8年前酒駕遭吊銷駕照　桃園男開老賓士上路下場慘

▲戴姓男子因酒駕駛被吊銷駕照卻執意開車上路，被警方攔查。（圖／大溪警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

66歲戴姓男子因8年前酒駕遭吊銷駕照，但依舊開著心愛的老賓士上路，為執行交通稽查勤務的桃園市大溪警方攔查，開出新制首件無照駕駛告發單，罰鍰3萬6,000元至6萬元，並當場移置保管該汽車。

桃園市政府警察局大溪分局表示，南雅派出所巡佐詹振昇31日下午17時許於天色昏暗、雨勢不歇之際，騎乘警用機車於大溪區復興路一帶執行交通稽查勤務，攔查一部自小客車時，發現駕駛戴姓男子之駕駛執照，因2019年4月酒後駕車遭吊銷，卻仍駕駛其名下車輛上路，涉嫌無照駕駛。

▲這輛老賓士當場被移置保管及扣繳牌照。（圖／大溪警分局提供）

警方指出，戴男無照駕駛為今年1月31日起修正施行之《道路交通管理處罰條例》相關規定辦理，亦為大溪分局依新制舉發之首件無照駕駛案件，全案依第21條1項4款，駕駛執照業經吊銷仍駕駛機車或小型車（酒駕吊銷）及第21條6項告發機車或汽車所有人（車駕同人）提供汽機車駕駛人有第21條第1項第1款至第5款行為之汽機車（10年內第1次）， 汽車罰鍰3萬6,000元至6萬元，並當場移置保管該汽車及扣繳牌照。

警方進一步說明，新制對無照駕駛處罰大幅加重，10年內第2次違反者，按最高額處罰；第3次以上者，按前次金額加重處罰；若肇事致重傷或死亡，得沒入該車輛且終身不得再考領。