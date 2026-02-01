阿里山下新創品牌　新春甜點禮盒五款人氣手作一次收藏

▲嘉義阿里山下手感烘焙品牌「弎下相遇」推出馬年限定新春禮盒 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

迎接 2026 馬年新春到來，嘉義阿里山下手感烘焙品牌「弎下相遇」推出年度新春限定商品——「馬年限定禮盒」，以「紅運賀歲．甜點相伴」為主題，集結品牌五款人氣手作甜點，搭配馬年原創插畫紅包袋，將節慶祝福與溫度一同裝進禮盒之中，成為年節送禮與團圓分享的質感新選擇。

弎下相遇長期以「手感烘焙」為核心，堅持選用天然食材、減糖配方與細緻工序，期望讓甜點不只是味覺享受，更能成為人與人之間傳遞心意的媒介。

品牌表示，新春禮盒的設計靈感來自過年團聚的溫暖氛圍，希望在忙碌的年節裡，透過一盒甜點，讓祝福更具體、讓相聚更有儀式感。

五款人氣甜點一次收藏，本次馬年限定禮盒精選五款深受顧客喜愛的手作甜點，風味層次豐富：

英倫伯爵蛋捲：榮獲 iTQi 二星、台灣百大伴手禮與百大糕餅金質獎肯定

法式焦糖堅果雪球：香脆酥化，甜而不膩

櫻花野莓馬林糖：酸甜輕盈，帶來春日般溫柔口感

墨西哥起司蘭朵夏：鹹甜交融，酥脆迷人

龍眼花蜜曲奇：天然蜂蜜香氣悠長，餘韻細緻

品牌也提到，五款甜點象徵年節中的五種祝福滋味，讓收禮者在品嚐時感受到層層驚喜。原創紅包袋增添年節儀式感，除了甜點內容，禮盒更隨盒附贈 「馬年原創紅包袋」一組（共 6 款設計），以插畫風格呈現馬年喜氣意象，兼具祝福與收藏價值，為年節送禮增添更多儀式感。

主理人分享：甜點是最剛好的心意「過年送禮不只是形式，而是一份想好好祝福對方的心意。我們希望這盒甜點，能陪伴大家在新春的午後慢慢品嚐，也把好運與溫暖一起送出去。」



