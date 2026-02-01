　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

200多人罹難！民主剛果礦場崩塌　工人活埋亡

▲▼剛果民主共和國東部魯巴亞（Rubaya）一處礦場。（圖／路透）

▲剛果民主共和國東部魯巴亞（Rubaya）一處礦場。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

剛果民主共和國東部魯巴亞（Rubaya）一處鈳鉭鐵礦場1月28日因豪雨發生坍塌事故，造成200多人喪命。該礦區位於北基伍省（North Kivu），由M23叛軍團體控制，已知事發當下，有大量婦女和兒童正在現場開採。

BBC、路透社等報導，這起礦場坍塌事故傷亡慘重，且正值雨季，地質鬆軟，省長發言人穆伊薩（Lumumba Kambere Muyisa）稱，在地面突然塌陷的那一刻，有許多人正在坑內。根據當局通報，這起事故已造成超過200人喪生，約20名生還者正在醫院接受治療。

礦場前主管透露，礦區長期缺乏妥善維護，加上土質脆弱，不僅增加意外發生機率，也讓救援行動更加困難。

罹難者親屬描述，死去的親人是一名勇敢且有抱負的男子，「事故後他的遺體沒有立刻被發現，我原本還抱著一絲希望，但幾小時後遺體被找到。我無法相信他會在這種情況下離世」。

事發礦區生產全球約15%的鈳鉭鐵礦，是製造智慧型手機與電腦等電子產品的關鍵原料。BBC團隊去年7月曾實地造訪礦區，直擊礦工以人工方式進行開採，但礦區現場的環境相當惡劣。

01/30 全台詐欺最新數據

