　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

嘉南羊乳羊編現身滅火「沒被開除」？網揪破綻：老人硬裝年輕人

嘉南羊乳陷入公關危機。（圖／翻攝自Threads／@rnn9063t）

▲嘉南羊乳陷入公關危機。（圖／翻攝自Threads／@rnn9063t）

圖文／CTWANT

台灣經營逾40年的乳品品牌「嘉南羊乳」，近期因社群平台Threads上「羊小編」的幽默互動與高頻率留言爆紅。日前，行銷公司高調自曝「代操」後，引爆輿論風波，羊編隨即發文澄清所有留言都是出自於他手，沒有其他人。嘉南羊乳總公司昨（1/31日）卻發聲明力挺行銷公司，打臉自家人；羊小編今（1）凌晨再度發文訴說真心話，卻被網友識破用詞習慣不對，認為該文並非大家所喜愛的「羊小編」所寫。

嘉南羊乳總公司昨發出正式聲明表示，品牌創意概念與IP設計出自「開啟行銷」與「美樂蒂小姐」，並批評網路上對行銷團隊的指控是「惡意攻擊」、「不正當抹黑」，強調不排除與行銷公司聯手，對相關言論提出法律行動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

聲明曝光後，網友群情激憤怒喊退訂嘉南羊乳，替羊小編抱不平。嘉南羊乳已悄悄下架聲明文，今凌晨羊小編再度發文訴說內心話，他表示自己沒有消失，也還是公司員工，透露公司真的有給他加薪，同時也替「羊老大」所發的聲明致歉，「老大的目的想要告訴大家，今天以前大家稱讚羊編的那些漂亮製圖，背後確實有行銷公司的協助，但是老大的發文卻沒有考慮到大家對於羊編及羊奶們的感受！針對羊老大的不當發言，羊編和全體羊媽媽們，想要誠懇的，向大家誠懇地說一聲對不起。」

羊小編怒喊，這些日子努力經營的形象，被羊老大一篇文給毀滅，強調「羊編真的！明天會和其他羊媽媽們把羊老大毒打，並且關進小黑屋！」對於行銷公司不當發信，羊小編表示能理解大家的不滿，「不只你們痛，我也覺得羊毛被拔了好幾根，昨天我們羊憲兵，真的拿『草原紀律木棍』，向行銷公司提出非常高額的糧草費懲罰。」

羊小編強調，這幾個小時沒有第一時間出來說話，不是因為消失了、也不是被要求噤聲，「而是羊編我真的需要一點時間，整理情緒，也確認怎麼說，才不會再傷到大家。」同時也謝謝網友們替他發聲，「最後，我真的明天會和我們公司的西藏熬犬們，把發文的羊老大圍毆。」

▲▼ 。（圖／）

▲嘉南羊乳羊編雖然回應並沒有被開除，但最新聲明發文風格被指與過往不同。（圖／嘉南羊乳Threads@rnn9063t）

貼文曝光後，大部分網友認為該文並非原本的小編，質疑已由行銷公司接手，並點出許多破綻，「羊編之前沒有這麼多emoji，也不會有AI生成文章常出現的『不是……而是』句型，唉……行銷公司別再假裝了」、「羊編有一些留言Ai感重到滿出來了」、「已經無法信任現在的羊編到底是原本的羊，還是行銷公司排出來洗地的假羊，我暫時還是先投不信任票」、「對不起，我不相信這是羊編本人發的，用詞習慣跟之前的差很多，美樂蒂別裝了是你吧？」「不負責任推測，這篇是把過去羊羊發的文喂給AI之後，模仿相似語句發文的AI克隆小羊文」、「這發文風格完全不同，表情符號、用語、段落排版、語氣，明顯就是老人硬要裝年輕人的口吻。羊編的文字一直帶有屬於他的溫度，這個真誠是模仿不來的。行銷公司不要再假冒了啦！」

延伸閱讀
台中無業母餵藥害死8歲、3歲兒　高大成：恐折磨2小時死去
在家自製網紅美食「牛癟火鍋」出事了　吃完雙手突變藍！全家中毒送醫
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
537 2 6926 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台留學生涉「施暴10多歲櫻花妹」！　在日本遭逮捕
嘉南羊乳羊編現身滅火「沒被開除？」　網揪破綻：老人硬裝年輕人
快訊／南屯市場火警！　2攤販燒毀
AV女優罹致命子宮罕病！自嘲「太拚了」：或許見不到大家了
AIT突宣布社群全面停更！　原因曝光
快訊／北市信義區住宅大火　1命危1傷

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

嘉南羊乳羊編現身滅火「沒被開除」？網揪破綻：老人硬裝年輕人

去年台灣40至49歲出國人數最多　青壯年偏好日韓、樂齡最愛赴陸

恭喜！　4星座「正財偏財」雙爆發

4星座本週「開局遇暴雨」要撐住！　處女座工作運最旺

「全台草莓6大品種」圖鑑！奶香系、蘋果香都有　2步驟保存更久

下波「很強冷空氣」　連凍3天

嘉南羊乳「選邊站」挺行銷公司惹議　廣告小妹點破現實：有點笨

快訊／今全台有雨！　8級強風溼答答

2月新制懶人包！「加熱菸200支免稅」小心踩雷　高鐵增台南直達車

2／3「尾牙」土地公壽辰最適求財　3發財物DIY及祭拜方式一次看

《小鬼當家》媽媽離世！　女星凱薩琳奧哈拉享壽71歲

王奕翔想帶&TEAM吃台式早餐店　推薦「蛋餅.鐵板麵」：家鄉的味道

黃仁勳「AI兆元宴」又來了！　6大龍頭大廠老闆齊坐首排

8歲兒放寒假才同住！狠母餵藥殘忍殺子　前夫男友同時現身殯儀館

九把刀稱跟柯震東「只有身高差距」　曾莞婷演學生？笑了：沒那麼不要臉！

「藍白分」言論引藍基層焦慮！　柯文哲：目前合作態勢沒有改變

萬里加投公共浴池鑽探「竟挖到溫泉」　狂噴6米畫面超驚人

韓國瑜「唯一見面會」今登場！　發放限量「馬上幸福」春聯

台東貨車、機車碰撞！　騎士拋飛大排…搶救不治

輝達尾牙黃仁勳花襯衫亮相！通化「水果阿婆」也現身

嘉南羊乳羊編現身滅火「沒被開除」？網揪破綻：老人硬裝年輕人

去年台灣40至49歲出國人數最多　青壯年偏好日韓、樂齡最愛赴陸

恭喜！　4星座「正財偏財」雙爆發

4星座本週「開局遇暴雨」要撐住！　處女座工作運最旺

「全台草莓6大品種」圖鑑！奶香系、蘋果香都有　2步驟保存更久

下波「很強冷空氣」　連凍3天

嘉南羊乳「選邊站」挺行銷公司惹議　廣告小妹點破現實：有點笨

快訊／今全台有雨！　8級強風溼答答

2月新制懶人包！「加熱菸200支免稅」小心踩雷　高鐵增台南直達車

2／3「尾牙」土地公壽辰最適求財　3發財物DIY及祭拜方式一次看

補強打線穩定度！　鄧愷威前東家一年約網羅3屆打擊王阿拉耶斯

台灣留學生涉嫌「施暴10多歲櫻花妹」！　在日本被現行犯逮捕

曾是洋基補強人選！　白襪1年約網羅全明星外野強打海斯

高血壓新目標130/80　大林慈濟推動正確自我照護

8年前酒駕遭吊銷駕照　桃園男開老賓士上路下場慘

阿里山下新創品牌　新春甜點禮盒五款人氣手作一次收藏

快訊／台中南屯市場凌晨竄火！警消出動36人搶救　2鐵皮攤販燒毀

羅伯斯證實！大谷翔平經典賽不上投手丘　打者身分率日本拚衛冕

嘉南羊乳羊編現身滅火「沒被開除」？網揪破綻：老人硬裝年輕人

去年台灣40至49歲出國人數最多　青壯年偏好日韓、樂齡最愛赴陸

CORTIS來台灣狂吃科學麵　趙雨凡：會老十歲（？）

生活熱門新聞

嘉南羊乳「突鄭重聲明」力挺行銷公司　網全傻眼：好災難

下波「很強冷空氣」　連凍3天

好市多「金飾幾乎被掃空」　不能退貨！會員吵翻

才說「台灣1名產」秒通關！她回澳洲過海關傻眼

北市議員中今彩頭獎　他求：得主快自首

醫曝3大地雷早餐組合　蛋＋牛奶上榜

快訊／全台有雨！　8級強風溼答答

「雅方羊肉爐」千金曝光！　00後白富美重生老品牌

男童收紅包雙手合十　連黃仁勳都融化了

恭喜！　4星座「正財偏財」雙爆發

上班都在混！同事「多1能力」薪水高5千

要借iPhone充電線！一問「全公司沒人有」原因驚呆

2／3最適合求財　3物DIY及祭拜一次看

出國別幫人帶行李！他被海關帶走嘆：家賊難防

更多熱門

相關新聞

嘉南羊乳「選邊站」挺行銷公司惹議　廣告小妹點破現實：有點笨

嘉南羊乳「選邊站」挺行銷公司惹議　廣告小妹點破現實：有點笨

台灣40年老品牌「嘉南羊乳」日前因Threads官方帳號小編「羊編」勤奮海巡、與網友高互動而意外爆紅，之後卻捲入「行銷公司代操」的誠信爭議。事件延燒期間，羊編曾親自發長文致歉，並強調帳號內容與互動皆由本人執行，試圖平息質疑；不料嘉南羊乳總公司31日發布正式聲明，態度轉趨強硬，再度引爆社群討論。

嘉南羊乳「突鄭重聲明」力挺行銷公司　網全傻眼：好災難

嘉南羊乳「突鄭重聲明」力挺行銷公司　網全傻眼：好災難

營養師指茶葉蛋含糖高　醫師打臉

營養師指茶葉蛋含糖高　醫師打臉

嘉南羊乳爆代操爭議！小編發長文吐心聲

嘉南羊乳爆代操爭議！小編發長文吐心聲

想吃藍莓快買！全球價格將迎波動期

想吃藍莓快買！全球價格將迎波動期

關鍵字：

嘉南羊乳小編周刊王

讀者迴響

熱門新聞

嘉南羊乳「突鄭重聲明」力挺行銷公司　網全傻眼：好災難

王瑞德曝：北市議員中今彩539頭獎800萬

孫媽媽稱自己沒受邀婚宴孫協志回應

基隆正妹女議員未登記選連任！　民進黨緊急了解中

快訊／北市光復南路火警　2人不治

頑童台中開唱一半！　瘦子突激動兇粉絲　大淵看呆：火那麼大

下波「很強冷空氣」　連凍3天

北市光復南路火災2死！罹難男女身分曝

好市多「金飾幾乎被掃空」　不能退貨！會員吵翻

才說「台灣1名產」秒通關！她回澳洲過海關傻眼

北市議員中今彩頭獎　他求：得主快自首

1300萬勞工注意　「勞退金修法」5大變革攸關荷包

曹雅雯暴瘦「臉頰凹陷」網嚇壞：認不出來

醫曝3大地雷早餐組合　蛋＋牛奶上榜

未禮讓行人罰6000？　法官算完撤單

更多

最夯影音

更多
《小鬼當家》媽媽離世！　女星凱薩琳奧哈拉享壽71歲

《小鬼當家》媽媽離世！　女星凱薩琳奧哈拉享壽71歲
王奕翔想帶&TEAM吃台式早餐店　推薦「蛋餅.鐵板麵」：家鄉的味道

王奕翔想帶&TEAM吃台式早餐店　推薦「蛋餅.鐵板麵」：家鄉的味道

黃仁勳「AI兆元宴」又來了！　6大龍頭大廠老闆齊坐首排

黃仁勳「AI兆元宴」又來了！　6大龍頭大廠老闆齊坐首排

8歲兒放寒假才同住！狠母餵藥殘忍殺子　前夫男友同時現身殯儀館

8歲兒放寒假才同住！狠母餵藥殘忍殺子　前夫男友同時現身殯儀館

九把刀稱跟柯震東「只有身高差距」　曾莞婷演學生？笑了：沒那麼不要臉！

九把刀稱跟柯震東「只有身高差距」　曾莞婷演學生？笑了：沒那麼不要臉！

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面