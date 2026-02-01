　
恭喜！　4星座「正財偏財」雙爆發

▲▼新鈔、紅包、壓歲錢。（圖／記者陳俊宏攝）

▲4星座財神到！（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者陳俊宏／綜合報導

塔羅牌老師艾菲爾分享，未來30天，雙魚座、獅子座、天蠍座、金牛座財氣沖天！月木合相「正財偏財」雙爆發，像是雙魚座「靈光閃現，點石成金」，金牛座「驚喜饋贈，福氣盈門」。

艾菲爾老師在臉書說，2026年丙午馬年的首月底，宇宙正準備一份沉甸甸的開春大禮，隨著溫柔的月亮與象徵擴張、幸運的「第一大吉星」木星，在星空深處精準合相，一股豐饒且充滿生機的能量正橫掃財帛宮。

艾菲爾老師表示，這股能量不同於火星的急躁，它帶來的是一種「水到渠成」的富足感，你的金錢磁場將會與這股擴張能量產生強烈共振，原本乾涸的財務水位將迎來顯著漲潮。

艾菲爾老師指出，這不僅僅是辛勤工作的回報，更包含一種「被好運選中」的驚喜；當情緒的月亮撫慰木星的野心，我們會發現賺錢不再只是苦差事，而是一種靈感與機遇的完美對接。

艾菲爾老師提到，對於這四個星座而言，未來一個月將是資產增值的黃金期，請準備好你的口袋與心靈，迎接這場從天而降的財富雨，讓丙午馬年的開端，便立於富足的巔峰。

雙魚座：靈光閃現，點石成金

未來30天財富來自於你那近乎神啟的「直覺力」，月木合相放大你的感官敏銳度，讓你能在紛亂的資訊流中，精準捕捉到那一抹閃過的商機。

故事感發生在某個慵懶的午後，你隨手點開的一個理財頁面，或是路過彩券行時腦海中跳出的數字，那種「就是它了」的篤定感，將為你帶來意想不到的小驚喜。

這是一段適合「小賭怡情」的時光，不必大刀闊斧，只需跟隨內心的靈魂導航，偏財運便會如同潮水般向你湧來。你會發現原本隨心所欲的嘗試，竟然都能轉化為實質的盈餘。

這種財富是輕盈且愉悅的，它補足你對生活的浪漫幻想，讓你明白當你與宇宙的頻率同頻，金錢不過是快樂的副產品。

獅子座：霸氣收割，獎金滿盈

在未來30天的財運，是與你的「實力與汗水」成正比的。在紅馬年開端的強大氣場下，你那種不服輸的領袖魅力將轉化為驚人的業績紅利。

故事感發生在一次決定性的專案結案，或是與重要客戶的談判桌上，你那種自信且具備感染力的演說，讓訂單如雪片般飛來。這是一個「名利雙收」的月份，你的努力將被量化為數字，直接體現在薪資條或獎金支票上。

那種拿到手軟的厚實感，不僅是對你專業能力的肯定，更是你重塑職場地位的資本。這份財運補的是你的「王者底氣」，讓你能在眾人還在觀望時，便先行奪下年度的開門紅。請保持你的高昂鬥志，因為未來的30天，你就是職場中最耀眼的吸金黑洞。

天蠍座：深耕收穫，資產翻倍

天蠍座財富爆發，源自於你過去數月、甚至數年那種冷靜且深沉的「長期佈局」。月木合相在此刻成為點燃火藥的引信，讓你那些原本沉睡的投資標的，或是不為人知的副業，在未來30天內迎來爆發性的成長。

故事感發生在你重新審視個人資產配置的深夜，你驚訝發現，原本以為只是播種的計畫，如今已長成一片茂密的金幣森林。你的財運帶有一種「掌控全域」的穩重感，這不是運氣，而是你對趨勢判斷後的必然結果。

這段時間非常適合處理房產、股票回購或長期信託，你會發現自己正站在一個資產躍遷的轉捩點。這份財運補的是你的「遠見卓識」，讓你即便在混亂的市場中，依然能優雅收割屬於你的豐厚戰利品。

金牛座：驚喜饋贈，福氣盈門

在未來30天將深刻體會到，什麼叫「人在家中坐，財從天上來」。身為守護星受木星照拂的你，這段時間的人際磁場極佳，財運往往透過「他人的手」傳遞到你面前。

故事感發生在一次老友聚會，或是長輩的突然到訪中，你收到價值不菲的禮物，或是一筆來自遠方的意外饋贈。這份驚喜可能是紅利的回撥，亦或是某人為了感謝你過去的恩情，而給予的實質回報。

你的好運連連不斷，甚至連逛街都能抽中大獎，或買到物超所值的隱藏好物。這種「意外之財」補的是你的「生活品質」，讓你在穩健的正財之外，多了一份被宇宙寵溺的幸福感。請帶著感恩的心接受這一切，因為這份福氣正是對你那份善良與務實最好的回報。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

4星座本週「開局遇暴雨」要撐住！　處女座工作運最旺

4星座本週「開局遇暴雨」要撐住！　處女座工作運最旺

天王星於金牛座恢復順行，是打破舊模式，重新安排資源、日常與生活節奏的好時機。追求自由、突破現況、改變常規，為自己選擇最佳利益的發展道路。水瓶座的影響仍強大，理性現實、個人主義、社群意識和革新議題相關的人事物被放大檢視。

表面溫和實則脾氣超壞三大星座！

表面溫和實則脾氣超壞三大星座！

