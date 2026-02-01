下波挑戰強烈冷氣團　急凍時間曝

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳聖宇表示，周五（6日）晚間到周六（7日）清晨新一波鋒面通過；周六白天開始下一波冷空氣南下，預估會影響到9日清晨，目前來看冷空氣強度較強，有可能來到強烈大陸冷氣團等級，至於是否會達到寒流門檻仍有待觀察。

吳聖宇在臉書說，今天仍會是比較濕冷的一天，尤其是苗栗以北到大台北、東半部地區，一整天斷斷續續都會有短暫小雨或飄雨的機會；台中及以南地區雲量較偏多，預報資料仍顯示有局部短暫陣雨發生的可能性，尤其是下半天到晚間，不僅是山區，連平地都有些降雨的訊號。

吳聖宇指出，溫度方面，雖然冷空氣威力只達到冷氣團門檻，但配合較高濕度的環境，感受上仍是相當寒冷，苗栗以北到宜蘭白天高溫15-17度，中部及花蓮19-21度，南部及台東仍有22-25度；今晚到周一清晨中北部、東北部都市地區低溫14-15度，空曠地區仍可能降到11-13度左右，南部及花東都市地區16-17度，空曠地區也有機會降到15度上下。

吳聖宇表示，周一從華南東移的水氣會逐漸減少，尤其下半天到晚間可望轉為較乾的空氣移入，同時也有西風高壓脊靠近台灣附近的情況，天氣會有逐漸轉趨穩定的機會，預估新竹以北到東半部白天期間仍是會有短暫陣雨機會，苗栗以南為多雲或有陽光的天氣；晚間降雨的範圍會再縮減到大台北東側、基隆北海岸、宜蘭到花蓮一帶仍有局部短暫陣雨。

吳聖宇提到，預估北部、東北部白天高溫仍只有16-17度，中部及花蓮高溫20-23度，南部及台東高溫23-26度；夜晚到周二清晨中北部、東北部都市地區低溫13-15度，空曠地區有機會出現10-12度，輻射冷卻作用較明顯的區域有可能會更低一些，南部及花東都市地區15-17度，空曠地區可能有14度或以下出現機會，日夜溫差較大。

吳聖宇表示，周二起到周五白天隨著底層大陸高壓出海後減弱，風向轉偏東風到東南風，中層則是隨著西風高壓脊通過，轉為西南到偏西風，風向由低到高呈現順轉，有暖平流的型態出現，而且空氣也較偏乾，後續相對濕度較高的區域都偏向在台灣以北向東移動，整體天氣可望較為穩定；溫度方面也是從周二白天開始回升，一直到周五白天都是比較溫暖的情況。

吳聖宇分析，周二東半部仍有局部短暫陣雨，西半部為多雲到晴；周三到周五各地大致都是多雲或有陽光的天氣型態；下一次的天氣變化可能要等到周五晚間到周六清晨，新一波鋒面通過，中層也有短波槽伴隨掠過，底層東北季風再度增強帶來冷空氣影響才會有所改變。

吳聖宇說，預估周五晚間開始，北部、東北部降雨機會逐漸提高；周六北部、東半部有短暫陣雨，中南部雲量增多，但是後續很快就有乾冷空氣移入；因此周日天氣就會明顯好轉，只剩下花東地區還有些零星降雨的機會，其他地方為晴到多雲天氣。

吳聖宇提醒，周六白天開始下一波冷空氣南下，預估會影響到9日清晨，要等到9日白天溫度才會回升，目前來看冷空氣強度較強，有可能來到強烈大陸冷氣團等級，至於是否會達到寒流門檻仍有待觀察。