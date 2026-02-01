快訊／台中南屯市場凌晨竄火！警消出動36人搶救　2鐵皮攤販燒毀

▲台中南屯市場今凌晨傳出火警。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者鄧木卿、莊智勝／台中報導

台中市南屯區南興巷南屯市場內一處鐵皮攤販今(1日)凌晨1時許傳出火警，警消獲報後立即出動36人前往搶救，初步了解，現場為1層樓鐵皮建築物起火燃燒，立即佈署水線進行搶救，火勢於2時11分獲得控制，並於2時13分完全撲滅，所幸未造成人員傷亡。

警消初步了解，現場共有2間攤販受損，其中1間攤販燃燒桌椅及雜物，另1間攤販燃燒雜物，燃燒面積約20平方公尺。詳細起火原因及財物損失，尚待火災調查人員進一步調查釐清。