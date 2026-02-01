　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

淫魔檔案連環爆！安德魯趴地摸女謎照曝光　川普遭控染指13歲女

▲▼ 已故淫魔富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）檔案再掀醜聞風暴，英國前王子安德魯與不明女子有近距離肢體接觸的照片曝光 。（圖／路透））

▲英國前王子安德魯與不明女子有近距離肢體接觸的照片曝光 。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國司法部釋出最新一波已故淫魔富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）檔案再掀醜聞風暴，英國前王子安德魯與不明女子有近距離肢體接觸的照片曝光，可見他跪在地上、手摸向女方腹部。而現任總統川普也被捲入，根據一份爆炸性文件，川普被控染指一名13歲少女。

安德魯跪趴地面　謎之照片曝光

CNN、The Daily Beast報導，這批多達350萬份的機密文件中，最受矚目的是兩張疑似安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor）的照片。其中一張照片，安德魯雙手雙腳趴在一名平躺地面的女子上方，且雙眼直視鏡頭；另一張則顯示他的手放在該名女子腹部上，後方桌子上擺放整疊毛巾，旁邊還有一名不明人士在場。

現階段尚不清楚照片拍攝的時間與地點。不只如此，還有電子郵件顯示，2010年8月安德魯曾與艾普斯坦有聯絡，當時艾普斯坦邀約安德魯在倫敦與一名友人共進晚餐，安德魯回覆稱「很高興見到她」；根據另封電子郵件，安德魯曾提議在白金漢宮與艾普斯坦共進晚餐，並稱該處私密性極佳。

英首相促安德魯作證

安德魯始終否認針對他的指控，並於2019年受訪時稱，已於2010年與艾普斯坦斷絕往來。新曝光的照片與電子郵件內容再度把他推向這場醜聞的風口浪尖。

針對最新披露的消息，英國首相施凱爾（Keir Starmer）呼籲安德魯應赴美前往國會作證。

13歲少女幫川普口交還被打？

文件之中還有涉及川普的指控。有報案人指稱，其女性友人約35年前在紐澤西州遭川普強迫口交，當時女子年紀只有大約13至14歲，口交期間曾咬到川普，隨後被打臉部，而且曾遭艾普斯坦虐待。

另個指控是，有人自稱是1995至1996年間在川普加州高爾夫球場內的性販運受害者兼目擊者，艾普斯坦同夥麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）是性愛派對的仲介人。

▲▼艾普斯坦留下的照片中，川普多次入鏡。（圖／路透）

白宮火速澄清

對此白宮表示，相關指控毫無根據且虛假，並指檔案可能包含偽造或虛假提交的影像、文件或影片，「部分文件包含了針對川普總統、既不屬實且具煽動性的指控，這些內容是在2020年大選前夕提交給FBI的。若真有可信度，早就被當成武器攻擊總統了」。

▼2000年川普夫婦、艾普斯坦與其同夥麥絲威爾合影。（圖／VCG）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

