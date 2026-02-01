丁允恭「對不起我在辦公室打炮」　下一句酸爆黃國昌

▲黃國昌曾走上凱道，喊話「拒絕紅色媒體、守護台灣民主」。（圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

總統府前發言人丁允恭2020年被爆出擔任高雄市府新聞局長期間，跟何姓女記者在辦公室發生關係。丁允恭上（1）月30日就在臉書上突然提及此事，「對不起我在辦公室打炮違背大家的期待。」並附上民眾黨主席黃國昌的照片。貼文曝光後，引起熱烈討論。

丁允恭在臉書上發文表示，「對不起我在辦公室打炮違背大家的期待。但至少我沒有強烈要求政府禁止在辦公室打炮之後然後才打。」他也在留言處寫下，「我覺得大家看得懂」。丁允恭在文中特別附上黃國昌的照片，上面有著禁止紅色媒體的圖樣，並寫了「守護台灣民主 6.23凱道集結」的文字。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「這篇文的笑我按得超糾結」、「拿黃國昌來和你相比太汙辱你啦！比才華、比人品，你真的好太多了」。PTT上也有許多網友討論，「丁真的能言善道」、「應該一堆人看不懂」、「看不太懂他想說什麼」、「了不起，負責，是條漢子」、「開放其他人接力造句吧」、「自以為在自嘲，實際上是在秀下線」。

雖然丁允恭並未在文中明指何事，但文字和圖片的搭配，也引發外界猜測，可能是指黃國昌跟館長陳之漢在2019年時，舉辦「反紅媒」大遊行，強調「拒絕紅色媒體、守護台灣民主」。不過，黃國昌後來卻跟國民黨站在一起，提案修改「衛星廣播電視法」，而此舉也讓民進黨立委陳培瑜質疑，黃國昌是在替行政訴訟仍在進行中的中天大開後門，回到52台。