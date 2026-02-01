高血壓新目標130/80　大林慈濟推動正確自我照護

▲大林慈濟清心俱樂部由醫師、營養師聯手，陪伴病友穩住血壓線、守護心臟健康 。（圖／大林慈濟醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為協助心臟內科病友及家屬正確認識高血壓、落實日常自我照護，大林慈濟醫院於 1 月 31 日上午舉辦「清心俱樂部－『心』的開始」心臟內科病友會，透過醫師與營養師的專業分享與互動交流，陪伴病友從生活細節做起，穩定守護血壓健康。

副院長林庭光致詞時表示，清心俱樂部病友會已持續舉辦 25 年，長期陪伴心臟內科病友面對疾病、學習自我照護。他強調，心臟病治療關鍵在於建立正確健康觀念，該做的治療與生活調整要確實落實，避免不適當行為，才能穩定控制病情。

活動中，營養師張雅芳分享控鹽飲食的「三少二多」原則：少調味品、少加工食品、低油脂；多蔬果、多高纖，並提醒外食族注意湯品、醬料等隱藏鈉含量，建議「吃料不喝湯」，以天然辛香料取代高鈉調味料。她也強調，低鹽飲食並非完全不吃鹽，每日仍應適量攝取約 6 克。

心臟內科陳祈池醫師則說明高血壓治療新趨勢，指出血壓控制目標已下修為 130/80 mmHg，早期介入可有效降低心血管疾病風險。他並分享居家量測血壓的「722 口訣」，提醒病友定期量測、長期追蹤，避免白袍高血壓影響判斷。