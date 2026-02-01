男隱瞞無精症！人妻懷孕被婆婆飆罵　親子鑑定「證實親生」

▲南韓一名人夫婚前隱瞞自己患有無精症，得知妻子懷孕後竟質疑對方不倫。（示意圖／翻攝自photoAC）

南韓一名人夫婚前隱瞞自己患有無精症，得知妻子懷孕後竟質疑對方不倫，不僅在公開場合出言羞辱，甚至要求離婚。不過，女方產後進行親子鑑定，證實孩子為丈夫親生。律師指出，隱瞞重大事實恐構成婚姻詐欺，丈夫公開指控妻子不忠，可能涉及名譽毀損與精神賠償責任，婆婆若共同施壓亦可能須負連帶責任。

韓國YTN電台節目《李元化律師的事件X檔案》披露，當事人A女（化名）在確認懷孕後向丈夫分享喜訊，原以為能獲得祝福，孰料對方不僅未表現出喜悅，反而懷疑孩子非親生，並以此為由要求離婚。更令人震驚的是，丈夫曾在餐廳等公共場所，當著眾人面指控妻子婚外情，並發表侮辱性言論。

A女表示，自己婚後從未與丈夫以外的任何男性有過不正當接觸，完全無法理解婚外情指控。在被質疑與羞辱的情況下，她獨自承受整個孕期的身心壓力，最終生下孩子，並在產後立即進行親子鑑定，以證清白。鑑定結果顯示，孩子確為丈夫的親生子女。

據了解，人夫之所以堅信妻子不忠，原因在於其本人患有無精症。調查發現，男方早在婚前便知曉自身病情，卻刻意隱瞞，未向A女如實說明。醫學專家說明，即便是無精症患者，仍有可能透過睪丸取精等醫療方式實現受孕，且極少數情況下亦存在自然懷孕的案例。

對此，節目來賓、律師姜恩河指出，無精症屬於對婚姻生活具有重大影響的事實，若能認定「妻子若事先知情便不會結婚」，則可能構成因詐欺而撤銷婚姻的法律要件。她同時表示，丈夫在隱瞞重要事實的情況下，反而在妻子懷孕後指控其不倫，相關行為更可能被視為逃避責任，而非合理懷疑。

此外，A女透露，婆婆也曾對其進行辱罵，並施壓要求離婚。姜恩河指出，若能證明當事人因此遭受嚴重精神痛苦，婆婆亦可能被認定為共同侵權行為人，須承擔相應的民事賠償責任。

針對人夫在公共場合斷言妻子不忠的行為，律師分析，該行為可能涉及侮辱罪或名譽毀損罪，尤其在孕期女性身心狀態較為脆弱的情況下，其言行造成的傷害程度，將成為司法判斷的重要考量因素。不過，相關罪名屬於告訴乃論，須在法定期限內提出告訴。

律師提到，目前A女除考慮刑事責任外，也可向丈夫請求精神損害賠償。即使丈夫在親子鑑定後道歉，先前公開否認孩子血緣關係的言行，未來在監護權或相關訴訟中，仍可能對其產生不利影響。

