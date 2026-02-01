力退中國勢力！巴拿馬撤銷運河經營權　川普再下一城

▲巴拿馬運河港口。（圖／路透社）



記者張靖榕／綜合報導

巴拿馬最高法院於1月29日裁定，香港首富李嘉誠旗下長江和記實業（下稱長和）子公司「巴拿馬港口公司」（PPC）所持有的巴拿馬運河港口特許經營合約違憲無效，並據此撤銷其經營權。美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）隔天於社群平台X發文表示，美國對巴拿馬最高法院的裁定感到「鼓舞」。

力退中國勢力 美巴共贏

共和黨籍聯邦眾議院「美國與中共戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾也發布聲明指出，這項裁定不僅是美巴雙邊的勝利，也是所有認識到巴拿馬運河對國家安全與全球經濟重要性的盟友之勝利。他強調，「中國的惡意影響力在西半球不受歡迎」，確保運河相關港口由秉持共同價值、並與美巴政府合作的營運商管理，至關重要。

綜合《金融時報》等外媒報導，這項裁定被視為美國在遏制中國勢力進入拉丁美洲的最新進展。美國總統川普先前曾矢言要「奪回」巴拿馬運河的控制權，相關發展雖令華府振奮，卻也為長和未來在當地的港口經營前景蒙上陰影。

PPC於1997年獲巴拿馬政府批准，取得巴拿馬運河兩端的巴爾博亞港與克里斯托巴港，為期25年的特許經營權，並於2021年依合約自動續約條款，再延長25年，原本有效至2047年。

巴拿馬最高法院認定PPC合約違憲

訴訟起因於巴拿馬審計長辦公室發布的調查報告，指出PPC在2021年展延合約時，涉及支付缺口、會計錯誤及未經批准的「影子合約」，對巴拿馬造成約15億美元（約新台幣476億元）的損失，並據此要求廢止合約。PPC否認相關指控，但巴拿馬最高法院認定，該合約賦予PPC過度的獨家特權與稅務優惠，且未完成環境影響評估，並限制政府對其他港口特許權的發放，因而構成違憲。

PPC批評法院裁庭

PPC發聲明批評裁定「缺乏法律依據、違背誠信與合約精神」，形容結果「令人不齒」，並表示將保留一切法律追訴權，包括訴諸國內與國際法律程序。不過依巴拿馬法律，該裁定不得上訴，PPC僅能尋求國際仲裁，以延後合約終止時程。

中方表示將採取一切必要措施

中國外交部發言人郭嘉昆於1月30日表示，中方將採取一切必要措施，維護中國企業的正當合法權益。香港特區政府亦表態，強烈反對任何外國政府以脅迫、施壓或其他不合理手段，損害港企在巴拿馬的合法經營權。

儘管法院裁定未就港口後續發展提出具體指引，巴拿馬總統穆里諾已指示巴拿馬海事管理局（AMP）與PPC協調過渡期間的營運事宜，確保港口運作不中斷。穆里諾並宣布，在PPC特許權正式終止後，過渡階段將由丹麥物流巨頭馬士基集團在當地的子公司接手營運，直到新的特許經營權完成招標與核准程序。