想帶&TEAM吃台式早餐店　推薦「蛋餅.鐵板麵」：家鄉的味道
《小鬼當家》媽媽離世！　女星凱薩琳奧哈拉享壽71歲

《小鬼當家》媽媽離世！　女星凱薩琳奧哈拉享壽71歲

黃仁勳「AI兆元宴」又來了！　6大龍頭大廠老闆齊坐首排

黃仁勳「AI兆元宴」又來了！　6大龍頭大廠老闆齊坐首排

8歲兒放寒假才同住！狠母餵藥殘忍殺子　前夫男友同時現身殯儀館

8歲兒放寒假才同住！狠母餵藥殘忍殺子　前夫男友同時現身殯儀館

九把刀稱跟柯震東「只有身高差距」　曾莞婷演學生？笑了：沒那麼不要臉！

九把刀稱跟柯震東「只有身高差距」　曾莞婷演學生？笑了：沒那麼不要臉！

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面