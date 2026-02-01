楠梓老夫婦遭逆向騎士痛毆！　21歲熱血青年路見不平「鎖喉制伏」

記者吳世龍／高雄報導

高雄市楠梓區惠民捷道於30日下午發生一起惡劣的傷人事件。一對老夫婦在行人專用道散步時，無端遭逆向機車撞擊，更在報警時遭到機車男騎士施暴。所幸一名21歲簡姓男子路過奮勇制止，雖一度遭對方持安全帽攻擊，最後仍將男騎士壓制在地，隨後由警方帶回偵辦。

▲見義勇為的簡男(左下)，將打人的馬男壓制在地上。（圖／記者吳世龍翻攝）

事發於30日下午4時許，70歲的林姓男子與64歲的梁姓女子夫妻倆，正步行於楠梓區惠民捷道行人專用區。當時55歲的馬姓男子騎乘機車違規逆向駛入，不慎撞上老夫婦。老夫婦受撞後隨即表示要報警處理，未料馬姓騎士竟突然情緒失控，揮拳對兩名長者進行毆打。

▲警方依現行犯將動手打人的馬男逮捕。（圖／記者吳世龍攝）

正當暴力發生時，21歲的簡姓男子路過現場，發現林男頭部已受傷翻流血、鮮血直流，隨即上前制止並報警。馬嫌見狀非但沒有收手，反而遷怒簡男，憤而脫下安全帽朝簡男猛力揮打。簡男隨即反擊，兩人扭打一起，最後簡男成功將馬制伏在地上。警方接獲報案後迅速趕抵現場，當場依現行犯將馬男逮捕。

針對這起街頭暴力事件，受傷的老夫婦林男、梁女以及救人的簡姓男子，事後均前往派出所對馬姓男子提出傷害告訴。警方表示，馬嫌行為已嚴重危害公共秩序與人身安全，全案訊後已依傷害罪將馬嫌移送橋頭地檢署偵辦。