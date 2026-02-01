網傳台中和尚殯儀館旁酒駕撞賓士　警還原真相：低血糖釀自撞

記者白珈陽／台中報導

昨晚（1月31日）網傳一段畫面，台中市北區崇德殯儀館附近1名身穿袈裟的男子遭員警壓制，民眾懷疑該名男子身為和尚卻疑似酒駕肇逃。警方指出，涉案人為57歲林姓男子，疑因低血糖導致操作不慎，自撞路邊停放的1輛賓士車，又因現場圍觀民眾太多，林男情緒激動抗拒，員警才當場實施管束；林男肇事後駕車滑行約50公尺，初查並無酒駕及肇逃情形，詳細肇因及經過由交大釐清。

▲林男不慎自撞路邊停放的賓士車。（圖／記者白珈陽翻攝）



根據網路社群流傳畫面，林男弓著身體、腳步不穩，狀似酒醉，被員警壓制後發出痛苦的呻吟，PO文者以「台中殯儀館疑似酒駕自撞的和尚，原本想肇逃，被一群正義人士攔下」為題，引起許多網友回應，「好誇張，和尚也在酒駕」、「出家人喝酒怪怪的」、「貧僧法號海尼根」。

警方表示，本案發生在昨天晚間6時55分，報案人稱台中市北區五義街靠近崇德路口處發生車禍，經初步查處，林男駕駛自小客車由錦新街沿五義街往崇德路方向行駛，自述血糖過低，不慎撞上同向車道停於路邊的黑色賓士車，往前滑行50公尺至崇德路時，遭熱心民眾攔下。

警方說，現場員警準備對林男實施呼氣酒測時，疑因現場圍觀民眾眾多，林男情緒過於激動，不斷推擠拉扯持續抗拒，為避免林男造成自傷傷人，員警當場對其實施管束，並通知救護車；救護車到場後，林男逐漸恢復理智，情緒趨穩，經酒測後無酒精反應。

因林男自稱血糖過低，員警將他送往醫院協助檢查身體狀況，所幸並無大礙。整起車禍造成林男車輛、賓士車受損，無人受傷，車輛毀損部分將交由雙方車主先行調解，賓士車主王姓男子暫未對林男提出告訴。

另有關林男肇事後滑行50公尺，遭民眾認為肇事逃逸、協助攔下，警方初步認定不算肇逃行為，未以肇逃罪偵辦，詳細肇因及經過將進一步調查釐清。

▲▼事故造成王男車尾、林男車頭毀損。（圖／記者白珈陽翻攝）



警方呼籲，疾病突發與身體不適，都是交通事故的高風險因子。民眾如出現頭暈、胸悶、視線模糊、低血糖等症狀，萬萬不可勉強駕駛，以免因突發疾病造成自己與他人的行車危險。