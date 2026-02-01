　
公開幕後視角！霍諾德讚「史詩級美照」：沒見過這樣的景象

▲艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）挑戰徒手攀登台北101。（圖／Netflix提供） 

▲霍諾德成功完成挑戰。（圖／Netflix提供）

記者曾筠淇／綜合報導

全球知名極限攀岩家霍諾德（Alex Honnold）1月25日攀登台北101，一共花了91分鐘完成挑戰。時隔一週，霍諾德在社群平台上發文分享幾張照片，透露這是他的朋友所捕捉到的美照，他這輩子從沒有見過這樣的景象。

霍諾德分享「史詩級美照」：從沒見過這景象！

霍諾德在臉書上發文分享幾張照片，透露這是由他的朋友巴勃羅·杜拉納（Pablo Durana）所拍攝的，對方是Netflix團隊的其中一員。霍諾德接著說，巴勃羅·杜拉納在前一晚，成功捕捉到了一些史詩級美照，是隔壁大樓亮起燈光，為他應援，「我這輩子從沒見過這樣的景象！」

從其中一張照片可見，巴勃羅·杜拉納彷彿漂浮在半空中的繩索上，身後還有一台攝影機。霍諾德說，整個攝影、架設團隊，簡直是神級水準，「說真的，他們全是我多年合作下來遇過最棒的夥伴」。

和朋友並肩作戰！霍諾德讚最棒的樂趣

霍諾德更說，這是他參與這件事，覺得最棒的樂趣，因為能和所有朋友並肩作戰，看著他們在各自的領域發光發熱、大展身手，那種感覺真的是太棒了！

貼文曝光後，不少網友也留言表示，「謝謝你Alex，讓我們見證你創造的新成就，也謝謝你再次讓世界看見台灣」、「身為台灣人很感謝你為台灣創造如此美麗的場景，你也讓我們看到了勇氣，並突破自己的極限」、「Alex登上台北101的前一天、後一天天氣不是下雨就是起霧，即便直到現在，沒有一天像是1月25日那樣，這就是完美的日子」。

01/30 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

公開幕後視角！霍諾德讚「史詩級美照」：沒見過這樣的景象

關鍵字：

霍諾德台北101Netflix

