快訊／國道3號台中大甲段深夜3車碰撞　2傷1命危送醫

▲國道3號台中大甲段昨深夜傳出3車車禍。（圖／記者鄧木卿翻攝，下同）
記者鄧木卿、莊智勝／台中報導
國道3號南下165公里台中大甲段昨(1月31日)深夜11時01分傳出一起嚴重車禍，初步了解，現場2輛自小客車與1輛廂型車發生碰撞，其中2人受困車內，隨即使用破壞器材協助傷患脫困；經初步檢視，3名傷者分別為55歲女性駕駛，無呼吸心跳；自小客車副駕駛座女性乘客(約40歲)，頭部外傷陷入昏迷；以及廂型車駕駛男性(47歲)，膝蓋撕裂傷、意識清楚，3人均送往大甲光田醫院搶救。詳細事故原因尚待釐清。
