地方 地方焦點

阿里山下新創品牌　新春甜點禮盒五款人氣手作一次收藏

▲▼ 嘉義阿里山下手感烘焙品牌「弎下相遇」推出馬年限定新春禮盒 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義阿里山下手感烘焙品牌「弎下相遇」推出馬年限定新春禮盒 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

迎接 2026 馬年新春到來，嘉義阿里山下手感烘焙品牌「弎下相遇」推出年度新春限定商品——「馬年限定禮盒」，以「紅運賀歲．甜點相伴」為主題，集結品牌五款人氣手作甜點，搭配馬年原創插畫紅包袋，將節慶祝福與溫度一同裝進禮盒之中，成為年節送禮與團圓分享的質感新選擇。

弎下相遇長期以「手感烘焙」為核心，堅持選用天然食材、減糖配方與細緻工序，期望讓甜點不只是味覺享受，更能成為人與人之間傳遞心意的媒介。

品牌表示，新春禮盒的設計靈感來自過年團聚的溫暖氛圍，希望在忙碌的年節裡，透過一盒甜點，讓祝福更具體、讓相聚更有儀式感。

五款人氣甜點一次收藏，本次馬年限定禮盒精選五款深受顧客喜愛的手作甜點，風味層次豐富：

▲▼ 嘉義阿里山下手感烘焙品牌「弎下相遇」推出馬年限定新春禮盒 。（圖／記者翁伊森翻攝）

英倫伯爵蛋捲：榮獲 iTQi 二星、台灣百大伴手禮與百大糕餅金質獎肯定
法式焦糖堅果雪球：香脆酥化，甜而不膩
櫻花野莓馬林糖：酸甜輕盈，帶來春日般溫柔口感
墨西哥起司蘭朵夏：鹹甜交融，酥脆迷人
龍眼花蜜曲奇：天然蜂蜜香氣悠長，餘韻細緻

品牌也提到，五款甜點象徵年節中的五種祝福滋味，讓收禮者在品嚐時感受到層層驚喜。原創紅包袋增添年節儀式感，除了甜點內容，禮盒更隨盒附贈 「馬年原創紅包袋」一組（共 6 款設計），以插畫風格呈現馬年喜氣意象，兼具祝福與收藏價值，為年節送禮增添更多儀式感。

主理人分享：甜點是最剛好的心意「過年送禮不只是形式，而是一份想好好祝福對方的心意。我們希望這盒甜點，能陪伴大家在新春的午後慢慢品嚐，也把好運與溫暖一起送出去。」

▲▼ 嘉義阿里山下手感烘焙品牌「弎下相遇」推出馬年限定新春禮盒 。（圖／記者翁伊森翻攝）
 

01/29 全台詐欺最新數據

537 2 6926 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

台留學生涉「施暴10多歲櫻花妹」！　在日本遭逮捕
嘉南羊乳羊編現身滅火「沒被開除？」　網揪破綻：老人硬裝年輕人
快訊／南屯市場火警！　2攤販燒毀
AV女優罹致命子宮罕病！自嘲「太拚了」：或許見不到大家了
AIT突宣布社群全面停更！　原因曝光
快訊／北市信義區住宅大火　1命危1傷

※本文版權所有，非經授權,不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

相關新聞

嘉義200攤年貨大街，過年採買首選

嘉義200攤年貨大街，過年採買首選

迎接2026農曆新年，嘉義縣政府於1月31日至2月1日在縣府前廣場盛大舉辦「2026嘉有好市集—年貨大街」，以「金馬舞春迎新年」為主軸，集結在地農特產品、特色伴手禮、年節南北貨、文創手作及美食等攤位，吸引大批民眾攜家帶眷前來採買年貨，現場年味十足。

嘉義社福發500元物資券　家長、學校反應兩極

嘉義社福發500元物資券　家長、學校反應兩極

三得利波摩馬年禮盒有驚喜

三得利波摩馬年禮盒有驚喜

婦載小孩秀車技　驚險離譜畫面曝

婦載小孩秀車技　驚險離譜畫面曝

嘉義縣查獲雙彈簧新型山豬吊違法設置

嘉義縣查獲雙彈簧新型山豬吊違法設置

嘉義縣手感烘焙馬年禮盒新春甜點送禮

