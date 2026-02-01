桃警雷霆除暴專案　機車未開大燈遭攔查...意外逮2外籍車手

▲桃警執行雷霆除暴專案，針對轄區內旅賓館、酒店、KTV等場所，進行密集性臨檢查察。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園警察分局執行雷霆除暴專案，針對轄區內旅賓館、酒店、KTV及電子遊藝場等特種場所進行密集性臨檢查察，同時在周邊路口設置攔檢點，採取封閉式攔檢，查獲機車騎士22歲阮姓男子及乘客23歲陳姓男子為詐騙車手及監控手，兩人一組深夜提領贓款，沒想到馬上被警方查獲。

▲警方在周邊路口設置攔檢點，採取封閉式攔檢，查獲2名外籍車手。（圖／桃園警分局提供）

本次專案勤務出動74名警力，桃園市警局保安警察大隊、刑事警察大隊及交通警察大隊支援24員，合計98員警力，臨檢15處場所並於6處路口執行路口攔檢，共查獲績效(專案期間)：通緝33件27人、酒駕公危18件18人、詐欺案24件24人、一般刑案共計122件116人。

員警於1日凌晨1時許，在桃園區三民路與長壽路口發現一輛雙載機車未開啟大燈，立即進行稽查勸導。經查騎士阮男(越南籍、逾期居留)及乘客陳男(越南籍)兩人均表示未攜帶證件，亦無法表明身分。員警請兩人出示手機內拍攝之證件照片，意外發現兩人疑似與詐騙集團聯繫資料，經過詳細盤查，在機車置物箱內發現新台幣5萬元，兩人對款項來源無法交代，經釐清確認，阮男為詐騙車手負責領款，陳男為監控手負責接應，2人深夜提領贓款沒想到馬上被警方查獲，全案依法移請偵辦。