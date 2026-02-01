　
地方焦點

高血壓新目標130/80　大林慈濟推動正確自我照護

▲▼ 大林慈濟清心俱樂部陪伴病友穩住血壓線醫師、營養師聯手，從生活細節守護心臟健康 。（圖／大林慈濟醫院提供）

▲大林慈濟清心俱樂部由醫師、營養師聯手，陪伴病友穩住血壓線、守護心臟健康 。（圖／大林慈濟醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為協助心臟內科病友及家屬正確認識高血壓、落實日常自我照護，大林慈濟醫院於 1 月 31 日上午舉辦「清心俱樂部－『心』的開始」心臟內科病友會，透過醫師與營養師的專業分享與互動交流，陪伴病友從生活細節做起，穩定守護血壓健康。

▲▼ 大林慈濟清心俱樂部陪伴病友穩住血壓線醫師、營養師聯手，從生活細節守護心臟健康 。（圖／大林慈濟醫院提供）

副院長林庭光致詞時表示，清心俱樂部病友會已持續舉辦 25 年，長期陪伴心臟內科病友面對疾病、學習自我照護。他強調，心臟病治療關鍵在於建立正確健康觀念，該做的治療與生活調整要確實落實，避免不適當行為，才能穩定控制病情。

活動中，營養師張雅芳分享控鹽飲食的「三少二多」原則：少調味品、少加工食品、低油脂；多蔬果、多高纖，並提醒外食族注意湯品、醬料等隱藏鈉含量，建議「吃料不喝湯」，以天然辛香料取代高鈉調味料。她也強調，低鹽飲食並非完全不吃鹽，每日仍應適量攝取約 6 克。

▲▼ 大林慈濟清心俱樂部陪伴病友穩住血壓線醫師、營養師聯手，從生活細節守護心臟健康 。（圖／大林慈濟醫院提供）

心臟內科陳祈池醫師則說明高血壓治療新趨勢，指出血壓控制目標已下修為 130/80 mmHg，早期介入可有效降低心血管疾病風險。他並分享居家量測血壓的「722 口訣」，提醒病友定期量測、長期追蹤，避免白袍高血壓影響判斷。

相關新聞

他鼾聲變大、暴肥「睡眠缺氧」作祟　醫示警：冬天猝死風險倍增

他鼾聲變大、暴肥「睡眠缺氧」作祟　醫示警：冬天猝死風險倍增

50歲周先生近年變得鼾聲如雷，白天總是精神委靡，體重上升10公斤，高血壓也難以控制，就醫檢查才知是「重度睡眠呼吸中止症」。醫師指出，長期打呼造成睡眠中反覆缺氧，迫使血管收縮、血壓飆升，埋下心血管疾病的未爆彈，尤其冬季氣溫下降，患者因夜間嚴重缺氧誘發心肌梗塞、腦中風甚至猝死的風險，較一般人高出數倍。

男爬山「心悸易喘」竟是心房顫動作祟　醫揭警訊：常誤認是壓力大

男爬山「心悸易喘」竟是心房顫動作祟　醫揭警訊：常誤認是壓力大

中年有輕度高血壓失智風險增45％

中年有輕度高血壓失智風險增45％

大林慈濟醫院化療室　打造療癒自然美景空間

大林慈濟醫院化療室　打造療癒自然美景空間

病榻兩年含淚送別　警善款助兄弟走過喪親之痛

病榻兩年含淚送別　警善款助兄弟走過喪親之痛

