高鐵「車廂寧靜」上路5個月2人被拒載　酒醉、失控不聽勸

▲高鐵實施「車廂寧靜」文化。（圖／高鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

高鐵去年9月22日起實施「車廂寧靜」文化，若在車廂內講手機、使用3C未用耳機或大聲喧鬧等，將先採口頭勸導，若勸導不聽則可拒載，新制上路近5個月來，已有2人遭解除運送契約，據了解，該2人分別因酒醉、情緒失控勸導不聽，最終高鐵採拒載處理。高鐵民調顯示，高達95%旅客支持「車廂寧靜」規定。

高鐵實施「車廂寧靜」文化，主要勸導對象為「成人不當使用3C、手機或喧嘩行為」，根據分析，遭勸導旅客近5成為「車內講電話」、使用3C產品未戴耳機佔24%、車廂內成人大聲喧譁約佔27%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

據了解，「車廂寧靜」新制實施近5個月來，已有2名民眾遭拒載請下車，分別是旅客在酒醉、情緒失控下屢屢勸導不聽，影響其他乘客，高鐵最終採解除運送契約處理。

由於「車廂寧靜」新制讓不少親子家庭搭車壓力大，一度引發質疑，高鐵宣布「孩童、嬰幼兒、及因疾病影響自主能力之旅客」不列入勸導範圍，初期更提供「乖乖」點心安撫，未料仍有家長質疑不應提供孩童甜食和零食，目前高鐵已取消「乖乖」安撫作法，採提供「It's Okay to Cry」以及高鐵列車、汽車貼紙安撫。

▲高鐵推動車廂寧靜文化，提供貼紙安撫小朋友。（圖／台灣高鐵提供）

台灣高鐵公司則說明，為積極回應旅客對提升車廂寧靜度的期待，台灣高鐵推動「車廂寧靜文化」，宣導「3C用耳機、玄關講手機、交談降低音量」的車廂寧靜概念，希望打造更加寧靜、舒適的車廂為社會共識。

高鐵表示，為了解旅客對新措施的感受及意見，分別在11、12月，針對曾搭乘過高鐵的TGo會員進行問卷調查，兩次調查對象各約1600名。

結果顯示，支持「車廂寧靜文化」的旅客比例在95%以上，對「車廂寧靜文化」措施的滿意程度達到9成，約8成旅客認為開始推動之後確實有改善。旅客普遍認同高鐵推動「安靜、舒適、友善」乘車環境的方向，勸導後之配合度良好。

台灣高鐵強調，感謝旅客對提升車廂寧靜度的支持與配合，讓整體實施狀況良好，共創更加優質、舒適的乘車環境。希望假以時日，維持車廂寧靜、尊重其他旅客，能夠成為台灣交通運輸中展現旅客素質的新文化。這不僅是對其他旅客最好的尊重，更是台灣公民素質與社會進步標誌。