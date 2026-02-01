女大生見網友遭性侵　1年半後「1首歌」成功定罪

▲網友見面遭性侵。（示意圖／免費圖庫pixabay）



記者張靖榕／綜合報導

高雄餐飲業黃姓男子，與就讀大學的女子小華（化名，下同）透過網路認識僅2天，即涉嫌將對方載回住處後強行發生性行為，在一年半後挨告。高等法院高雄分院審理後，認定黃男犯行明確，依強制性交罪判處有期徒刑5年，駁回其上訴，全案尚未定讞。

網友見面 載回住處性侵

判決指出，事件發生於2021年11月12日上午，黃男透過網路結識小華，隔日即騎乘機車前往高雄市三民區一間超商接送對方，並將她載回左營區的住處房間。小華指控，黃男在屋內對她撫摸、舔吻胸部，隨後強行發生性行為。

校方協助通報

直到2023年4月25日，小華在大學校園內接受諮商與輔導中心個案管理員晤談時，才首度揭露此事。校方隨後協助通報，警方展開調查，並傳喚黃男到案說明，訊後依妨害性自主罪嫌函送橋頭地檢署偵辦並起訴。

黃男在偵審期間全盤否認犯行，辯稱案發當天並未與小華見面，也未讓對方進入住處。不過，法院審理認為，小華所提出的證據具體且前後一致，包括雙方對話紀錄、對黃男住處外觀顏色、警衛室格局及室內擺設的描述，並繪製相關環境圖，細節與實際情況相符。

一首歌成關鍵

此外，小華也證稱，黃男曾在案發當下播放台語樂團「茄子蛋」歌曲《愛情你比我想的閣較偉大》。法院認為，相關細節非外人所能臆測，增強其證詞可信度。

判決也指出，小華案發後即與黃男斷絕聯繫，雙方並無任何舊怨或利益衝突，而且小華因事件出現輕度憂鬱症狀，符合性侵害被害者常見反應。原審因此判處黃男有期徒刑5年。

黃男不服判決提出上訴，高雄高分院審理後認為，原審在事實認定及法律適用上均無違誤，判決理由充分，據此駁回上訴。全案仍待確定。