　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

男隱瞞無精症！人妻懷孕被婆婆飆罵　親子鑑定「證實親生」

人夫婚前隱瞞「無精症」！孕妻遭當眾羞辱不倫崩潰　秀親子鑑定打臉尪

▲南韓一名人夫婚前隱瞞自己患有無精症，得知妻子懷孕後竟質疑對方不倫。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

南韓一名人夫婚前隱瞞自己患有無精症，得知妻子懷孕後竟質疑對方不倫，不僅在公開場合出言羞辱，甚至要求離婚。不過，女方產後進行親子鑑定，證實孩子為丈夫親生。律師指出，隱瞞重大事實恐構成婚姻詐欺，丈夫公開指控妻子不忠，可能涉及名譽毀損與精神賠償責任，婆婆若共同施壓亦可能須負連帶責任。

韓國YTN電台節目《李元化律師的事件X檔案》披露，當事人A女（化名）在確認懷孕後向丈夫分享喜訊，原以為能獲得祝福，孰料對方不僅未表現出喜悅，反而懷疑孩子非親生，並以此為由要求離婚。更令人震驚的是，丈夫曾在餐廳等公共場所，當著眾人面指控妻子婚外情，並發表侮辱性言論。

A女表示，自己婚後從未與丈夫以外的任何男性有過不正當接觸，完全無法理解婚外情指控。在被質疑與羞辱的情況下，她獨自承受整個孕期的身心壓力，最終生下孩子，並在產後立即進行親子鑑定，以證清白。鑑定結果顯示，孩子確為丈夫的親生子女。

據了解，人夫之所以堅信妻子不忠，原因在於其本人患有無精症。調查發現，男方早在婚前便知曉自身病情，卻刻意隱瞞，未向A女如實說明。醫學專家說明，即便是無精症患者，仍有可能透過睪丸取精等醫療方式實現受孕，且極少數情況下亦存在自然懷孕的案例。

對此，節目來賓、律師姜恩河指出，無精症屬於對婚姻生活具有重大影響的事實，若能認定「妻子若事先知情便不會結婚」，則可能構成因詐欺而撤銷婚姻的法律要件。她同時表示，丈夫在隱瞞重要事實的情況下，反而在妻子懷孕後指控其不倫，相關行為更可能被視為逃避責任，而非合理懷疑。

此外，A女透露，婆婆也曾對其進行辱罵，並施壓要求離婚。姜恩河指出，若能證明當事人因此遭受嚴重精神痛苦，婆婆亦可能被認定為共同侵權行為人，須承擔相應的民事賠償責任。

針對人夫在公共場合斷言妻子不忠的行為，律師分析，該行為可能涉及侮辱罪或名譽毀損罪，尤其在孕期女性身心狀態較為脆弱的情況下，其言行造成的傷害程度，將成為司法判斷的重要考量因素。不過，相關罪名屬於告訴乃論，須在法定期限內提出告訴。

律師提到，目前A女除考慮刑事責任外，也可向丈夫請求精神損害賠償。即使丈夫在親子鑑定後道歉，先前公開否認孩子血緣關係的言行，未來在監護權或相關訴訟中，仍可能對其產生不利影響。

延伸閱讀
交往半年女友討2.1萬紅包「要他包給長輩、侄子」　網傻眼：都還沒結婚
台中無業母餵藥害死8歲、3歲兒　高大成：恐折磨2小時死去
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 9269 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
汽車隔熱紙透光率2/28起納管！　「前擋70%、前側窗40%
只有黃爸爸能做！遞錢包簽名「黃仁勳竟抽出1000元」送粉絲
丁允恭「對不起我在辦公室打炮」　下一句酸爆黃國昌
國道1死2傷！　21歲駕駛疑恍神「車距太近」釀禍
虛幣圈大屠殺！　逾42萬人爆倉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

男隱瞞無精症！人妻懷孕被婆婆飆罵　親子鑑定「證實親生」

美軍機現蹤伊朗附近　核設施「加蓋屋頂」衛星影像曝光

高市早苗「突缺席」電視節目！　造勢遭支持者拉扯受傷

200多人罹難！民主剛果礦場崩塌　工人活埋亡

淫魔檔案連環爆！安德魯趴地摸女謎照曝光　川普遭控染指13歲女

台灣夫妻「北海道滑雪」迷路受困！　自行打110通報

台灣留學生涉嫌「施暴10多歲櫻花妹」！　在日本被現行犯逮捕

力退中國勢力！巴拿馬撤銷運河經營權　川普再下一城

葡萄牙逾19萬戶停電！　「全境警報」恐釀洪水土石流

川普：伊朗正與美方談話　看看接下來會發生什麼

王奕翔想帶&TEAM吃台式早餐店　推薦「蛋餅.鐵板麵」：家鄉的味道

《小鬼當家》媽媽離世！　女星凱薩琳奧哈拉享壽71歲

黃仁勳「AI兆元宴」又來了！　6大龍頭大廠老闆齊坐首排

8歲兒放寒假才同住！狠母餵藥殘忍殺子　前夫男友同時現身殯儀館

九把刀稱跟柯震東「只有身高差距」　曾莞婷演學生？笑了：沒那麼不要臉！

「藍白分」言論引藍基層焦慮！　柯文哲：目前合作態勢沒有改變

萬里加投公共浴池鑽探「竟挖到溫泉」　狂噴6米畫面超驚人

韓國瑜「唯一見面會」今登場！　發放限量「馬上幸福」春聯

台東貨車、機車碰撞！　騎士拋飛大排…搶救不治

輝達尾牙黃仁勳花襯衫亮相！通化「水果阿婆」也現身

男隱瞞無精症！人妻懷孕被婆婆飆罵　親子鑑定「證實親生」

美軍機現蹤伊朗附近　核設施「加蓋屋頂」衛星影像曝光

高市早苗「突缺席」電視節目！　造勢遭支持者拉扯受傷

200多人罹難！民主剛果礦場崩塌　工人活埋亡

淫魔檔案連環爆！安德魯趴地摸女謎照曝光　川普遭控染指13歲女

台灣夫妻「北海道滑雪」迷路受困！　自行打110通報

台灣留學生涉嫌「施暴10多歲櫻花妹」！　在日本被現行犯逮捕

力退中國勢力！巴拿馬撤銷運河經營權　川普再下一城

葡萄牙逾19萬戶停電！　「全境警報」恐釀洪水土石流

川普：伊朗正與美方談話　看看接下來會發生什麼

劉宇寧1年多沒拍新劇！直播「清醒發言」網一面倒狂讚：追對人了

金曲歌后莫名遭飆罵三字經！　還狂收「騷擾簡訊」原因曝光

政大人的回憶！校友會曝「波波恰恰」關店　網不捨：不想開學了

北市議員狂否認中800萬　詹為元曝地圖秀彩券行與「綠議員」關聯

日本人只有20％有護照？網分析真實原因…釣日籍男星證實：真的

平野惠一曝高宇杰「不甘心替補」落淚往事　欽點最有機會旅外投手

帶1歲兒去日本玩「專用電梯沒人排」3育嬰細節超友善！張書豪：很羨慕

「北橫賞櫻地圖」出爐！24個櫻花景點必收　賞夢幻櫻花隧道

宜蘭歪仔歪橋周邊深夜大停電！酒駕男猛撞變電箱　現場慘狀曝

隔熱紙透光率2/28起納管　新車領牌「前擋70%、前側窗40%」

【人倫悲劇】台中狠母餵藥殘忍殺子！　前夫、男友忍悲現身殯儀館

國際熱門新聞

淫魔檔案！安德魯趴地摸女謎照曝光

德國18歲女子突遭陌生男拉下軌道雙亡

黃仁勳點名「3種人」AI時代最先被淘汰

伊朗阿巴斯港驚傳大爆炸　至少1死14傷

台灣留學生「施暴10多歲櫻花妹」在日被逮

女首富哀求柏金包留兒孫　遭裁定拍賣

鞭刑140下　她被打到當場昏厥

川普坦言對伊朗下通牒　但不透露期限

川普：伊朗正與美方談話　看看接下來會發生什麼

伊朗高官稱與美談判架構有進展　軍方再度警告勿動武

力退中國勢力！巴拿馬撤銷運河經營權　川普再下一城

櫻花妹自爆「小5開始援交」！價碼曝

日41歲死囚小林龍司「獄中輕生」亡

中國駐日使館籲「勿赴日旅遊」：治安太差

更多熱門

相關新聞

高市早苗「突缺席」電視節目！原因曝

高市早苗「突缺席」電視節目！原因曝

日本首相高市早苗1日上午緊急取消原定的電視政論節目錄影，而她稍早親自在社群媒體上說明原因表示，是因為近日在造勢場合與熱情支持者握手時，手部遭用力拉扯而受傷。

台灣夫妻「北海道滑雪」迷路受困！

台灣夫妻「北海道滑雪」迷路受困！

台灣留學生「施暴10多歲櫻花妹」在日被逮

台灣留學生「施暴10多歲櫻花妹」在日被逮

嘉南羊乳羊編沒被開除？網揪破綻：老人硬裝年輕人

嘉南羊乳羊編沒被開除？網揪破綻：老人硬裝年輕人

日41歲死囚小林龍司「獄中輕生」亡

日41歲死囚小林龍司「獄中輕生」亡

關鍵字：

無精症婚姻親子鑑定日韓要聞周刊王

讀者迴響

熱門新聞

嘉南羊乳「突鄭重聲明」力挺行銷公司　網全傻眼：好災難

王瑞德曝：北市議員中今彩539頭獎800萬

Lulu結婚「嘻小瓜包6600被酸全場最少」

孫媽媽稱自己沒受邀婚宴孫協志回應

1300萬勞工注意　「勞退金修法」5大變革攸關荷包

基隆正妹女議員未登記選連任！　民進黨緊急了解中

頑童台中開唱一半！　瘦子突激動兇粉絲　大淵看呆：火那麼大

下波「很強冷空氣」　連凍3天

快訊／北市光復南路火警　2人不治

AV女優豐岡沙月驚罹致命子宮罕病！

好市多「金飾幾乎被掃空」　不能退貨！會員吵翻

北市光復南路火災2死！罹難男女身分曝

淫魔檔案！安德魯趴地摸女謎照曝光

北市議員中今彩頭獎　他求：得主快自首

才說「台灣1名產」秒通關！她回澳洲過海關傻眼

更多

最夯影音

更多
王奕翔想帶&TEAM吃台式早餐店　推薦「蛋餅.鐵板麵」：家鄉的味道

王奕翔想帶&TEAM吃台式早餐店　推薦「蛋餅.鐵板麵」：家鄉的味道
《小鬼當家》媽媽離世！　女星凱薩琳奧哈拉享壽71歲

《小鬼當家》媽媽離世！　女星凱薩琳奧哈拉享壽71歲

黃仁勳「AI兆元宴」又來了！　6大龍頭大廠老闆齊坐首排

黃仁勳「AI兆元宴」又來了！　6大龍頭大廠老闆齊坐首排

8歲兒放寒假才同住！狠母餵藥殘忍殺子　前夫男友同時現身殯儀館

8歲兒放寒假才同住！狠母餵藥殘忍殺子　前夫男友同時現身殯儀館

九把刀稱跟柯震東「只有身高差距」　曾莞婷演學生？笑了：沒那麼不要臉！

九把刀稱跟柯震東「只有身高差距」　曾莞婷演學生？笑了：沒那麼不要臉！

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面